Du möchtest mit dem Krypto-Mining beginnen, ohne damit verbundene Risiken, hohe Investitionen und technische Hürden in Kauf zu nehmen? Dann kann Cloud-Mining die richtige Wahl für dich sein. Vor allem Anbieter wie Infinity Hash schafften es in letzter Zeit, ein breites Publikum für sich zu gewinnen – und das, obwohl die Branche mit vielen Herausforderungen zu kämpfen hat.

Zu diesen Herausforderungen zählen mangelnde Transparenz, hohe Gebühren, Betrügereien und die Abhängigkeit von zentralisierter Infrastruktur. Viele Nutzer haben große Schwierigkeiten, die Rentabilität einzuschätzen oder werden von unseriösen Anbietern getäuscht. Das führt dazu, dass Cloud-Mining häufig mit Betrügereien in Verbindung gebracht wird.

Infinity Hash will den Ruf der Branche aufpolieren. Das Unternehmen löst die eben genannten Probleme elegant und macht Mining für die breite Masse zugänglich. Dabei setzt man auf dezentrale Technologie und transparente Prozesse, um die Kontrolle an die Nutzer zurückzugeben.

So revolutioniert der Cloud-Mining-Anbieter die Branche nicht nur durch geringe Gebühren, sondern genauso durch Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Und das spiegelt sich im Erfolg des Unternehmens wider.

Viele Vorteile: Transparenz, Sicherheit, Dezentralität und mehr

In den letzten sechs Jahren half Infinity Hash Tausenden dabei, ihre Mining-Maschinen zu verwalten. Durch Kombination von Bitcoin-Mining mit den Vorteilen von Colocation- und Cloud-Mining schafft das Unternehmen ein sicheres, zuverlässiges und dezentrales System, das durch minimale Kosten für jedermann zugänglich ist.

Die Einkünfte, die man erzielt, landen nicht etwa in der Tasche von Geschäftsführern, sondern werden zum Großteil für die Gemeinschaft verantwortungsvoll reinvestiert. Dabei können Nutzer genau nachvollziehen, wie ihre Investition für den Kauf von besserem Miner-Equipment verwendet wird, um die Leistungsfähigkeit der Minin-Farm stetig zu verbessern und damit die erzielten Rewards zu steigern.

Eine neue Fuhre an Asic-Minern erreicht die Farm. Infinity Hash reinvestiert einen Großteil der Gewinne. (Bildquelle: Infinity Hash)

Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Ausrüstung können Nutzer in Zukunft also von noch mehr Effizienz und wachsenden Erlösen profitieren. Dabei lassen sich jederzeit die öffentlich einsehbaren Wallets aufrufen. Im Reinvest-Wallet sind jene Gelder einsichtlich, die in Zukunft in das Unternehmen (bessere Ausrüstung, Infrastruktur, etc.) zurückinvestiert werden. Die Kosten für Strom, Reparatur und neue Mining-Geräte sind in diesen öffentlichen Wallets nachvollziehbar.

Transparenz wird bei Infinity Hash großgeschrieben, sodass durch einen Blick auf die Live-Pool-Hashrate jederzeit die tatsächliche Leistung der Miner öffentlich einsehbar ist. Auch die Bitcoin-Einnahmen des Mining-Pools (viaBTC) sind dabei offen einsehbar. Detaillierte Worker-Informationen zeigen darüber hinaus sogar den Status jedes einzelnen Miners.

Community-First: Mit Infinity Hash noch heute in die Zukunft des Cloud-Minings starten

Dezentralität bedeutet, dass nicht ein kleiner Kreis von Geschäftsführern wichtige Entscheidungen für das Unternehmen trifft. Stattdessen erhalten Nutzer als Anteileigner wichtige Stimmrechte. Auf diese Weise werden die meisten Funktionen und die Zukunftsstrategie von Infinity Hash stets nach dem Willen der Gemeinschaft und deren Feedback ausgerichtet und implementiert.

Neben den regelmäßigen Umfragen veröffentlicht das Unternehmen – ganz nach dem Motto “Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser” – wöchentliche Updates und Transparenzberichte, die alle Aktivitäten ordnungsgemäß und nachvollziehbar zusammenfassen.

Jegliche Ausgaben, seien es Reparaturkosten oder neue Mining-Geräte, werden genau verdeutlicht. Auf diese Weise zeigt dir Infinity Hash, wie die Zukunft von dezentralem Bitcoin Mining kombiniert mit möglichst hohen Renditen für die Nutzer heute aussehen kann.

Die Mining-Farm von Infinity Hash. (Bildquelle: Infinity Hash)

Interesse geweckt? So nimmst du noch heute an der Cloud-Mining-Revolution von Infinity Hash teil:

Registrieren: Erstelle dein Infinity Hash-Konto kostenlos. Bei der Erstellung ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich. Du benötigst lediglich eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen.

Erstelle dein Infinity Hash-Konto kostenlos. Bei der Erstellung ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich. Du benötigst lediglich eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen. Täglich verdienen Erhalte täglich Belohnungen in Bitcoin oder anderen beliebten Kryptowährungen direkt auf dein Dashboard. Du kannst diese darüber hinaus umwandeln oder behalten. Dabei profitierst du von schnellen Auszahlungen, wann immer du willst.

Erhalte täglich Belohnungen in Bitcoin oder anderen beliebten Kryptowährungen direkt auf dein Dashboard. Du kannst diese darüber hinaus umwandeln oder behalten. Dabei profitierst du von schnellen Auszahlungen, wann immer du willst. Shares kaufen: Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen deine ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt sogar weniger als einen US-Dollar. Lege noch heute los!

