So sieht die Krypto-Zukunft aus

Vor allem die letzten Jahre stellten sich als schwierige Phase für den Krypto-Markt heraus. Krypto-Anleger wurden Zeuge von enormen Preisabfällen im gesamten Ökosystems. Dadurch werden Anleger schnell in einer kurzfristigen, emotionalen Perspektive gefangen.

So vergisst man, dass der Krypto-Markt über einen langen Zeitraum zu den stärksten Wachstumsmärkten unserer Zeit gehört. Aus diesem Grund macht honesto einen Schritt zurück und stellt dir den Ausblick für den Markt der Kryptowährungen bis zum Jahr 2030 vor.

Ziel hierbei ist es, auf der Grundlage von Forschung und Erfahrung die breite Öffentlichkeit aufzuklären und eine sinnvolle Perspektive zu ermöglichen. Dabei spiegeln sich die vielversprechenden Statistiken nicht immer sofort im Preis der Kryptowährungen wider.

Der Ausblick bis zum Jahr 2030

So wuchs, trotz schwieriger Zeiten, die Anzahl von Krypto-Besitzern im Jahre 2022 um satte 39 %. Dabei beträgt die gesamte Marktkapitalisierung des globalen Krypto-Marktes zur Zeit des Artikels ca. 1 Billion US-Dollar. Studien zufolge ist zu erwarten, dass sich dieser Wert bis zum Jahre 2030 mindestens verfünffacht, wenn nicht sogar verzehnfacht.

Folgende Faktoren beeinflussen hierbei das Wachstum des globalen Krypto-Marktes:

Nimmt die Adoptionsrate zu?

Interesse der Großanleger

Schaffen Behörden transparente, sinnvolle und unterstützende Regulierungen?

Energieeffiziente Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain über verschiedene Industrien hinweg

Sichere Verwahrungsmöglichkeiten für Kryptowährungen

Derzeit besitzen 10 % der Internetnutzer (entspricht etwa 425 bis 500 Millionen User) Kryptowährungen. Genauer heißt das, dass im Jahre 2022 lediglich 0,4 % des individuellen Gesamtvermögens in Krypto gehalten wurde. Wenn die Kryptolandschaft eine ähnliche Wachstumskurve wie das Internet hinlegt, dann kann man im Jahr 2030 sogar mit einer Adoptionsrate von 50 % rechnen. Das wäre eine Verzehnfachung des heutigen Wertes.

Hier bleibt zu erwähnen, dass die derzeitigen Verwahrmöglichkeiten von Krypto-Börsen und -Dienstleistern oft stark zu wünschen übrig lassen. Aus diesem Grund arbeitet honesto mit der traditionellen Schweizer Bank InCore zusammen, um deine Krypto-Werte in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz zu verwahren. Hier ist dein Vermögen sogar bei einer Insolvenz sicher.

Über honesto, die Krypto-Handelsplattform aus der Schweiz

Honesto ist überzeugt, dass eine Krypto-Position als zukünftiger Eckpfeiler aufgebaut und erweitert werden sollte oder ein Einstieg zu prüfen ist. Zusammengefasst heißt das, dass Investments in den Kryptomarkt mittel- und langfristig zu den interessantesten Investitionsmöglichkeiten weltweit gehören. Dabei kannst du entweder direkt in Krypto-Assets investieren, oder aber in Unternehmen, die die Infrastruktur, Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen.

honestos Mission ist es, den Schweizer Rechts-, Regulations- und Sicherheitsstandard in der unsicheren Kryptowelt zu etablieren. Durch die professionelle Trading-App profitierst du vom völlig neuen Rechts-, Regulations- und Sicherheitsstandard, den die Schweiz für die Welt der Kryptowährungen geschaffen hat.

Die honesto Trading App gewährt dir, mit nur einem Klick, den bestmöglichen Preis aus über 20 der führenden Online-Börsen. Für die Verwahrung der Coins sowie die Kontoführung kümmert sich die Schweizer Bank InCore, mit der honesto bereits seit 2020 zusammenarbeitet.

So ist die honesto Trading App die erste Schweizer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die den vollen Schutz einer Schweizer Bank gewährt. Auf diese Weise bietet honesto maximale Einfachheit und Sicherheit für Anfänger und Fortgeschrittene.

Die Kryptowährungen sind durch InCore in den Schweizer Alpen verwahrt. Was auf der Plattform für den Handel gebraucht wird, ist rückversichert. Dank der Verwahrung sämtlicher digitalen Werte durch die Bank, normalisiert honesto den Kryptomarkt und etabliert den Schweizer Rechts-, Regulations- und Sicherheitsstandard in der Kryptowelt.

Haftungsausschluss: Dieser Beitrag ersetzt keine Finanzberatung. Weder die honesto AG noch die Muttergesellschaft, ihre Mitgliedsunternehmen oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften sind für Verluste verantwortlich, die einer Person entstehen, welche sich auf diese Veröffentlichung verlässt.

