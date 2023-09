Wir stellen vor: Das weltweit erste Krypto-Basket-Produkt, das einen MSCI-Index abbildet und über dein persönliches Wertpapierkonto zugänglich ist. Die ETC Group ermöglicht dir so, sicher und mit nur einem Produkt in die 20 wichtigsten Kryptos zu investieren. Und so funktioniert’s.

ETC Group: börsengehandelter Krypto-Basket bildet MSCI-Index ab

So einfach wie ein ETF

Die ETC Group erweitert ihr Angebot an regulierten Produkten. Diese erleichtern institutionellen und privaten Anlegern das Investieren in die Asset-Klasse der Kryptowährungen, indem sie Zugang über depotfähige Wertpapiere ermöglichen.

Neu im Angebot ist das ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP. Das ist das weltweit erste Krypto-Basket-ETP, welches einen MSCI-Index abbildet. Doch erstmal einen Schritt zurück. Was bedeutet das eigentlich genau und was für Vorteile ergeben sich dadurch?

ETP bedeutet börsengehandeltes Produkt. Du investierst mit der ETC Group also ganz einfach in ein Wertpapier, das über dein persönliches Wertpapierkonto zugänglich ist. Der Wert des Wertpapieres entwickelt sich genauso wie der abgebildetete MSCI-Index. Er bildet diesen ab.

MSCI ist einer der weltweit am meisten beachteten Indexanbieter. So ist der MSCI World Index Maßstab für zahlreiche Fonds und ETFs, daran ausgerichtete Produkte bilden für viele Anleger die Basis für den Vermögensaufbau durch langfristiges Aktiensparen. MSCI berechnet den Index und übernimmt jegliche Anpassungen. Die ETC Group sorgt dafür, dass du sicher über regulierte Wege in diesen Index aus Kryptos investieren kannst.

Das Ökosystem der digitalen Assets entwickelt sich rasant und die Nachfrage der Investoren nach Zugang zu dieser neuen Anlageklasse wächst. Die MSCI Digital Assets Indizes werden mit einem systematischen und prozessorientierten Ansatz entwickelt, um globalen Anlegern zu helfen, Transparenz über diesen langfristigen, disruptiven Trend zu gewinnen und bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Stephane Mattatia, Head of Thematic Indexes bei MSCI

Dabei ist der Kauf und Verkauf genauso sicher und einfach wie der Handel mit Aktien oder ETFs. Du benötigst dazu weder ein neues Konto, noch eine Krypto-Wallet. Die Kryptowährungen werden bei einer regulierten Depotbank verwahrt. Neue Wertpapiere können nur geschaffen werden, wenn entsprechende Anteile von Kryptowährungen hinterlegt werden.

Zur offiziellen Seite der ETC Group

Wie kaufe ich den Basket und welche Kryptos befinden sich darin?

Das MSCI Digital Assets Select 20 ETP ist an der Deutschen Börse XETRA unter dem Börsenkürzel DA20 notiert und kann dort fortlaufend gehandelt werden. Das ETP wurde in Deutschland aufgelegt und unterliegt der deutschen Wertpapieraufsicht. Mit Genehmigung des Basisprospekts in Deutschland wird der ETP nachfolgend auch an allen wichtigen europäischen Börsen handelbar sein.

Der MSCI-Index beinhaltet 20 der weltweit führenden Kryptowährungen (gemessen an deren Marktkapitalisierung), die rund 85 % des Kryptomarktes ausmachen. Er stellt eine rein passive Abbildung des Kryptomarktes dar und wird quartalsweise regelmäßig angepasst. Du musst dich also um nichts kümmern.

Dabei bildet der Index keine Stablecoins, Privacy-Coins oder Meme-Coins ab und die Kryptowährungen im Index sind nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dazu ist anzumerken, dass der Index “Capped” ist (wie der Name bereits sagt). Das bedeutet, dass der Anteil, den eine einzelne Kryptowährung im Index zum Zeitpunkt der vierteljährlichen Anpassung einnimmt, 30 % nicht überschreiten darf.

Das Basket-Produkt bietet eine effiziente Möglichkeit, Chancen und Risiken zu verteilen und so einfach wie mit einem ETF in den breiten Markt, statt in einzelne Kryptowährungen zu investieren Jan Altmann, Direktor Investment Strategy bei der ETC Group

Krypto-Baskets sind mitunter ideal für Anfänger, die eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgen. Die Rebalancierung vom Index übernimmt der Anbieter. Mit nur einem einzigen Trade investierst du dabei in den gesamten Kryptomarkt.

Zum DA20

Über die ETC Group

ETC Group bietet erstklassige Produkte für das Investment in digitale Werte wie Kryptowährungen – und das mit Domizil Deutschland. So erschuf man eine Gründer-geführte, unabhängige Investmentboutique, deren Expertise klassisches Asset Management, TradFi und natürlich die Kryptowelt vereint.

Mit den physisch hinterlegten Krypto-ETPs schlägt die ETC Group eine Brücke vom klassischen, regulierten Kapitalmarkt in die lebendige Kryptoszene. Die Nutzung ist einfach und ähnlich wie bei ETFs – Aus fast jedem Wertpapierdepot, ganz ohne Wallet und technische Kenntnisse. Dafür aber mit hoher Liquidität: Der Bitcoin-ETP ist das meistgehandelte Kryptoprodukt in Europa. Die ETPs minimieren die Risken des Kryptohandels erheblich und nutzen auf jeder Ebene regulierte Märkte und Institutionen.

Zur Seite der ETC Group

