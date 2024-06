KuCoin hat sich mit Wallester, einem Fintech-Profi, zusammengetan, um die KuCard auf den Markt zu bringen, eine Visa-Karte, die die Flexibilität von Kryptowährungen mit der Zuverlässigkeit traditioneller Zahlungen verbindet. Die Karte ermöglicht den nahtlosen Umtausch von Kryptowährungen in Fiatwährungen und bietet Komfort und Prämien wie Cashback und Rabatte.

Die Fintech-Branche entwickelt sich ständig weiter und bietet innovative Lösungen, die auf die wesentlichen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Prozesse rationalisieren und ihre Ausgaben und Vermögenswerte effektiv verwalten.

Effektives Finanzmanagement dank Wallester Card Solutions

Wallester AS ist ein professionelles Fintech-Unternehmen, das die Kartenausgabe und Finanzdienstleistungen für Unternehmen weltweit revolutioniert.

So ermöglicht man es Unternehmen, Kartenprogramme und Zahlungsinfrastrukturen mit flexiblen, maßgeschneiderten Anwendungen und digitalen Integrationen zu erstellen. Mithilfe physischer und virtueller Medien helfen Wallester-Kartenausgabedienste Unternehmen, Ausgaben zu erfassen und eine Kartenausgabemöglichkeit anzubieten.

Wallesters Ausgangspunkt in der Fintech-Führung

Wallesters Kern besteht aus Dmitri Logvinenko und Sergei Astafjev, zwei Unternehmern, die die Fintech-Landschaft neu definieren wollten. Im Jahr 2016 teilten diese beiden ihre Vision, eingebettete Finanz- und Zahlungstechnologien einzuführen, und gründeten Wallester. Das Unternehmen wurde bald für seine hochmodernen Lösungen bekannt. Ihre erste Implementierung war Wallester White-Label, ein Service, der es Unternehmen ermöglichte, ein Marken-VISA-Kartenausgabeprogramm zu erstellen und damit einen neuen Maßstab im Fintech-Bereich zu setzen.

Innovative Lösungen

Die Gründer von Wallester standen bei der Umsetzung neuer Strategien vor finanziellen Herausforderungen. Anschließend gründeten sie Wallester Business, das die betriebswirtschaftlichen Finanzmanagementtechniken rationalisierte und entscheidende Faktoren für die Betriebskosten identifizierte. Sergei und Dmitri erkannten, dass Unternehmen einen persönlicheren Ansatz benötigen, um ihre Unternehmensfinanzen auf dem Markt besser verwalten zu können.

Preise und Erfolge

Im Laufe des Jahres 2023 erzielte Wallester bedeutende Fortschritte bei der Etablierung als erfolgreicher Marktführer in der Fintech-Branche. Das Unternehmen erhielt den Breakthrough Award für die „Best Expense Management Platform 2023“ und wurde in der „SMB Security Campaign“ von AWS für seine fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen ausgezeichnet. Estland erkannte Wallester auch als eines der drei führenden Finanzinstitute an und würdigte seine Bemühungen und seinen Einfluss auf den Fintech-Sektor. Darüber hinaus erhielt Wallester 2023 die PCI DSS Level 1-Zertifizierung, was sein Engagement für Datensicherheit und die Reduzierung von Kreditkartenbetrug unter Beweis stellt.

Wallester hat 24 White-Label-Kartenprojekte erfolgreich umgesetzt und positive Bewertungen und Feedback von Tausenden von Unternehmen erhalten. Das Unternehmen hat auf Benutzerbewertungsplattformen wie G2 und Capterra eine Bewertung von 4,8/5 erhalten, was seinen guten Ruf und sein Engagement für die Fintech-Branche widerspiegelt.

FinTech CEO des Jahres: Sergei Astafjev

European CEO ist eine renommierte Print- und Online-Publikation mit Sitz in London. Führungskräfte in 28 europäischen Ländern abonnieren die Veröffentlichung und erhalten vierteljährlich eingehende Analysen, Strategien und Empfehlungen, die ihnen helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Der Verlag verfügt über ein vollständiges Redaktionsteam mit vielen herausragenden Mitwirkenden. Sie decken die aktuellsten Themen ab, die für Branchenprofis und allgemeine Leser von Interesse sind.

European CEO Publishing hat die jährlichen European CEO Awards ins Leben gerufen, um die führenden Akteure in verschiedenen Branchen auszuzeichnen. Den Lesern der Publikation steht es frei, Führungskräfte zu nominieren, die den Standards der Auszeichnung entsprechen und eine Anerkennung verdienen. Im Gegenzug wählen die Juroren der European CEO Awards den Gewinner aus, der wirklich die Grenzen der Wirtschaft verschiebt und fortschrittliche Ideen umsetzt.

Wallesters unvergleichliche Lösungen für die Kartenausgabe

Die White-Label-Lösung für die Kartenausgabe von Wallester ist das Kernangebot des Unternehmens. Dieser Service ermöglicht es Kunden, schnell und kostengünstig ihr eigenes VISA-Kartenprogramm zu starten, anpassbare mobile Anwendungen zu erstellen und Dienste über REST API zu integrieren. Die fortschrittliche Technologie von Wallester vereinfacht Integrationsmethoden und verkürzt die Markteinführungszeit für neue Kartenprogramme.

Wallester Business im Zentrum der Fintech-Entwicklungen

Wallester Business bietet Unternehmen jeder Größe ein leistungsstarkes Werkzeug, um ihre Ausgaben zu rationalisieren und das Finanzmanagement zu vereinfachen. Kunden, die sich bei Wallester Business angemeldet haben, können eine unbegrenzte Anzahl virtueller und physischer Firmenkarten erhalten, die für den Kauf von Medien, Reisekosten und direkte Gehaltszahlungen verwendet werden können.

Integrationspotenzial

Wallester bietet Integrationsmöglichkeiten als wichtigen Bestandteil seiner Dienstleistungen an. Seine Schöpfer haben erkannt, wie wichtig reibungslose Arbeitsabläufe für das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens sind. Sie haben einen einfachen Datentransfer zwischen ihrer Fintech-Plattform und anderen Buchhaltungssystemen, die ein Unternehmen nutzen kann, ermöglicht. Mit seiner REST-API-Funktionalität kann Wallester Business nahtlos mit dem technologischen Ökosystem eines jeden Unternehmens, einschließlich digitaler Geldbörsen, zusammenarbeiten, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Diese Lösung macht Datensilos überflüssig und automatisiert Finanzverwaltungsprozesse.

Kartenausgabe mit Bankauthentifizierung

Als Visa Principal Member und anerkannte Autorität in der Fintech-Branche bietet Wallester BIN-Sponsoring für seine Kunden an. Das Bin-Sponsoring ist ein wesentlicher Service, der es Unternehmen ermöglicht, schnell auf Zahlungs- und Primärkartensysteme zuzugreifen, ohne dass der Erwerb von Lizenzen kompliziert ist. Darüber hinaus können Unternehmen diesen Service nutzen, um Bankleitzahlen zu vergeben, die für die Kartenausgabe unerlässlich sind.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden