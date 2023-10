Viele Gefahren lauern in der Welt der Kryptowährungen. Während die Technologie hinter diesen digitalen Währungen revolutionär und vielversprechend ist, gibt es viele dunkle Ecken, in denen fehlende Regulierung, Manipulation und mangelnde Transparenz vorherrschen. Doch zum Glück gibt es Alternativen.

So freut sich die honesto AG mit Sitz in Liechtenstein, das Erreichen eines Meilensteins zu verkünden: man ist nun gemäß dem „Gesetz über Token und VT-Dienstleister“ (TVTG) offiziell bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein gelistet. Das Token-Gesetz fördert die Adoption der Blockchain-Technologie und ermöglicht die direkte Tokenisierung physischer Assets und Rechte.

Die erfolgreiche TVTG-Anmeldung eröffnet honesto neue Möglichkeiten im EU-Raum. Hier legt die EU-Verordnung “Markets in Crypto-Assets” (MiCAR) den Grundstein für den Einsatz von Blockchains im Europäischen Wirtschaftsraum (auch Liechtenstein). Im Einklang mit MiCAR wird honesto zukünftig reguliert und kann von den Regelungen des EU-Passportings Gebrauch machen. Dabei zieht das Unternehmen derzeit eine Expansion in die EU in Betracht.

Modernste Technologien, erstklassige Partner

So arbeitet honesto nicht nur mit den modernsten Technologien, sondern verfügt auch über erstklassige Partner. Um Nutzern die höchstmögliche Sicherheit zu bieten, arbeitet honesto bereits seit 2020 mit der InCore Bank zusammen. Diese sorgt als etablierte Bank für die Verwahrung deiner Coins (in den Schweizer Alpen) und kümmert sich darüber hinaus um die Führung der Konten.

Konkret bedeutet das: Die honesto AG, zusammen mit der inCore Bank, bewahren deine Krypto-Assets jederzeit in einem Hochsicherheitstresor in den Schweizer Alpen auf. Dort garantiert man dir den höchstmöglichen Grad an Sicherheit, einschließlich EMP- und Atombomben-Schutz sowie einem NATO-Grad-Sicherheitsstandard. Was darüber hinaus an Assets auf der Plattform benötigt wird, ist rückversichert.

Also ist die honesto Trading App die erste Schweizer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die den vollen Schutz einer Schweizer Bank gewährt. Auf diese Weise bietet honesto maximale Einfachheit und Sicherheit für Anfänger und Fortgeschrittene. Doch die honesto AG bietet nicht nur Lösungen für Endverbraucher an.

Die honesto AG macht dein Unternehmen fit für die Krypto-Welt

Die Finanzwelt befindet sich mitten in einer digitalen Revolution, wobei die Blockchain im Mittelpunkt steht. So entwickelt sich auch honesto seit der Gründung im Jahre 2019 kontinuierlich weiter. Heute ist das Unternehmen neben Liechtenstein (hier ist der Hauptsitz) auch in Adliswil ZH, Schweiz, vertreten.

Die honesto AG weiß, wie wichtig Forstschritt im Zeitalter der Digitalisierung ist. Deshalb bietet sie an, jede Bank, jedes (Finanz-)Unternehmen oder jeden Fonds im Handumdrehen fit für die Welt der Kryptowährungen zu machen. In diesem Rahmen offeriert das Unternehmen aus Liechtenstein eine unendlich skalierbare Cloudlösung plus Schweizer Bankverwahrung der Kryptoassets mit Rückversicherung.

Diese Lösung von honesto ermöglicht den gleichzeitigen Zugang zu über 20 digitalen Börsen und sucht jederzeit automatisch den bestmöglichen Preis. Das funktioniert und hat jegliche Tests bereits live am Markt bestanden. Das System ist einfach zu integrieren und bereichert das Angebot derer, die diese Offerte für sich oder ihre Kunden nutzen.

Honesto setzt dabei auf eine einfache, cloudbasierte Plug-and-Play Lösung, die jederzeit vielfach skalierbar ist. Während die meisten Finanzinstitute durch ihre Serverleistung begrenzt sind, bietet honesto eine gegen oben offene Skalierbarkeit an, die es so im Markt bisher nicht gibt.

Da Orders auch über mehrere Onlinebörsen gesplittet werden können, kann die Handelsplattform des Schweizer Unternehmens auch größere Volumina einfach und schnell abwickeln, was gerade für institutionelle Kunden von Vorteil ist.

