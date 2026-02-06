Ethereum bricht unter eine langjährige On-Chain-Unterstützung. Anleger reagieren nervös, während neue Daten Hinweise auf die nächste Phase liefern.

Ethereum-Kurs fällt durch Schlüsselzone – was kommt jetzt?

In diesem Artikel erfährst du: Warum der jüngste Ethereum-Abverkauf kurzfristig weiter Druck erzeugen kann

Welche On-Chain-Zone Ethereum seit Jahren immer wieder stabilisiert

Weshalb das MVRV-Verhältnis jetzt eine mögliche Entlastung signalisiert

Der Ethereum-Kurs ist in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten und hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Nach einem starken Abverkauf konnte die lange als stabil geltende Unterstützungszone zwischen 2.700 und 2.800 US-Dollar nicht gehalten werden. Der Kurs rutschte in der Folge deutlich tiefer und fiel inzwischen unter die 2.000er Marke. Das Marktbild ist entsprechend angeschlagen, da der Bruch der zentralen Unterstützungszone das Vertrauen vieler Marktteilnehmer erschüttert hat. Wie könnte es für Ethereum nun weitergehen?

