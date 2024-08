BloFin Exchange ist Diamond Sponsor bei der EBC in Barcelona

Die Krypto-Börse BloFin Exchange bezeichnet sich selbst als “Heimat der Wale”, eine Plattform für große Krypto-Investoren. Im vergangenen Jahr hat BloFin nach eigenen Angaben ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet. So habe sich das Handelsvolumen um das Hundertfache erhöht und ein signifikanter Anstieg der Nutzerbasis sei verzeichnet worden.

BloFin möchte sowohl für Anfänger als auch erfahrene Trader ein optimales Handelsumfeld bieten. Die Integration von Chainalysis und Fireblocks hat die Sicherheitsinfrastruktur des Unternehmens verbessert. Der Fokus der Exchange ist eindeutig auf Benutzer-Sicherheit und Compliance ausgerichtet.

“Unser Ziel ist es, Innovationen im Blockchain-Bereich voranzutreiben, indem wir unsere Plattform verbessern und erstklassige Sicherheit sowie Benutzererfahrung gewährleisten”, sagt Matt Hu, CEO von BloFin. “Bei BloFin werden wir von Effizienz, Integrität, Sicherheit, dem Benutzer an erster Stelle und Zuverlässigkeit angetrieben. Die European Blockchain Convention 2024 ist eine hervorragende Gelegenheit, unsere Erfolge zu präsentieren und in Barcelona mit Branchenführern und unserer Community in Kontakt zu treten.”

BloFin Whales Bash in Barcelona 2024: Eine große Feier für Wale

Im Zusammenhang mit der European Blockchain Convention wird BloFin am 25. September 2024 die BloFin Whales Bash in Barcelona veranstalten. Dabei handelt es sich um ein exklusives Afterparty-Event.

Nach dem Erfolg der Afterparty im April 2024 bei TOKEN2049 in Dubai wird dieses Einladungsevent 300 VIPs, Key Opinion Leaders (KOLs) und führende Branchenvertreter zusammenbringen. Die BloFin Whales Bash verspricht eine lebendige und dynamische Veranstaltung zu werden. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, wegweisende Gespräche über die Kryptoindustrie zu führen, spannende Neuigkeiten zu erfahren und sich mit wichtigen Akteuren der Blockchain- und Kryptowährungsbranche zu vernetzen.

Das bietet BloFin Exchange für Anleger

BloFin ist eine nach eigenen Angaben sichere zentralisierte Kryptowährungsbörse (CEX), die sich auf den Handel mit Perpetuals und Futures spezialisiert hat. Die Plattform bietet eine umfangreiche Auswahl von über 340 USDT-M Perpetual Contracts und 130 Spot-Märkten.

BloFin stellt eine Reihe hochwertiger Dienstleistungen zur Verfügung. Dazu zählen Spot-Trading, Copy-Trading, Earn-Programme und API-Zugänge, um nahtlose Handelserfahrungen auf seiner mobilen App und der Web-Plattform zu gewährleisten.

Angetrieben von den Werten Effizienz, Integrität, Sicherheit, Benutzerorientierung und Zuverlässigkeit, möchte BloFin den Weg in der sich schnell entwickelnden Kryptowährungsbranche anführen.

Für weitere Informationen können Benutzer die offizielle Website von BloFin besuchen. Zudem ist BloFin in den sozialen Medien auf X, Instagram, Telegram und YouTube präsent.

