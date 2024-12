In welche Kryptos investieren? 3 neue Coins mit Potenzial

Mit einer initialen Nachfrage und innovativen Konzepten können auch neue Kryptowährungen überzeugen und sich schnell Kapital sichern. Dies gilt umso mehr in einer bullischen Marktphase. Genau diese Kriterien könnten sowohl Wall Street Pepe (WEPE), Flockerz (FLOCK) und Solaxy (SOLX) erfüllen.

1. Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) entwickelt sich derzeit zu einem stark nachgefragten Presale im Memecoin-Segment. Das Projekt kombiniert die Kultfigur Pepe the Frog mit innovativen Funktionen, die über typische Memecoins hinausgehen. Bereits der Presale zeigt starke Zahlen: Innerhalb von nur zwei Wochen wurden über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Das Projekt verfolgt das Ziel, vor allem Privatanlegern einen Mehrwert zu bieten. Mit einem virtuellen Handelsassistenten namens “Wepe” geht WEPE neue Wege. Dieser Assistent liefert Marktanalysen, Strategien und praktische Werkzeuge, die speziell auf die Bedürfnisse von Tradern zugeschnitten sind.

Neben der Funktionalität punktet das Projekt mit einer klar definierten Roadmap. Zu den Plänen zählt die Erweiterung der Community, Listings auf dezentralen Börsen und die Einführung von innovativen Features wie Alpha-Calls und Handelswettbewerben.

Besonders die dynamische Gemeinschaft hinter WEPE erinnert an den Erfolg der WallStreetBets-Bewegung. Strategische Partnerschaften und durchdachte Tokenomics, die regelmäßige Preisanpassungen im Presale vorsehen, schaffen zusätzliche Anreize für Anleger. Alles richtet sich an den privaten Trader, der in Zukunft Krypto-Walen Paroli bieten soll.

Der Presale bietet derzeit attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Mit Ethereum, USDT oder BNB können Token einfach über die Projektwebsite erworben werden. Alle paar Tage steigt der Preis. Bei einem aktuellen Raising Capital von mehr als 30 Millionen US-Dollar dürfte der Presale von WEPE nicht mehr allzu lange dauern.

2. Flockerz (FLOCK)

Flockerz positioniert sich derweil mit einem innovativen “Vote-to-Earn”-Ansatz als Innovator im Memecoin-Segment und setzt neue Maßstäbe für Governance. Mit einem erfolgreichen Presale, der über sieben Millionen US-Dollar einbrachte, konnte das Projekt bereits frühzeitig Aufmerksamkeit gewinnen.

Flockerz spricht gezielt Investoren an, die Mitbestimmung und Transparenz in einem oft zentralisierten Marktumfeld schätzen. Die aktive Einbindung der Community soll nicht nur Vertrauen stärken, sondern auch langfristige Bindungen fördern. So entsteht ein dezentraler Memecoin.

Die Plattform “Flocktopia” steht im Zentrum des Projekts und ermöglicht es den Inhabern des FLOCK Tokens, strategische Entscheidungen direkt zu beeinflussen. Themen wie Produktentwicklungen, Marketingmaßnahmen oder zukünftige Ziele werden durch Abstimmungen demokratisch gestaltet. Teilnehmer dieser Prozesse werden mit zusätzlichen Tokens belohnt, wodurch ein nachhaltiger Anreiz geschaffen wird.

Der Token-Contract wurde von führenden Prüfern wie Coinsult und SolidProof ohne kritische Anmerkungen auditiert, was das Vertrauen der Anleger weiter stärkt. Der Kauf von FLOCK Tokens ist ebenfalls unkompliziert: Über die offizielle Website können Anleger mit ETH, USDT oder BNB investieren.

3. Solaxy (SOLX)

Solaxy hat sich in kürzester Zeit als ein spannendes Projekt im Krypto-Markt etabliert. Mit starken 3 Millionen US-Dollar, die wenige Tage nach dem Start des Presales eingesammelt wurden, und zuletzt über 1 Million US-Dollar allein in den letzten 24 Stunden, zeigt das Projekt ein starkes Momentum.

Als erstes Layer-2-Protokoll für Solana setzt Solaxy neue Ideen in die Tat um, indem es wesentliche Herausforderungen der Solana-Blockchain adressiert. Zu diesen gehören Netzüberlastungen, fehlgeschlagene Transaktionen und Probleme bei der Skalierbarkeit.

Im Mittelpunkt des Projekts befindet sich der SOLX-Token, der als natives Asset der Solaxy-Blockchain fungiert. SOLX vereint die Effizienz von Solana mit der Liquidität von Ethereum, indem es Multi-Chain-Unterstützung bietet. Diese Verbindung zwischen den beiden größten Blockchain-Ökosystemen erweitert nicht nur das Nutzungspotenzial, sondern auch den Zugang zu einer breiten Anlegerbasis. Schließlich sind Ethereum und Solana gleichermaßen Top 5 Kryptowährungen.

Solaxy möchte eine neue Anwendungsebene für Solana sein, die sowohl Geschwindigkeit als auch Kosten optimiert und gleichzeitig die Sicherheitsvorteile von Ethereum nutzt. Entwickler profitieren von einer flexiblen, modularen Infrastruktur für dApps, die ohne Leistungseinbußen funktionieren soll.

Der Presale ist ferner benutzerfreundlich gestaltet: SOLX kann direkt mit Kreditkarte, ETH, BNB oder SOL erworben werden. Die hohe Dynamik in den ersten Tagen des Vorverkaufs zeigt bereits, dass Solaxy im Markt Anklang findet.

