Digitales in reales Gold zu tauschen, war bislang ziemlich umständlich. Doch ab sofort lassen sich die Gewinne in Bitcoin ganz unkompliziert in dem wertstabilen Rohstoff absichern.

Der Bitcoin-Kurs kannte zuletzt kein Halten mehr und erreichte ein neues Rekordhoch. Doch wie lassen sich die erzielten Profite nun sicher halten, damit sie bei den volatilen Kursen am Kryptomarkt nicht wieder schwinden?

Eine attraktive Möglichkeit ist es, ihre Bitcoin-Gewinne auf goldsilbershop.de zu vergolden. Das bedeutet, die auch als digitales Gold bezeichnete Kryptowährung gegen das Edelmetall Gold zu tauschen.

Ein wesentlicher Vorteil der Aufbewahrung in Gold ist die hohe Wertstabilität, die den Rohstoff auszeichnet. Im Gegensatz zu Bitcoins zeigt sich Gold in seinem Wert weniger schwankend und auf lange Sicht dennoch ansteigend. So konnte der Goldpreis erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreichen und steht damit dem Bitcoin in nichts nach.

Gold mit Bitcoin kaufen: Lästige Umwege entfallen

Was so reizvoll für Anleger klingt, war lange Zeit jedoch gar nicht so einfach umsetzbar. Denn die Möglichkeit, Bitcoin direkt in Gold zu tauschen, bietet sich erst seit der Goldsilbershop.de seinen Kunden einen solchen Service bietet. Zuvor müssen Bitcoins erst an den Kryptobörsen verkauft werden, die Erlöse dann auf das Bankkonto transferiert werden und schließlich an den Goldhändler überwiesen werden. Der Kauf von Gold mit Bitcoin dauerte auf diesem Weg locker zwei bis drei Arbeitstage.

Mit dem Angebot von Goldsilbershop.de sind diese Zeiten jedoch vorbei und die Bezahlung von Gold mit Bitcoin ist nun mit wenigen Klicks erledigt. Dafür hat Goldsilbershop.de eine Kooperation mit der Advanced Bitcoin Technology geschlossen, die auf digitale Assets und Kryptowährungen spezialisiert ist. Zudem wurde auf der Website von Goldsilbershop.de das Wechseldienst-Plugin SecPay.io integriert. Es rechnet den Euro-Preis einer Goldbestellung in Bitcoin um.

So kaufen Sie mit wenigen Klicks Gold

Danach kann der Kunde den Rechnungsbetrag ganz bequem über einen QR-Code bezahlen, der sich mit dem Smartphone scannen lässt. Sobald der Eingang der Zahlung in Bitcoin verbucht wurde, erhält der Händler sein Geld und der Kunde sein Gold. Die schnelle Zahlung mit Bitcoin schützt Anleger wie Händler übrigens auch vor Wechselkursrisiken. Bei längeren Transaktionen würde das Risiko bestehen, dass sich der Wert der Kryptowährung bis zur Ausführung deutlich verändert, sodass der Kunde oder der Händler dadurch einen Nachteil haben könnten.

Die folgende Anleitung erklärt Schritt für Schritt den Kauf von Gold mit Bitcoin auf goldsilbershop.de:

Legen Sie die gewünschte Menge an Goldbarren oder -münzen in den Warenkorb Gehen Sie zur Kasse und klicken Sie auf den Button „Zahlungspflichtig bestellen.“ Transferieren Sie den genannten Betrag in Bitcoin an die angezeigte Wallet. Für 5 Minuten gilt eine Preisgarantie auf den im Warenkorb angezeigten Betrag. Die Bestellung wird übermittelt, sofern die Bezahlung innerhalb von 15 Minuten durchgeführt wird. Sonst verfällt die Bestellung.

Gold-Käufe bis 2.000 Euro sind anonym möglich

Es ist dabei möglich ganz anonym Gold in Bitcoin zu kaufen, was vielen Investoren in Kryptowährung gefallen dürfte, die die Anonymität der digitalen Assets schätzen. Liegt der Wert einzelner oder mehrerer Goldkäufe mit Bitcoin unter 2.000 Euro, sind keine Ausweisdokumente erforderlich. Es fällt jedoch ein Zahlungsmittelzuschlag von einem Prozent inklusive gegebenenfalls fälliger Mehrwertsteuer an.

Bei höheren Bestellwerten schreibt das Geldwäschegesetz jedoch eine Überprüfung der Identität des Kunden vor. Dafür müssen Sie jedoch kein aufwendiges Postident-Verfahren durchlaufen, sondern können sich ganz bequem vom Computer aus identifizieren.

Videoidentifikation: Das wird benötigt

Ein gültiges Ausweisdokument (z. B. Personalausweis oder Reisepass; bei der Verwendung eines Reisepasses ist noch ein gültiger Adressnachweis erforderlich)

ein PC mit Webcam

ein Smartphone, auf dem die aktuelle Version der ID Now App installiert ist.

Bei notwendiger Videoidentifikation wird zusätzlich ein Entgelt von 9 Euro erhoben.

Die Kriterien für den Goldkauf mit Bitcoin

Die meisten Investoren von Bitcoin können ohne Probleme das Angebot von Goldsilbershop.de nutzen. Allerdings wird Sicherheit und die Vermeidung von Geldwäsche großgeschrieben. Deshalb sollten Sie folgende Kriterien erfüllen.

das Land Ihrer Rechnungs- oder Lieferanschrift liegt außerhalb der EU.

Der Rechnungsbetrag liegt unter 100.000 Euro.

Sie verfügen über ein gültiges Pass- bzw. Ausweisdokument zur Identifizierung.

Sie sind keine politisch exponierte Person.

Sie sind selbst der wirtschaftlich Berechtigte bzw. handeln auf eigene Rechnung.

Sie bestellen für sich als natürliche Person und nicht für ein Unternehmen.

Die von Ihnen zur Bezahlung verwendeten Bitcoin dürfen keiner auf einer internationalen Sanktionsliste genannten Wallet entstammen.

Auch Diamanten lassen sich mit Bitcoin kaufen

Goldsilbershop.de bietet damit die erste nahtlose Möglichkeit für Anleger ihre Bitcoin-Gewinne komfortabel in Gold abzusichern. Und übrigens lassen sich auf der Website auch andere Edelmetalle und Diamanten bequem mit Bitcoin bezahlen. Wenn Sie also lieber Silber, Palladium oder Platin mit Bitcoin kaufen wollen, ist das ebenfalls möglich.

