SG Veteris ist eine auf Kryptowährungen basierende Fintech-Gruppe, die über Firmensitze in fünf Ländern verfügt. Neben Produkten wie Bitpace und einem OTC-Desk gehört auch Koinal zu dem Angebot der Fintech-Gruppe.

SG Veteris wurde 2016 gegründet und ist ein globaler, auf Kryptowährungen basierender Fintech-Dienstleister mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in fünf Regionen: dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Estland, Litauen und der Türkei. Als andere Firmen während des Bärenmarktes abbauten, eröffnete SG Veteris zusätzliche Büros und baute seine Präsenz aus.

Die führende Fintech-Gruppe mit Hauptsitz in London bietet sichere, schnelle und zuverlässige Finanzlösungen auf Basis von Kryptowährungen für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe.

Um den Zugang und die Nutzung von Kryptowährungen zu erleichtern, bietet SG Veteris folgende Produkte an:

Bitpace ermöglicht es Unternehmen, Kryptowährungen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu akzeptieren. Das geschieht ganz einfach durch sofortige Zahlungsabwicklungsdienste.

Der OTC-Desk ist ein diskreter, persönlicher, individueller und außerbörslicher Service für Institutionen und Privatpersonen, die mit größerem Volumen (>100.000 €) handeln. Dort haben Individuen aus über 100 Ländern Zugang zu mehr als 100 Coins.

Und Koinal, der beliebten Krypto-Handelsplattform. In einem Meer von Krypto-Handelsplattformen sticht Koinal von SG Veteris heraus.

Was genau ist Koinal?

Koinal ist zuverlässig, etabliert und blickt bereits auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Kunden aus über 150 Ländern haben dort Zugang zu Kryptowährungen und genießen sofortigen Transaktionen mit Karten oder Banküberweisungen.

Darüber hinaus hat sich SG Veteris mit Apple zusammengetan, um das Investieren in Krypto noch einfacher zu gestalten. Neben Zahlungen von Debit-, Kreditkarte oder Banküberweisung, kannst du von jetzt an auch ganz einfach mit Apple Pay in Krypto investieren. Auch Google Pay wird bald angeboten.

Zu den Vorteilen von Koinal zählen:

Reibungslose Handhabung sowie schneller, einfacher und sicherer Handel mit den beliebtesten Kryptowährungen

One-Stop-Shop: Einfaches Kaufen, Verkaufen, Einzahlen und Auszahlen von Kryptos

Sofortiger Kauf mit einer Vielzahl von bequemen Zahlungsmethoden

Einfache Anmeldung in nur wenigen Minuten

Sicher und geschützt

24/7 Kundendienst

Globale Reichweite und weltweite Akzeptanz

Der One-Stop-Shop auf dem neusten Stand der Technik

Koinal wurde mit einer Reihe von neuen Funktionen auf das nächste Level gebracht, um die Funktionalität zu verbessern und Kunden auf der ganzen Welt zu helfen, ihre Coins einfach und sicher an einem einzigen Ort zu verwalten.

Das neuartige Design von Koinal macht die Plattform zu einer der reibungslosesten und benutzerfreundlichsten Erfahrungen auf dem Markt. Der One-Stop-Shop erlaubt dir problemlos:

Das Halten und Aufbewahren von Kryptowährungen

Den Verkauf und Kauf von Krypto

Das Aus- und Einzahlen

Koinal bietet nicht nur eine optimale Benutzererfahrung und einen reibungslosen Registrierungsprozess, sondern verfügt ebenso über eines der freundlichsten Kundenservice-Teams. Dieses arbeitet rund um die Uhr und beantwortet deine Fragen. Das ist besonders für neue Nutzer hilfreich.

Unser marktführendes Kundenservice-Team macht Koinal besonders beliebt bei neuen und unerfahrenen Anlegern, da sie Zugang zu einem 24/7-Support haben, der schnelle Antworten liefert und ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite steht. Dabei legen wir einen starken Fokus auf Sicherheit, mit modernster Verschlüsselungstechnologie und einer der ausgefeiltesten Betrugspräventionsmaßnahmen auf dem Markt. Anil Oncu, CEO von SG Veteris.

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

