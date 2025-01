KI-Agenten spielen eine wachsende Rolle im Kryptomarkt. Eines der Projekte, das zuletzt viel Aufmerksamkeit erhalten hat, ist iDEGEN. Erfahre, was dich im Presale erwartet.

iDegen begann als Experiment mit KI-generierten Antworten auf der Plattform X. Mittlerweile hat es sich zu einem der viel diskutierten Krypto-Projekte im Jahr 2025 entwickelt.

Mit über einer Million Impressionen und einer bisherigen Finanzierungssumme von 18,6 Millionen US-Dollar sorgt iDEGEN insbesondere in den USA und Großbritannien für Interesse. Der geplante Start des Handels am 27. Februar könnte ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Projekts bedeuten.

Das hebt iDEGEN vom Silicon-Valley ab

iDEGEN ist ein KI-gestützter Agent, der durch ständiges Lernen und Interaktion mit Nutzern auf X weiterentwickelt wird. Anders als viele KI-Modelle aus dem Silicon Valley folgt iDEGEN keinem vorgegebenen Regelwerk, sondern orientiert sich an den Reaktionen und Beiträgen der Community.

Das Projekt erlebte bereits einige Höhen und Tiefen. Nach einer kurzzeitigen Sperre auf X wegen umstrittener Inhalte gewann es durch das V2-Upgrade weiter an Reichweite. Mit einer Investitionssumme von einer Million US-Dollar innerhalb von 24 Stunden zog das Projekt vermehrt Aufmerksamkeit auf sich.

Das neueste V3-Upgrade bringt nun Videoinhalte ins Spiel. Zudem wird iDEGEN auf Plattformen wie RedNote aktiv, einer in Asien beliebten Video-App. Diese Erweiterung soll potenziell neue Nutzergruppen ansprechen.

KI-Agenten als Markttrend

KI-gestützte Agenten gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Kryptowelt. Sowohl institutionelle Investoren als auch Einzelhändler zeigen Interesse an der Technologie, die neue Handelsmöglichkeiten eröffnet. Analysten prognostizieren, dass bestimmte KI-Projekte hohe Renditen erzielen könnten.

Das Interesse an iDEGEN resultiert auch aus der allgemeinen Marktentwicklung im KI-Sektor. Viele Investoren setzen darauf, dass der Besitz von Tokens aus erfolgreichen KI-Projekten langfristig profitabel sein könnte.

IDGN-Token startet am 27. Februar

Es bleibt nur noch ein Monat, um zu den ersten Anwendern zu gehören und IDGN zu kaufen, bevor es auf dem freien Markt gehandelt wird.

Der IDGN-Token von iDEGEN soll am 27. Februar verfügbar sein. Für Anleger bietet sich bis dahin die Möglichkeit, frühzeitig bei dem Projekt dabei zu sein, bevor der Handel auf dezentralen Börsen beginnt.

Mehr Informationen sind auf der offiziellen iDEGEN-Website abrufbar.

