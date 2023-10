Die Welt der Kryptowährungen bringt nicht nur bemerkenswerte Innovationen hervor, sondern bietet eine ebenso große Angriffsfläche für Scams und Betrügereien. Die steigende Popularität von Kryptowährungen zieht dabei mehr und mehr Betrüger an.

Da das Risiko von Kryptowährungen somit nie verloren geht, sollte eine ausführliche Weiterbildung stets die Grundlage eines jeden Krypto-Unterfangens bieten. Es benötigt ein geschultes Auge, um die beliebtesten Krypto-Scams sofort zu durchschauen.

Denn Krypto-Betrug nimmt verschiedene Formen an und ist oftmals nicht sofort ersichtlich. Deshalb erläutert Crypto-Tracing, ein professionelles Blockchain-Forensik-Unternehmen, die Krypto-Betrugsmaschen, welche für Unwissende die größten Gefahren darstellen.

Die gefährlichsten Betrugsmaschen der Krypto-Welt

Manipulierte Software: Hierbei wird Software wie Krypto-Wallets oder andere Computerprogramme manipuliert, damit sie dem Benutzer, Server, oder Netzwerk sensible Daten entziehen oder auf andere Weise Schaden zufügen. Zu den beliebtesten Formen zählen dabei Viren, Spyware, Bots oder Adware.

Bei Pump and Dumps und Rug Pulls werden die Preise der Projekte künstlich manipuliert und aufgeblasen, obwohl die dahinterliegende Technologie nichts wert ist. Wenn sich genug unwissende Investoren in ein Projekt eingekauft haben, verkaufen Insider (Betrüger) ihr Inventar und lassen die Unwissenden im Regen stehen.

Phishing-Attacken sind der Versuch, dich durch E-Mails, Fake-Webseiten und anderen Betrugsmaschen zu täuschen, um an deine sensiblen Daten (wie Passwörter oder Private Keys) zu kommen und diese zu missbrauchen.

Hacks und Exploits zielen darauf ab, Sicherheitslücken und Fehler im Computercode, in Smart Contracts, Programmen oder Netzwerken aufzudecken und sich so Zugang zu sensiblen Daten oder Kryptowährungen zu schaffen.

Ponzi-Schemes (Schneeballsysteme) versprechen dir hohe Renditen bei minimalem Risiko. Sie funktionieren in der Regel dadurch, dass die Gewinne der ersten Anleger von den Investitionen späterer Anleger kommen. Das kippt um, sobald nicht ausreichend neue Anleger antreten, um die “Renditen” der bestehenden Investoren zu bedienen.

Krypto-Betrug? Geld zurück durch Crypto-Tracing

Bist du trotz ausreichendem Wissen einem Krypto-Betrug zum Opfer gefallen? Dann müssen deine Gelder nicht komplett verloren sein. Crypto-Tracing hilft dir dabei, im Falle eines Krypto-Betrugs dein Geld zurückzubekommen. Dabei steht dir das professionelle Krypto-Unternehmen stets mit Fachwissen aus dem Bereich der Blockchain-Forensik und Transaktionsverfolgung zur Seite.

Crypto-Tracing stieg im Jahre 2016 in die Krypto-Welt ein. Als Experten im IT-Sektor waren digitale Währungen von höchstem Interesse für das Unternehmen. Als man damals Opfer eines Krypto-Betrugs wurde, stellte sich heraus, dass Behörden und Polizei vollkommen machtlos und unwissend im Bereich der Kryptowährungen waren. Aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit rief Timo Züfle im Jahre 2022 Crypto-Tracing ins Leben.

So nahm man die Dinge selbst in die Hand und arbeitete sich ausgiebigst in das Thema des Crypto-Tracings, der Transaktionsverfolgung und Blockchain-Forensik ein. Dabei spielte der Wissensaustausch mit anderen Experten stets eine zentrale Rolle und feuerte die nun klar gewordene Mission weiter an: anderen Betroffenen und Opfern von Krypto-Betrügen dabei zu helfen, ihr Geld zurückzubekommen. Seitdem kombiniert man das Beste aus On- und Off-Chain-Analysen

Wende dich mit deinem Krypto-Betrug an Crypto-Tracing

Das Unternehmen mit Sitz in Baiersbronn in Baden-Württemberg verfolgt im Auftrag verschiedenster Kunden weltweite Geldflüsse und Transaktionsdaten. Zur Wiederbeschaffung deiner Kryptos arbeitet man dabei mit einem globalen Netz von Anwälten zusammen.

Damit Ermittler tätig werden, sollte die Schadenssumme allerdings kein Bagatellbetrag sein und ein gewisses Volumen haben.

Auch bei geringeren Beträgen bekommen Geschädigte allerdings häufig Unterstützung. Crypto-Tracing bietet diesen speziellen Kunden beispielsweise Hilfe bei der Verfolgung von Transaktionen und Schadensberatung an.

Gehörst auch du zu den Betroffenen oder brauchst Hilfe im Bereich Blockchain-Forensik und Transaktionsverfolgung? Dann besuche die offizielle Homepage von Crypto-Tracing oder teile dein Anliegen direkt mit, damit man eine gründliche Auswertung deines Falles vornimmt.

