In den meisten europäischen und vielen anderen fortgeschrittenen Ländern ist es aufgrund hoher Energiepreise unmöglich, profitables Bitcoin-Mining zu betreiben. Aus diesem Grund sind die größten Mining-Firmen dieser Welt genau dort ansässig, wo sie den günstigsten Strom beziehen können. Denn je nach Kontinent und Land variieren die Strompreise oft deutlich und werden darüber hinaus unterschiedlich besteuert. Strom in weniger industrialisierten Ländern ist dabei oft am günstigsten. Mining-Firmen in solchen Ländern verzeichnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Doch wie kannst du noch heute profitabel Bitocin-Mining betreiben, ohne deinen Standort zu wechseln? Die Antwort: Cloud-Mining mit Anbietern wie Infinity Hash.

Unternehmen wie Infinity Hash sind stets bemüht, nach den günstigsten Energiequellen zu suchen. In letzter Zeit prägte sich in der Mining-Community dazu der Begriff “Stranded Energy” (engl. für “gestrandete Energie”). Er bezeichnet die Suche nach Energiequellen, die durch den normalen Bedarf nicht vollständig genutzt sind. Beispiele hierfür sind die Verwendung von nicht voll ausgelasteten Kraftwerken oder die Nutzung von Nachtstrom.

Aus diesem Grund macht Infinity Hash von Strom aus Wasserkraft Gebrauch. Dieser ist vergleichsweise günstig und rund um die Uhr gleichmäßig und stabil verfügbar. So bekommt man nachts, wenn große Industrieanlagen abgeschaltet sind, deutlich günstigere Preise, was zu einem deutlich niedrigeren Durchschnittsstrompreis führen kann.

Wenn du Shares von Infinity Hash (IHS) erwirbst, investierst du in ein transparentes Bitcoin-Minin-Projekt, das Bitcoin-Mining durch die Kombination der Vorteile von Colocation- und Cloud-Mining in einem transparenten, zuverlässigen System für alle zugänglich macht. Und davon kannst du noch heute profitieren.

An der Cloud-Mining-Revolution teilnehmen

Cloud-Mining bleibt ist eine hervorragende Möglichkeit in Krypto-Mining einzusteigen, ohne den einhergehenden Strompreise, Anfangsinvestitionen und technischen Hürden ausgesetzt zu sein. Einer der beliebtesten Anbieter ist Infinity Hash. Das Unternehmen revolutioniert die Art und Weise, wie Einzelpersonen am Bitcoin-Mining teilnehmen und bietet Möglichkeiten für langfristige passive Einkünfte durch Mining.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, investiert das Unternehmen einen Großteil der Gewinne in neuere und effizientere Hardware. Durch eine hohe Reinvestitionsrate erschafft es sich einen langfristigen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Mining-Projekten. Und das kommt auch den Nutzern zu Gunsten.

Durch geschickte Wahl der Mining-Hardware erlangt das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen größeren Mining-Firmen. Das ist der Fall, da große Mining-Unternehmen in ihrer Hardware-Auswahl begrenzt sind. Infinity Hash allerdings kann aufgrund seiner Größe in qualitativ stärkere Miner investieren und spart dadurch Unterhaltungs- und Reparaturkosten ein, was sich auf die Gewinne auswirkt.

Darüber hinaus legt das Unternehmen höchsten Wert auf Transparenz und langfristige Stabilität. Auf diese Weise hast du stets Zugang zu den umfangreichen Ressourcen (FAQs, Updates und Transparenzberichte). Das stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um Bitcoin-Mining für die breite Öffentlichkeit zugänglich und profitabel zu machen und eine stabile und transparente Investitionsmöglichkeit im Kryptowährungsraum zu gewährleisten.

So funktioniert Infinity Hash und die Infinity Hash Shares (IHS)

Als Community-Bitcoin-Mining-Projekt steht bei Infinity Hash die Gemeinschaft stets an erster Stelle. Das bedeutet: Das Unternehmen entwickelt die meisten Funktionen auf der Grundlage der Community und deren Feedback. Dazu führt man regelmäßige Umfragen durch. Durch die Shares von Infinity Hash nimmst auch du an der Bewegung Teil. Doch was genau sind die Infinity Hash Shares (IHS) eigentlich?

Infinity Hash Shares (IHS) stellen eine tokenisierte Version der Anteile am gesamten Mining-Projekt dar. Dabei ist jeder Share durch echte Hardware abgedeckt. Du kannst diese Shares handeln, oder sie dir durch tägliche Bitcoin-Belohnungen ausschütten lassen. Gewinne verwendet das Unternehmen dazu, die neuesten Mining-Geräte zu kaufen und die solide Infrastruktur noch weiter auszubauen.

Du willst an der Mining-Revolution teilnehmen? Das geht ganz einfach:

Registrieren: Erstelle dein kostenloses Infinity Hash-Konto. Dabei ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich! Alles, was du brauchst, ist eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen.

Shares kaufen : Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar.

: Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar. Täglich verdienen Erhalte täglich Bitcoin-Rewards direkt auf dein Dashboard. Du kannst sie in USDT umwandeln oder deine BTC behalten. Dabei profitierst du von schnellen Auszahlungen, wann immer du willst.

