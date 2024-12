iDEGEN-Auktion entfacht FOMO: Was steckt hinter dem Token?

iDEGEN-Auktion entfacht FOMO: Was steckt hinter dem Token?

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Das Projekt iDEGEN sorgt aktuell für eine hohe Nachfrage im Kryptomarkt. Der native IDGN-Token hat nach eigenen Angaben innerhalb von nur zwei Wochen einen Wertzuwachs von 3.372 % verzeichnet und zieht dabei sowohl erfahrene Trader als auch private Investoren an.

Doch was ist iDEGEN? Es handelt sich um eine KI-Plattform, die sich von traditionellen Ansätzen abheben möchte. Während Tools wie ChatGPT auf politisch korrekte Antworten trainiert werden, verfolgt iDEGEN einen anderen Ansatz: Die KI basiert auf maschinellem Lernen, das durch Inhalte von Crypto Twitter (CT) bzw. X gespeist wird.

Dabei reagiert iDEGEN in Echtzeit auf Erwähnungen, analysiert Tweets und integriert sie in ihre Lernprozesse. Das Ergebnis soll ein dynamisches und unvorhersehbares System sein, das vor allem eines erzeugen will: Aufmerksamkeit, die im Memecoin-Segment von unschätzbarem Wert ist.

iDEGEN erreicht mehr als 4 Mio. US-Dollar im Presale

Das Projekt hat innerhalb von 17 Tagen 4,2 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt und weckt breites Interesse. Mit einem Fokus auf soziale Interaktion und Engagement möchte sich iDEGEN als wegweisend im Bereich KI-basierter Kryptowährungen positionieren. Dank seiner Flexibilität könnte die Plattform als Marktanalyst, Satiriker oder sogar als geopolitischer Kommentator auftreten – eine Vielseitigkeit, die Investoren ansprechen soll.

Im Vergleich zu herkömmlichen Memecoins verspricht iDEGEN eine neue Ebene der Interaktivität. Angetrieben durch KI bietet es ein dynamisches Wertversprechen, das weit über statische Memes hinausgehen soll. Die Plattform ist rund um die Uhr aktiv und benötigt keinen menschlichen Administrator, was sie von traditionellen Ansätzen im Social-Media-Marketing abhebt.

Spannende Token-Auktion

iDEGEN hebt sich auch durch sein neuartiges Presale-Modell hervor. Anstelle fixer Preisstufen passt sich der Token-Preis dynamisch der Nachfrage an: Alle fünf Minuten findet eine Auswertung der Verkaufszahlen statt. Bei anhaltenden Verkäufen steigt der Preis um 5 %, während ausbleibende Verkäufe einen Preisrückgang bewirken.

Dieses Modell schafft ein von der Gemeinschaft gesteuertes Angebot, bei dem Käufer sicher sein können, dass die Preise fair und marktgerecht sind. Zusätzlich plant iDEGEN eine deflationäre Token-Verbrennung aller unverkauften Einheiten sowie eine 10-prozentige Preissteigerung vor dem Börsendebüt im Januar 2025, wodurch weiteres Potenzial für Wertsteigerungen geschaffen werden soll.

KI als treibende Kraft im aktuellen Marktzyklus

Während frühere Marktzyklen von einfachen Memes wie Dogecoin geprägt waren, hat sich der Fokus mittlerweile auf KI-basierte Ansätze verschoben. iDEGEN reiht sich in eine wachsende Liste neuer Projekte ein, die diesen Trend nutzen und den Markt mit dynamischen Konzepten vorantreiben möchten.

Mit seinem unkonventionellen Ansatz gewinnt iDEGEN rasch an Popularität. So gehen die Projektverantwortlichen davon aus, dass der bisherige Anstieg von 3.372 % nur der Anfang sein wird.

Für weitere Informationen besuche die iDEGEN-Website.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.