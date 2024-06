Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Onchain-Trading ist auf dem Vormarsch und dYdX zählt zu den führenden Börsen für den direkten Handel von Perpetual-Trading und Derivaten auf der Blockchain. Dabei etablierte sich die Plattform nicht zuletzt deshalb als Marktführer, weil sie ihren Nutzern vielerlei Anreize für die Nutzung der Börse und das Halten des systemeigenen $DYDX-Token bietet. Ganz im Sinne des dezentralen Krypto-Ethos schüttet die DEX alle erwirtschafteten Gebühren an die Nutzer aus. Doch wie genau funktioniert das und wie kommst auch du in den Genuss der vielen Vorteile, die dYdX zu bieten hat? All das und mehr erklären wir dir in diesem Artikel.

Erst einmal vorweg: dYdX bietet dir Rewards, welche durch das Staking des Tokens ermöglicht werden. Nutzer tragen durch Staking zur Aufrechterhaltung, der Sicherheit und der Effizienz des Netzwerks bei und erhalten im Gegenzug USDC. Darüber hinaus bietet dYdX Beohnungen für Liquiditätspools, wodurch du zusätzliche Anreize erhältst, indem du Liquidität zur Verfügung stellst.

Diese Staking- und Liquiditäts-Belohnungen werden aus einem Teil der Handelsgebühren generiert, die auf der Plattform erhoben werden und variieren von 10 % bis zu 30 % APR. Nutzer, die ihre DYDX-Token staken, erhalten zudem das Recht, über wichtige Updates und Veränderungen im Protokoll abzustimmen. Diese Governance der Community ist ein wichtiger Aspekt der dezentralen Börse. Doch das ist nicht alles.

Noch heute auf dYdX handeln

Das Full-Trading-Programm befindet sich derzeit in Saison 5

Die Open-Source-Plattform dYdX existiert seit 2017 und weist mittlerweile eine beeindruckende Produktpalette vor. Der Fokus der Plattform liegt dabei auf dem Handel mit Krypto-Derivaten. Dabei bietet man fortgeschrittene Handelswerkzeuge wie Hebelwirkung, Stop-Losses und Limit-Orders. Darüber hinaus wird die Börse von den größten Namen der Krypto-Welt finanziell unterstützt.

Eine der fortschrittlichsten Trading-Plattformen nutzen und sogar noch dafür belohnt werden. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht. Mit dem Übergang von der Beta-Phase hin zum vollständig funktionsfähigen Produkt bietet dYdX dir ein Belohnungsprogramm, das sich sehen lassen kann: das „Full Trading“.

Das Programm fördert die frühe Akzeptanz der Börse und trägt dazu bei, dYdX als Marktführer zu etablieren. Darüber hinaus dient es als Hebel, um dYdX-Nutzer zu entlohnen, welche stets eine entscheidende Rolle beim Erfolg der Handelsplattform spielen. Es umfasst Staking-Rewards und Trading-Rewards sowie das von Chaos Labs vorgeschlagene “Launch Incentives Program”.

Dieses “Launch-Incentives-Programm” befindet sich derzeit in der 5. Saison. Saison 4 war bereits ein voller Erfolg: Über 5300 Trader haben bisher aktiv teilgenommen, wobei die Plattform ein Handelsvolumen von über 51 Milliarden USD in 67 Märkten verzeichnete. Die in der Börse hinterlegte Liquidität (TVL) wuchs um 10 % – auf etwa 126 Millionen USDC.

Jetzt, mit Saison 5, genehmigte die dYdX-Community eine Verlängerung des Launch-Incentive-Programms für weitere drei Monate. Im Rahmen dieses Programms bietet man vielseitige Anreize für die Nutzer und Unterstützer der Plattform.

Bei dYdX anmelden

Diese Anreize bietet dir dYdX

Trading-Rewards: In Saison 5 werden 3,1 Millionen US-Dollar für Handelsprämien bereitgestellt. Für Aktivitäten in anderen Märkten als BTC, ETH oder SOL werden doppelt so viele Belohnungen vergeben wie für Aktivitäten in den Hauptmärkten. Für Geschäfte, die über eine der Front-End-Schnittstellen ausgeführt werden, gibt es höhere Prämien.

dYdX-Staker: Trader, die DYDX direkt oder durch ein LST (Liquid Staking Derivative) staken, kommen auch weiterhin nicht zu kurz. Derzeit erhalten die zwei aktiven LSTs (stDYDX von Stride und stkDYDX von pStake) zusätzlich zu den direkten Stakern einen Bonus.

Handels-Liga: 800.000 US-Dollar werden der Handels-Liga in Saison 5 zugewiesen, welche die besten Trader belohnt. Die Preise werden in Stufen vergeben, um einen fairen Wettbewerb zwischen Händlern aller Größenordnungen zu gewährleisten.

Belohnungen für Market-Maker: 1 Million US-Dollar für Marktmacher zielen darauf ab, hochwertige Liquiditätsanbieter anzuziehen und allen Nutzern ein reibungsloses Handelserlebnis zu bieten.

Bonus für Einzahler: Der Ersteinzahlungsbonus von 100 US-Dollar ist auf die ersten 500 neuen Konten limitiert. Falls in Saison 5 mehr als 500 neue Konten aktiv werden, wird der Bonus an jene 500 Konten mit dem größten Handelsvolumen vergeben. Nutzer müssen mindestens 100 US-Dollar einzahlen, um berechtigt zu sein.

Interesse geweckt? Nimm sofort an der Krypto-Revolution Teil und genieße die vielzähligen Vorteile von dYdX.

Weitere Informationen findest du im dYdX-Brandhub

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden