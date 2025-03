Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

dYdX ist eine dezentrale Börse (DEX) für den Handel mit Kryptowährungen, die im Jahre 2017 ins Leben gerufen wurde und sich sowohl an professionelle Händler als auch an Neueinsteiger richtet. Dabei basiert die Plattform auf Smart Contracts und bietet neben hoher Liquidität und niedrigen Gebühren eine unangefochtene Erfahrung für den Handel mit Finanzderivaten.

Denn mit dYdX kannst du ohne zentrale Gegenpartei und ohne die Notwendigkeit eines traditionellen Zwischenmannes einfach und sicher handeln. Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Börse vollständig dezentralisiert ist – inklusive Konsensmechanismus, des Orderbuchs, der Matching-Engine und des Frontends.

Mittlerweile bietet die dezentrale Börse den erlaubnisfreien Zugang zum permanenten Handel von über 190 Märkten. Dadurch, dass du dich mit deiner eigenen Krypto-Wallet einloggst und deine Vermögenswerte stets von dir verwaltet werden, sind dir Sicherheitsstandards garantiert, die durch die zentralen Gegenstücke nur schwer zu erreichen sind.

Falls die Börse pleitegehen oder einem Hack oder Exploit unterliegen sollte, bleiben deine Gelder trotzdem sicher bei dir erhalten. Darüber hinaus verhindern technische Probleme oder Wartungsarbeiten nie den Zugang zu deinen Konten.

Und jetzt kommt ein weiterer Meilenstein, der vor allem darauf ausgerichtet ist, den systemeigenen Token zu stärken und mit den Zielen der Community in Einklang zu bringen. Zum ersten Mal stimmte die dYdX-Community für die Einführung eines Buback-Programms ab. Das trägt langfristig zum Wachstum der Plattform bei und erhöht die Netzwerksicherheit.

Konkret bedeutet das: Ab dem 24. März 2025 verwendet die dYdX-Treasury-SubDAO 25 % der dYdX-Nettoprotokollgebühren für den monatlichen Kauf von DYDX-Token auf dem offenen Markt.

Das Buyback-Programm von dYdX

Das Programm stellt einen historischen Moment für das dYdX-Ökosystem dar. Durch die Anknüpfung der Tokenomics an den nachhaltigen Erfolg der Plattform verdeutlicht die Community ihren unangefochtenen Glauben an dYdX. Dabei trägt die Community durch durchdachte und ansprechende Inhalte dazu bei, die Teilnahme an der Initiative zu fördern.

Die wichtigsten Eckpunkte des Buyback-Programms

25 Prozent der Protokollgebühren werden monatlich für den Kauf von $DYDX auf dem offenen Markt verwendet.

Im Jahr 2024 verzeichnete die Börse 270 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen.

Und generierte somit 46 Millionen USDC an Protokollgebühren.

1,49 Billionen US-Dollar an Handelsvolumen seit 2021.

Insgesamt gibt es 57.000+ DYDX-Inhaber, monatlich wachsend.

Das Programm ist Teil einer größeren Umgestaltung von dYdX und kommt nach der erfolgreichen Einführung von dYdX Unlimited im November 2024 und der Neugestaltung der Mobile-App im Februar 2025. Auf diese Weise profitieren die Inhaber des dYdX-Tokens von jetzt an direkt vom Wachstum der Plattform und von der Einführung neuer Funktionen wie beispielsweise dem Spot Trading, Multi-Asset-Margin und Wallet-Integrationen.

Bereits jetzt diskutiert die Community über eine mögliche zukünftige Erhöhung der Rückkaufquote. Grundlage für den Erfolg des Programms stellt dabei die lange Geschichte und starke Erfolgsbilanz von dYdX dar. Denn hier arbeitet man bereits seit 2017 an der Vision einer dezentralen Börse und etablierte sich seitdem als führender Akteur unter den DEX-Plattformen.

Das ist dYdX

dYdX gehört zu den Marktführern im Bereich der dezentralen Krypto-Börsen. Die Open-Source-Plattform wurde im Jahre 2017 gegründet und weist mittlerweile eine beeindruckende Produktpalette auf.

Neben dem klassischen Spot-Trading mit Kryptowährungen liegt der Fokus von dYdX auf dem Handel mit Derivaten. Auf diese Weise unterstützt die führende Plattform fortgeschrittene Handelswerkzeuge. Darunter Hebelwirkung, Stop-Losses und Limit-Orders und ein Staking-Feature für den systemeigenen $DYDX-Coin.

Darüber hinaus wird das Protokoll von den größten Namen der Krypto-Welt finanziell unterstützt. Zu diesen gehören unter anderem Paradigm, a16zcrypto, Brian Armstrong von Coinbase und viele Weitere. So arbeitet das Team von dYdX bereits seit Jahren daran, Nutzern eine reibungslose, dezentrale Handelserfahrung zu bieten.

dYdX bietet eine fortschrittliche und umfassende Handelsplattform für Trader, die über traditionelle DEX-Funktionalitäten hinausblicken möchten. Mit stetiger Innovation, hohem Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen (zentralen) Plattformen und einem vielversprechenden Zukunftsausblick stellt die Open-Source-Plattform einen bemerkenswerten Akteur im Krypto-Markt dar.

