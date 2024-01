In Hype-Zyklen mit Krypto hohe Gewinne zu erzielen ist das eine, sie auch wirklich zu realisieren das andere. Die meisten Anleger, die es auf beeindruckende Summen durch Krypto-Investments schaffen, bleiben nur für kurze Zeit „Buchgeld-Millionäre“. Die eigene Gier zu kontrollieren und rechtzeitig auszusteigen, ohne allzu großen Chancen zu verpassen, ist daher die Kunst, die erfolgreiche von nicht erfolgreichen Investoren unterscheidet. In Erwartung eines neuen Bullruns – wie er in jedem Krypto-Zyklus rund alle vier Jahre einmal vorkommt, äquivalent zum anschließenden Bärenmarkt – ergibt es Sinn, sich rechtzeitig eine Exit-Strategie zurecht zu legen. In diesem Artikel soll es daher um folgende Aspekte gehen:

Wie man das richtige Timing zum Auscashen findet

Was mögliche Exit-Zeitpunkte für den aktuellen Krypto-Zyklus (2024 und 2025) sind

Welche Strategien es gibt, um Gewinne zu realisieren

Warum man zwischen einem Hodl- und Trader-Depots unterscheiden muss

Warum es wichtig ist, seinen eigenen Anlegertyp zu kennen

Warum es jetzt einen Exit-Plan für Kryptoanleger braucht