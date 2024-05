Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Historisch gesehen profitieren Krypto-Presales, neue Coins und kleinere Kryptowährungen, wenn die Risikobereitschaft unter Investoren steigt. Diese Marktsegmente bieten höhere potenzielle Renditen, bergen jedoch auch größere Risiken, was sie besonders attraktiv für spekulative Anleger macht. In Zeiten zunehmender Risikobereitschaft sind Investoren eher bereit, in weniger etablierte und damit volatilere Kryptowährungen zu investieren. Dabei hoffen sie auf schnelle und hohe Gewinne. Dennoch steigen eben auch die Risiken bei Krypto-Presales. Die folgenden drei Projekte steigern aktuell schnell ihre Bekanntheit und erleben einen dynamischen Vorverkauf.

99Bitcoins

99Bitcoins bietet echten Nutzen, welcher auf dem innovativen Learn-2-Earn-Ansatz basiert. Dabei vereint dieser Ansatz Finanzbildung mit der Möglichkeit, durch das Erlernen von Krypto-Wissen Belohnungen zu verdienen. Der Kauf von 99BTC im Presale ermöglicht Anlegern nicht nur den Zugang zu diesem Bildungsmodell, sondern bietet auch die Chance, ihr Portfolio durch aktive Wissensaneignung zu erweitern.

Die bisherige Resonanz auf das Projekt spiegelt dessen Potenzial wider. Schon während des Presales wurden schnell über eine Million US-Dollar eingesammelt, ein klares Indiz für das Engagement und das Vertrauen der Community. Der Erfolg des Presales hebt 99Bitcoins früh deutlich von anderen kleineren Projekten ab, die vergleichbare Summen selten erreichen. Ferner gibt es eben bereits eine etablierte Community von 700.000 Abonnenten auf YouTube. Hier hat sich 99Bitcoins eine gute Reputation aufgebaut.

Der Lernansatz von 99Bitcoins stellt eine natürliche Evolution des populären Play-2-Earn-Konzepts dar, erweitert die Möglichkeiten für Anleger und schafft sinnstiftenden Mehrwert. Durch das direkte Anwenden des erworbenen Wissens können Anleger fundiertere Investitionsentscheidungen treffen. Zusätzlich senkt dieses Modell dabei die Eintrittsbarrieren in den Kryptomarkt, erhöht das Verständnis für die Materie und fördert bestenfalls die langfristige Beteiligung am Markt. Nutzer profitieren von der Möglichkeit, durch ihre aktive Teilnahme an der Community und durch Fortschritte im Lernangebot 99BTC Token direkt in ihre Wallets zu erhalten. Diese Token können für verschiedene Belohnungen, wie den Zugang zu exklusiven Inhalten oder Rabatte bei Partnerunternehmen, eingelöst werden.

Für alle, die eine Investition in 99Bitcoins erwägen, bietet die sorgfältig ausgearbeitete Roadmap und die dynamische Community spannende Einblicke. Wer sich für Learn-2-Earn als nächsten Krypto-Trend interessiert und 99Bitcoins spannend findet, könnte sich im Mai 2024 näher mit 99BTC beschäftigen. Dank sukzessiver Preissteigerungen im Presale können Frühinvestoren nämlich schon Buchgewinne aufbauen.

Zum 99Bitcoins Presale

Sealana

Der jüngst gestartete Presale von Sealana, inspiriert von der ikonischen Gamer Guy Figur aus “South Park”, hat bereits in der ersten Woche über 300.000 US-Dollar gesammelt. Dies zeigt durchaus das Momentum, das Sealana im Memecoin-Sektor aufbaut. Sealana spiegelt nach eigener Aussage das Bild des modernen, alltäglichen Amerikaners wider, der sich humorvoll durch die Welt der Internet-Memes und der digitalen Kultur manövriert. So beschreibt das Team Sealana wie folgt:

Das ist Sealana, die pummelige Robbe, die Tief im Solana-See wohnt. Sie ist so tief im Krypto-Degen-Markt vertieft, dass sie ihre prächtige Figur aus der Jugend zugunsten einer Diät aus Chips und Thunfisch-Konserven aufgegeben hat. Ihre Besessenheit, die nächste große Memecoin von Solana zu finden, hält die Flipper auf Trab und versetzt ihr Wohnzimmer in Chaos.

Das einfache Investitionsmodell, bei dem Anleger durch die Überweisung von SOL teilnehmen, lag zuletzt im Trend. Send-to-Presales wirken nämlich einfach und aufregend. Anleger können sich leicht am Vorverkauf beteiligen, um 6.900 SEAL-Token pro gesendetem SOL zu erhalten. Diese werden dann nach dem ICO per Airdrop verteilt.

Die Verknüpfung mit der Solana-Blockchain bietet technische Vorteile wie hohe Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrige Gebühren, wodurch Sealana attraktiv für Investoren wird, die einen Memecoin mit einer originellen und ansprechenden Hintergrundgeschichte suchen.

Sealana Presale nicht verpassen

WienerAI

Im dynamischen Umfeld der Kryptowährungen waren Anfang 2024 Memecoins und auf künstlicher Intelligenz basierende Kryptowährungen die dominanten Trends. Die Verbindung dieser beiden starken Segmente bietet natürlich enormes Potenzial. Projekte, die die Leichtigkeit und den viralen Charakter von Memecoins mit der fortschrittlichen Technologie der Künstlichen Intelligenz kombinieren, haben 2024 Hype-Potenzial. Genau darauf setzt WienerAI und möchte weitaus mehr als ein Memecoin sein. Denn WAI positioniert sich als KI Coin mit einem viralen Meme-Branding.

Das neue Projekt integriert KI-gestützte Algorithmen mit dem Unterhaltungswert von Memecoins und richtet sich an eine breite Investorenschicht, die technologischen Fortschritt ebenso schätzt wie Unterhaltung. WienerAI hebt sich durch die Einzigartigkeit ab und verspricht, sowohl die Funktionalität eines fortschrittlichen Trading-Bots zu bieten als auch humorvolle und ansprechende Aspekte zu integrieren. Zugleich legt das Projekt laut Website hohen Wert darauf, sich technologieoffen ständig weiterzuentwickeln, um als Trading-Bot aktuelle Trends zu bedienen.

Der erfolgreiche Start des Presales, der schnell über 1,25 Millionen US-Dollar anziehen konnte, zeigt das Marktinteresse. WienerAI repräsentiert dabei eine spannende Fusion der Trends. Zugleich winken für Early-Adopter dank Preissteigerungen Buchgewinne und hohe dreistellige Staking-Renditen im Presale.

Zum WienerAI Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden