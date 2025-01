Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Während viele KI-Initiativen auf kontrollierte Inhalte und vorab genehmigte Antworten setzen, verfolgt iDEGEN einen anderen Ansatz: Es lernt direkt aus den Interaktionen der Krypto-Community und verzichtet dabei auf Zensur.

Das Konzept hat bereits Wirkung gezeigt. iDEGEN sammelte in seinem adaptiven Auktions-Presale 16,7 Millionen US-Dollar ein. Einige frühe Investoren erzielten laut Angaben des Unternehmens bemerkenswerte Renditen, noch bevor der Token auf einer Börse gelistet wurde.

iDegen: Unzensierter KI-Agent mit interessantem Ansatz

iDEGEN ist ein KI-Agent, der sich weiterentwickelt, indem er direkt von der Community lernt – insbesondere auf Plattformen wie Twitter (X). Ohne Unternehmenslenkung und Zensur nutzt er das kollektive Wissen und die Dynamik der Kryptosphäre. Dies führte bereits zu über 1,44 Millionen Impressionen, mit weiter wachsender Reichweite.

Ein zwischenzeitlicher Bann auf X aufgrund kontroverser Inhalte brachte dem Projekt weitere Aufmerksamkeit. Durch den sogenannten “Streisand”-Effekt stieg das Engagement nach eigenen Angaben erheblich und iDEGEN etablierte sich als Trend. Das Konzept basiert darauf, dass das Verbot oder die Zensur von etwas das Interesse und die Neugier der Menschen zusätzlich steigert.

Erfolgreicher V2-Launch und Wachstum auf Telegram

Mit dem kürzlich veröffentlichten V2-Update hat iDEGEN seine Präsenz auf Telegram ausgebaut und damit Zugang zu fast einer Milliarde Nutzern auf der Plattform geschaffen. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Update sammelte das Projekt weitere 1 Million US-Dollar ein.

Das native Token, IDGN, habe das Potenzial, sich an erfolgreichen Projekten wie ai16z zu orientieren, heißt es. Der adaptive Presale-Mechanismus passt den Token-Preis alle fünf Minuten an: Er steigt bei hoher Nachfrage um 5 Prozent und sinkt bei geringem Interesse um denselben Wert. Nicht verkaufte Token werden verbrannt, was die Position früher Investoren zusätzlich stärken soll.

Zukunftspläne und Marktpotenzial

Der Markt für Meme-Coins mit KI, der aktuell auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, könnte während des nächsten Bullenzyklus erheblich wachsen. iDEGEN plant, seine Reichweite über X und Telegram hinaus auf Plattformen wie TikTok auszuweiten, mit KI-generierten Videoinhalten. Die Vision: Eine KI, die virale Inhalte erstellt und sich ständig weiterentwickelt.

Das Projekt sieht sich als innovativer Akteur in der “Aufmerksamkeitsökonomie” des Kryptobereichs. Der adaptive Presale soll einen marktgerechten Einstiegspreis für IDGN-Token gewährleisten und Preisschwankungen nach der Börseneinführung abmildern.

Interesse von Großinvestoren an iDegen

iDEGEN hat laut eigenen Angaben bereits das Interesse von institutionellen Investoren geweckt, die hohe Summen in den Presale steckten. Diese Beteiligung unterstreiche das Potenzial des Projekts, sich als führend in seinem Bereich zu etablieren.

Weitere Informationen und Einblicke bietet die Website von iDEGEN.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.