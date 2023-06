Immer mehr Menschen möchten am Aufschwung des Kryptomarktes partizipieren. Doch für unerfahrene Investoren oder solche, die sich nicht mit den komplexen Prozessen des Krypto-Handels auseinandersetzen möchten, kann es schwierig sein, in diese Anlageklasse zu investieren, ohne dabei größere Risiken einzugehen. Hier kommen physisch besicherte Krypto-ETPs, wie sie unter anderem auch von CoinShares angeboten werden, ins Spiel.

Kein Bonitätsrisiko, auch im Ernstfall

Wer Kryptowährungen auf einer Kryptobörse kauft, ist einem großen Bonitätsrisiko ausgesetzt. Die Vergangenheit hat gezeigt, man denke hier nur an den Zusammenbruch von FTX, dass das Geld auf Kryptobörsen nur bedingt sicher ist. Anders sieht es bei den physisch gedeckten Krypto-ETPs aus, dessen Struktur so aufgesetzt ist, dass all diese Risiken für den Anleger ausgeschlossen werden können.

Damit es im Falle einer Insolvenz nicht zu einem Verlust der Einlagen kommt, sind die physisch besicherten Krypto-ETPs von beispielsweise CoinShares durch eine sogenannte “Bankruptcy-Remote”-Struktur abgesichert. Diese stellt durch eine getrennte Aufbewahrung der Assets sicher, dass auch im Falle einer Insolvenz des Emittenten die Kryptowährungen unberührt bleiben. Der Anleger ist damit keinem Bonitätsrisiko ausgesetzt, da eine regulierte Verwahrgesellschaft und ein extra aufgesetzter Trust die schuldrechtlichen Wertpapierrisiken eliminieren. Damit besteht aus Investorensicht nur ein Exposure zum jeweiligen Basiswert. Sollte es also wider Erwarten zu einem Zahlungsausfall des Emittenten kommen, sind die digitalen Assets davon nicht betroffen.

Krypto-ETPs bequem über das Wertpapierdepot erwerben

Deutlich mehr Menschen verfügen über ein Wertpapierdepot als über eine Wallet. Entsprechend bevorzugen viele Investoren den gewohnten Weg über ihren regulierten Broker, den sie auch für Aktien, Fonds und Co. nutzen. Diese Bequemlichkeit sowie Übersichtlichkeit bei der Geldanlage wird dadurch ergänzt, dass man mit ETPs nicht nur die Möglichkeit hat in einzelne Kryptowährungen zu investieren, sondern auch direkt in Indizes mit mehreren Kryptowährungen. Anstatt einzelne Kryptowährungen herauszupicken, kann man so direkt in einen diversifizierten Index beziehungsweise Korb aus Kryptowährungen investieren. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu mehreren Assets, obwohl sie nur einen einzelnen ETP dafür halten müssen.

Bei Index-basierten ETPs, in dem mehrere Kryptowährungen enthalten sind, erfolgt das sogenannte Rebalancing automatisch. Dieses ist notwendig, um die vorher definierte Anlagestrategie, trotz der Schwankungen am Markt, nicht aus den Augen zu verlieren. Diese ETPs erleichtern den Prozess erheblich, indem sie automatisch das Portfolio des Anlegers anpassen, um das Ziel-Exposure beizubehalten. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber dem manuellen Rebalancing-Prozess, der zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann.

Staking und Co.: Das volle Potenzial ausnutzen

ETPs können auch einen einfachen Zugang zu komplexen Ertragsarten wie Staking bieten. Am Beispiel der Physical Staked ETPs von Coinshares bedeutet das, dass Anleger ihren Ertrag durch die Staking-Erträge optimieren können. Man partizipiert so nicht nur an der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch darüber hinaus. Konkret, je nach Ausgestaltung, kann das bedeuten, dass man keine oder eine geringere Managementgebühr bezahlen muss und dass man jährliche Ausschüttungen zusätzlich erhält. Ob und inwiefern man als Anleger an den Staking-Erträgen beteiligt wird, hängt immer von dem einzelnen Produkt und Anbieter ab. Der bislang einzige Anbieter, der Staking-ETPs mit der Weitergabe der Erträge anbietet, ist CoinShares.

Im Gegensatz zum eigens durchgeführten Staking muss dabei nicht auf die Liquidität beziehungsweise Verfügbarkeit verzichtet werden. Schließlich werden die Kryptowährungen nicht „gelockt“, sodass man jederzeit an sein liquide-gehaltenes Vermögen kommt. Mit den physisch besicherten Staking ETPs von CoinShares können so Anleger in den Genuss der Ertragsmöglichkeiten vom Staking-Mechanismus gelangen, ohne sich der hohen Komplexität und unnötigen Risiken aussetzen zu müssen.

Selbstverwahrung ist nicht für jeden etwas

Wenn es um die Verwahrung der eigenen Kryptowährungen geht, überschätzen sich viele Anleger. Die sichere Aufbewahrung der Private Keys ist schon vielen Krypto-Investoren zum Verhängnis geworden. Die mögliche Folge: Ein Totalverlust.

Entsprechend bietet es sich für viele Anleger an, die Verwahrung regulierten Profis zu überlassen. Die Verwahrung über Hardware-Security-Module und strengste Verwaltungsprozesse dürfte in den allermeisten Fällen einen höheren Sicherheitsgrad als bei der Selbstverwahrung bieten. Fehl-Überweisungen oder verlorene sowie gestohlene „Zettel“ mit Private Keys braucht damit kein Anleger, der auf physisch besicherte Krypto-ETPs setzt, mehr zu befürchten.

Physische Krypto-ETPs: Einfach und sicher

Physisch besicherte ETPs bieten daher für das Gros der Anleger den perfekten Einstieg in den Kryptosektor. Anstatt sich auf intransparente Versprechungen von Kryptobörsen wie beispielsweise FTX verlassen zu müssen, kann man sich die permanente Angst um seine Krypto-Assets sparen. Zumal die Eröffnung eines Accounts bei einer Kryptobörse recht umständlich sein kann.

Da nicht jede Kryptobörse hohen regulatorischen Standards entspricht, wie wir sie beispielsweise in Deutschland gewohnt sind, besteht zudem eine gewisse Unsicherheit, ob Privatsphäre-Vorgaben ernst genommen werden. Wem also der Schutz seiner Daten am Herzen liegt, fährt mit dem Kauf von Krypto-ETPs besser als mit einem Erwerb über Kryptobörsen, die unter anderem schnell mal Opfer von Datenleaks werden können.

Damit lässt sich festhalten: mit den Krypto-ETPs gelingt der perfekte Mix zwischen regulierter, abgesicherter und professioneller Geldanlage unter voller Ausnutzung des Marktpotentials von Kryptowährungen. Kleinanleger kommen so in den Genuss institutioneller Standards der Geldanlage, ergo können sie ihr Geld anlegen, wie es sonst nur die Profis machen.

