Der Kryptomarkt bewegt sich nach wochenlanger Seitwärts-Phase und anschließender Korrektur weiterhin volatil. Trader werden massenweise liquidiert, und für Investoren ist die Situation eine wahre Geduldsprobe. Viele verbrennen nun Geld, sind gestresst oder sehen ihr Portfolio langsam und schmerzhaft ausbluten. Wer Krypto-Zyklen jedoch versteht, weiß, dass die aktuelle Abkühlungsphase gesund und essenziell für massive Kurssteigerungen in den nächsten Wochen und Monaten ist.

Wie in jedem Zyklus wiederholen sich die gleichen Muster. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die zweite große Phase des Aufschwungs unmittelbar bevorsteht.

In den nächsten 5 bis 12 Monaten wird sich entscheiden, wer der große Gewinner des Bullenmarktes 2025 sein wird. Erfahrene Anleger nutzen diese vielleicht letzte Chance auf lebensverändernde Renditen.

Die großen Krypto Powerdays am 15. und 16.03.2025 sind das perfekte Event, um sich schon jetzt darauf vorzubereiten. Es gibt verschiedenste Fachvorträge zu den Themen: seriöser Portfolioaufbau, dezentrales Bankensystem, Zukunftsaussichten und praktische Strategien für den aktuellen Bullenmarkt.

Als Anfänger kannst du in Workshops mit Umsetzungsexpertin Andrea Reinbold alle Fragen stellen und lernst Schritt für Schritt, wie du sicher deine ersten Investments tätigen kannst.

Fortgeschrittene können sich die Strategien der Krypto-Experten Jannik Mayer und Marco Ranalli direkt zunutze machen. Beide sind wahre Pioniere der Krypto-Branche und haben schon mehrere Bullenmärkte ausgeschöpft.

Internationalisierungsexperte Thorsten Wittmann wird dir außerdem verschiedene Länder auf verschiedenen Kontinenten vorstellen, in denen du deine Kryptofreiheit voll ausleben kannst. Wenn du also von den enormen Möglichkeiten des Kryptomarktes profitieren möchtest, sind die Krypto Powerdays genau das Richtige für dich.

Hier kannst du dir dein kostenfreies Ticket sichern:



Das erwartet dich bei den Krypto Powerdays

Erfahrene Experten und Selfmade-Millionäre des Kryptowährungsmarktes geben bei der kostenlosen Veranstaltung ihr Wissen in abwechslungsreichen Vorträgen und Workshops weiter.



Zum Auftakt gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sein Portfolio durch den Kauf von Kryptowährungen optimieren kann.



Anleger erfahren, wie sie seriös und mit minimalem Risiko investieren können, um von steigenden Kursen bestmöglich zu profitieren. Obendrein erfahren die Teilnehmer, in welchen Zyklen sich der Kryptomarkt bewegt und warum das Jahr 2025 eine wahre Goldgrube für Investoren sein wird.



In weiteren Vorträgen tauchen die Referenten gemeinsam mit den Teilnehmern tiefer in die Materie ein und verraten ihre persönlichen Investmentstrategien. Gerade für fortgeschrittene Krypto-Investoren sind die Inhalte buchstäblich Gold wert.



Statt langweiligem Theoriewissen erwarten dich praktische Tipps und Strategien, die du direkt für dich umsetzen kannst. Sei es, um dir ein millionenschweres Portfolio aufzubauen oder um ein passives Einkommen im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) zu erzielen.



Gerade in der heutigen Zeit wird dieser Bereich, der oft auch als “Banking 3.0” bezeichnet wird, immer unverzichtbarer. Der Workshop vermittelt spannende Cash-Flow-Strategien, mit denen sich in jeder Marktsituation Renditen erzielen lassen.

Als Speaker erwarten dich:

Internationalisierungsexperte Thorsten Wittmann,

Krypto-Pionier Jannik Mayer,

einer der führenden Defi-Experten Marco Ranalli,

und die Umsetzungs-Spezialistin Andrea Reinbold.

Wer ist das Krypto Powerhouse?

Das Krypto Powerhouse ist ein Zusammenschluss der oben genannten führenden Experten im Bereich der Kryptowährungsausbildung. Jeder hat sich auf einen anderen Bereich spezialisiert, um der Community den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, eine der führenden Krypto-Communitys kostenlos zu testen und von ihrem Know-how zu profitieren.

Das Potenzial von Kryptowährungen verstehen

Ziel der Veranstaltung ist es, sich im aktuellen Bull Run bestmöglich zu positionieren. In Zeiten hoher Inflation und politischer Unsicherheiten führt kein Weg daran vorbei, sein Geld selbst in die Hand zu nehmen.



Im Vergleich zu klassischen Anlagen wie ETFs, Immobilien und Co. bieten Kryptowährungen ein deutlich höheres Renditepotenzial. Zumindest als Beimischung sollte diese Anlageklasse in keinem Portfolio mehr fehlen.



In der Vergangenheit haben bereits über 2.000 Teilnehmer an den Krypto Powerdays teilgenommen, um von den gigantischen Chancen der Kryptowährungen zu profitieren. Wer die Bullruns verpasst hat, bekommt hier eine weitere Chance auf oft lebensverändernde Gewinne.

Investoren sollten dieses Event nicht verpassen. Denn gerade jetzt entscheidet sich, wer als großer Gewinner hervorgeht.

Die Teilnahme an den Krypto Powerdays ist unverzichtbar, weil du …

lernst, wie du sicher und einfach in Bitcoin und andere Kryptowährungen investieren kannst.

die wichtigsten Begriffe und Konzepte am Kryptomarkt verstehen wirst.

nicht mehr von Schlagzeilen oder News beeinflusst wirst, sondern eigenverantwortliche Entscheidungen für dein Geld triffst.

Kryptozyklen verstehen und erkennen wirst, wann es an der Zeit ist zu kaufen

die besten Strategien erfährst, um hohe Renditen und passives Einkommen zu erzielen.

Detaillierte Informationen zum Programm der Krypto Powerdays findest du auf der offiziellen Website. Dort kannst du dich auch kostenlos für das Live-Event am 15. und 16. März 2025 anmelden.

Sichere dir jetzt dein Ticket und positioniere dich auf der Gewinnerseite des Krypto-Marktes! 2025 hat als starkes Kryptojahr begonnen und wir stehen aktuell vor der wahrscheinlich letzten heißen Phase.

