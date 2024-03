Bei vielen Kryptowährungen am Markt lässt sich ein echter Mehrwert und eine Anwendungschance nicht erkennen. Anders ist das beim $ECET Token, der sich aktuell in der heißen Phase des Presales befindet. Das Projekt hat sich ganz dem Umweltschutz verschrieben und widmet sich einem der drängendsten Themen unserer Zeit.

Im Angesicht der globalen Umweltprobleme und des Klimawandels will Evercraft Technologies mit dem $ECET Token eine tokenisierte und nachhaltige Zukunft schaffen. So ermöglicht es der auf dem Constellation DAG Netzwerk aufgesetzte Token, jede Transaktion völlig ohne Kosten und in kürzester Zeit durchzuführen. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die vielen Umweltschutzprojekte, die künftig ein Teil des schnell wachsenden $ECET-Ökosystems werden sollen.

Evercraft Token basiert auf jahrelanger Forschung

Evercraft Technologies lässt seinen Ankündigungen im Gegensatz zu manch anderem Projekt am Markt auch echte Taten folgen. So betritt Evercraft nach einem Jahrzehnt intensiver Forschung die Öffentlichkeit und den Web3-Space. Die erste patentierte ACA-Umweltanlage ging Ende Januar in Oberösterreich in Betrieb. Mit einem bahnbrechenden “Launch-Event” präsentiert Evercraft die preisgekrönte Technologie erstmals einem ausgewählten Publikum.

„Im ersten Quartal dieses Jahres haben wir erfolgreich unsere patentierte LTC-Anlage in Betrieb genommen, gefolgt von der wegweisenden Tokenisierung. Durch diese transparente Erfassung der reduzierten Co2-Menge über die Blockchain profitierst du von zunehmender Nutzung“, erklärt Geschäftsführer Holger Kuhlmann den Ansatz.

Deflation macht $ECET Token für Anleger lukrativ

Das mit der innovativen Technologie eingesparte CO₂ wird über die Blockchain gemessen, und basierend auf den Umsätzen werden $ECET Token permanent verbrannt. Dies führt zu einer exponentiellen Deflation, die den Kauf im Presale und das Projekt insgesamt nachhaltig lukrativ für die Teilnehmer gestaltet.

Hervorzuheben ist auch, dass dieses Projekt komplett transparent für seine Nutzer ist. Dank der Blockchain-Technologie, bei der jede Transaktion öffentlich einsehbar ist, wird jede Form von Greenwashing ausgeschlossen. Zudem garantiert die Tokenisierung via Blockchain den Teilnehmern ein hohes Maß an Sicherheit.

Jetzt $ECET Token im Presale kaufen

Der Kurs des $ECET Tokens soll mit seinem realen Anwendungsfall ganz organisch wachsen und will sich nicht von einem Hype abhängig machen. Das stößt bei Investoren auf volle Zustimmung, wie die enorm hohe Nachfrage im Presale des $ECET Tokens unterstreicht. Aufgrund der Euphorie vor dem offiziellen Börsengang hat Evercraft ein weiteres Zeitfenster für den Erwerb im Vorverkauf eingeplant.

Zögern Sie deshalb nicht und besuchen die offizielle Website. Hier ist der Kauf von $ECET Token im Presale möglich.

