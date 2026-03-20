Der Ethereum-Kurs zeigt aktuell eine starke Entwicklung und konnte die wichtige Marke von 2.000 US-Dollar zurückerobern. Während der Kurs weiter anzieht, rücken On-Chain-Daten und entscheidende Zonen in den Fokus.

Ethereum gehört aktuell zu den größten Gewinnern im Krypto-Markt und konnte zuletzt ein wichtiges Signal liefern. Mit dem Sprung über eine zentrale Kursmarke rückt nun die Frage in den Fokus, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann oder zunächst eine Konsolidierung ansteht. Was neue On-Chain-Daten jetzt verraten.

Ethereum-Kurs: Wie gesund ist der aktuelle Anstieg?

Ethereum konnte auf Wochenbasis deutlich zulegen und dabei die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar klar hinter sich lassen. Aktuell notiert der Kurs im Bereich von rund 2.300 US-Dollar und zeigt damit eine beeindruckende Stärke.

Der Ausbruch über diese Zone gilt als wichtiges Signal, da sich der Ethereum-Kurs zuvor mehrfach schwer tat, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden. Umso bedeutender ist es, dass sich der Kurs nun stabil darüber hält.

Ein Blick auf die Orderflow-Daten zeigt, dass zunehmend Long-Positionen in den Markt kommen. Die Fundingrate steigt und auch das Open Interest zieht weiter an, was darauf hindeutet, dass neue Positionen aufgebaut werden.

Dennoch befindet sich der Markt aktuell noch nicht in einer überhitzten Phase. Das Verhältnis zwischen Derivatevolumen und Spotvolumen bleibt ausgeglichen, da beide gleichermaßen ansteigen. Das spricht für eine gesunde Marktstruktur, solange sich die Entwicklung weiterhin fortsetzt.

Order-Flow-Daten bei ETH / Quelle: Velo.xyz

Trotz der aktuellen Stärke zeigt die Liquidation Heatmap, dass sich auf der Unterseite weiterhin viel Liquidität aufgebaut hat. Besonders im Bereich rund um 2.000 US-Dollar liegt ein deutliches Cluster, das als potenzieller Zielbereich für kurzfristige Rücksetzer dient.

Gleichzeitig entwickelt sich genau diese Zone zunehmend zu einer wichtigen Unterstützung. Sollte der Kurs zurücksetzen, könnte dieser Bereich als stabiler Boden fungieren.

Nachfrage bestätigt die wichtige Unterstützungszone

Ein Blick ins Orderbuch liefert zusätzliche Hinweise auf die aktuelle Marktstruktur. Im Bereich von 2.000 US-Dollar zeigt sich ein deutlicher Anstieg an sogenannten Limit Orders, also Kaufaufträgen, die im Orderbuch platziert sind und erst bei einem bestimmten Preis ausgeführt werden.

Solche Orderbucheinträge zeigen, wo Marktteilnehmer bereit sind, aktiv in den Markt einzusteigen. Auch wenn diese Orders jederzeit wieder entfernt werden können, geben sie dennoch eine klare Tendenz vor, wo aktuell verstärkt Spot-Kaufinteresse vorhanden ist. Gerade bei Rücksetzern können solche Zonen eine wichtige Rolle spielen, da dort Liquidität aufgenommen wird und der Markt stabilisiert werden kann.

ETH: Orderbook Limit-Order Einträge / Quelle: Coinglass

Fazit zum aktuellen Ethereum-Kurs

Der Ethereum-Kurs zeigt aktuell eine positive Entwicklung und konnte sich über einer entscheidenden Marke etablieren. Die Kombination aus steigender Nachfrage und einer weiterhin gesunden Marktstruktur spricht grundsätzlich für eine stabile Ausgangslage.

Kurzfristige Rücksetzer bleiben dennoch möglich, insbesondere wenn Liquidität auf der Unterseite abgeholt wird. Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass der Bereich um 2.000 US-Dollar als wichtige Unterstützung fungieren könnte.

Zusätzlich rückt am Mittwoch die Zinsentscheidung der Fed in den Fokus, inklusive anschließender Pressekonferenz. Diese ist wichtig für die zukünftige Geldpolitik und könnte entsprechend für erhöhte Volatilität sorgen, was Anleger im Blick behalten sollten.

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