iDEGEN geht diesen Monat live: So können frühe Käufer profitieren

iDEGEN geht diesen Monat live: So können frühe Käufer profitieren

Presale endet am 27. Februar 2025

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

iDEGEN ist ein KI-Agent, dessen Training auf den Diskussionen und Trends der Krypto-Community auf X (ehemals Twitter) basiert. Aufgrund seiner ungefilterten Ausdrucksweise hat iDEGEN bereits für Kontroversen gesorgt und wurde mehrfach von der Plattform gesperrt.

Diese Vorfälle haben weitere Aufmerksamkeit auf das Projekt gelenkt und in der Community für eine Welle der Unterstützung gesorgt. So wurden allein innerhalb von 24 Stunden nach dem jüngsten Verbot eine weitere Million US-Dollar im Presale eingesammelt.

iDegen: Der interessanteste ICO des Jahres?

Anders als viele bestehende KI-Modelle, die durch inhaltliche Filter und Sicherheitsmaßnahmen eingeschränkt sind, basiert iDEGEN auf einem weniger regulierten Lernprozess. Dabei greift es auf die nicht gefilterten Diskussionen der Crypto-Twitter-Szene zurück.

Zusätzlich setzt iDEGEN mit der Einbindung des DeepSeek R1 LLM auf ein aufstrebendes Sprachmodell. Parallel existiert weiterhin die ursprüngliche “amerikanische” Version des Agenten. Das Projekt positioniert sich damit als experimentelle Schnittstelle zwischen konkurrierenden KI-Entwicklungen und lässt die Community aktiv mitbestimmen, welche Version langfristig weiterentwickelt wird.

Neue Funktionen und Expansion in soziale Netzwerke

Mit dem kürzlich veröffentlichten V3-Upgrade erweitert iDEGEN seine Reichweite über X hinaus. Die neueste Funktion ermöglicht die Generierung von Videoinhalten, was die Präsenz auf Social-Media-Plattformen verstärken soll. Zudem wird iDEGEN als erster KI-Agent auf RedNote verfügbar sein, einer in China stark wachsenden Social-Media-Plattform mit über 300 Millionen Nutzern.

Diese Expansion könnte dazu beitragen, das Projekt einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Vor allem jüngere Generationen und Investoren aus dem asiatischen Raum zeigen zunehmend Interesse an iDEGEN. Der wachsende Kryptomarkt in China, der nach regulatorischen Anpassungen wieder an Dynamik gewinnt, könnte für zusätzlichen Kapitalzufluss sorgen.

Presale-Phase endet in zwölf Tagen

Seit dem Beginn des Presales ist der Preis des iDEGEN-Tokens von 0,01 US-Dollar auf 0,0259 US-Dollar gestiegen. Frühzeitige Investoren haben damit bereits vor der offiziellen Markteinführung von iDEGEN am 27. Februar deutliche Wertsteigerungen erzielt. Sollte das Projekt seine Wachstumsstrategie erfolgreich fortsetzen, könnten sich weitere Kurssteigerungen ergeben.

Derzeit liegt der Token-Preis weiterhin bei 0,0259 US-Dollar. Damit besteht noch die Möglichkeit, sich vor der Notierung an den Börsen am 27. Februar am Presale zu beteiligen.

Besuche die iDEGEN-Website, um mehr zu erfahren.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.