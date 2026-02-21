Ethereum Classic setzt sich als Tagesgewinner am Krypto-Markt ab. Mit dem Ausbruch rückt die 10-Dollar-Marke wieder in greifbare Nähe.

Ethereum Classic schießt 15 Prozent nach oben – Ist das erst der Anfang?

Ethereum Classic (ETC) schießt mit einem Tagesplus von rund 15 Prozent nach oben und gehört damit zu den stärksten Gewinnern am Krypto-Markt. Während die großen Coins zuletzt kaum neue Impulse setzten, suchen Trader verstärkt nach Bewegung im Altcoin-Segment. ETC liefert mit seinem Ausbruch genau dieses Momentum.

Der Anstieg wirkt daher weniger nachrichtengetrieben als technisch motiviert. Mit dem Ausbruch über zentrale Marken setzt ein klassischer Momentum-Effekt ein, der zusätzliche Käufer anzieht. Je dynamischer die Bewegung, desto höher jedoch auch das Risiko einer scharfen Gegenreaktion.

Ethereum Classic: Der Ausbruch im Detail

In den vergangenen 24 Stunden sprang der Kurs von rund 8,31 US-Dollar auf zuletzt 9,75 US-Dollar. Zwischenzeitlich markierte ETC ein Hoch bei 9,79 US-Dollar, das bisher als kurzfristige Obergrenze fungiert. Die Bewegung erfolgte dynamisch und mit klarer Struktur: Seit dem Ausbruch über den Bereich um 8,70 US-Dollar zieht der Kurs in einer Folge höherer Hochs und höherer Tiefs an.

Mit dem Anstieg hat Ethereum Classic auch den EMA-20 im Vier-Stunden-Chart deutlich hinter sich gelassen. Dieser verläuft aktuell bei rund 8,70 US-Dollar und fungiert nun als erste technische Orientierung auf der Unterseite. Solange sich der Kurs oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts hält, bleibt das kurzfristige Bild klar positiv.

Die entscheidenden Kurszonen

Auf der Unterseite rückt zunächst der Bereich um 8,65 US-Dollar in den Fokus, der sich aus einer Fibonacci-Projektion ableitet und nahezu deckungsgleich mit dem EMA-20 verläuft. Darunter liegt bei 8,30 US-Dollar eine frühere Konsolidierungszone, die nun als maßgebliche Unterstützung dient. Ein Bruch dieser Marke würde den aktuellen Ausbruch infrage stellen.

Nach oben bleibt das Hoch bei 9,79 US-Dollar die unmittelbare Hürde. Darüber wartet mit 10,00 US-Dollar eine psychologisch relevante Marke, die häufig als Trigger für Anschlusskäufe dient. Gelingt ein stabiler Anstieg über diesen Bereich, könnte sich die Bewegung in Richtung 11,00 US-Dollar ausdehnen.

Dynamik hoch – Risiko steigt mit

Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert mit rund 66 Punkten im oberen Bereich, signalisiert jedoch noch keine extreme Überhitzung. Das spricht für anhaltendes Kaufinteresse, lässt aber wenig Spielraum für längere Konsolidierungen auf aktuellem Niveau.

Auffällig ist zudem die ausgeweitete Spanne der Bollinger-Bänder, die inzwischen rund 1,39 US-Dollar beträgt. Das deutet auf eine Phase erhöhter Volatilität hin – typisch für Breakout-Situationen. In solchen Marktphasen verlaufen Bewegungen häufig steiler, aber auch unruhiger.

Wie es nun weitergehen könnte

Kurzfristig bleibt die Struktur bei Ethereum Classic konstruktiv. Der Ausbruch über den EMA-20 und die dynamische Abfolge steigender Hochs sprechen für fortgesetzten Aufwärtsdruck. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Zone zwischen 9,80 und 10,00 US-Dollar nachhaltig zu überwinden.

Scheitert der Kurs dort und fällt unter 8,30 US-Dollar zurück, dürfte sich die Bewegung als kurzfristiger Impuls entpuppen – mit möglichem Rücklauf in Richtung 7,50 US-Dollar. Hält die aktuelle Struktur hingegen, könnte ETC in den kommenden Handelstagen versuchen, die nächste Widerstandsregion um 11,00 US-Dollar anzusteuern.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

