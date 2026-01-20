Der Privacy Coin DUSK korrigiert nach einer Megarallye von 500 Prozent leicht. Diese Kursmarken werden für Anleger jetzt entscheidend.

Das Kapital aus dem boomenden Privacy-Coin-Sektor beginnt sich verstärkt in Richtung kleinerer Altcoins zu verlagern. Während etablierte Projekte wie Monero oder Zcash nach starken Rallyes als ausgereizt gelten, rückt Dusk (DUSK) zunehmend in den Fokus. Das Projekt kombiniert Zero-Knowledge-Proofs mit einem regulatorisch anschlussfähigen Ansatz und setzt damit auf einen Mittelweg zwischen Privatsphäre und Compliance. Anders als vollständig anonyme Coins erlaubt Dusk bei Bedarf Nachvollziehbarkeit, ohne die Privatsphäre grundsätzlich aufzugeben. Mit einer Marktkapitalisierung von gut 100 Millionen US-Dollar sehen Investoren hier neues Kurspotenzial. Nach einem leichten Rücksetzer rückt nun die charttechnische Lage von Dusk in den Vordergrund.

DUSK in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen dem High 0,2719 USD und dem Low 0,1833 USD (letzte 6 4h-Candles); der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2164 USD und damit unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,2590 USD). Du siehst damit kurzfristig eine deutliche Volatilitätsbewegung nach dem vorherigen Ausbruchszug. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 96,4 Millionen USD und gibt Kontext für das hohe Intraday-Volumen. Insgesamt zeigen die Kerzen eine schnelle Ausbruchs- und Rücksetzbewegung innerhalb eines Aufwärtstrends im Januar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,1804 USD) und damit in technischer Hinsicht über dem kurzfristigen Trendfilter; die Sequenz seit dem lokalen Hoch bei 0,3299 USD zeigt mehrere nachfolgende niedrigere Hochs, aber zuletzt einen Rebound von 0,1963 USD auf 0,2164 USD. Nahe Unterstützungen befinden sich bei 0,1833 USD und 0,1575 USD (Fibonacci), Widerstände bei 0,2304 USD und 0,2719 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt, bleibt die Lage technisch neutral bis leicht bullisch.

Der 14er-RSI liegt bei rund 68,9 und signalisiert kräftiges, aber noch nicht überkauftes Momentum. Das Histogramm/Impulse zeigen eine positive Beschleunigung in den letzten Candles, was kurzfristig Aufwärtsdynamik unterstützt. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 0,23502 USD (Upper 0,28009 USD minus Lower 0,04507 USD), was im Verhältnis zum Kurs eine sehr hohe Schwankungsbreite darstellt. Der Markt befindet sich damit in einer Phase erhöhter Unsicherheit und starker Volatilität, kurzfristig ist das Risiko für schnelle Richtungswechsel hoch.

Kurzfristige DUSK-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch: Kurs oberhalb EMA-20 und RSI nahe 70 unterstützen Erholungsszenarien, die Bandbreite signalisiert aber hohes Risiko.

Unterstützungen siehst Du bei 0,1833 USD (Tageslow) und bei 0,1575 USD (Fibonacci-Aufwärtstrend). Widerstände liegen bei 0,2304 USD (heutiges High) und 0,2719 USD (Bonusrange). Ein Ausbruch über 0,2304 USD würde kurzfristig Platz bis 0,2719–0,3299 USD eröffnen, ein Bruch unter 0,1833 USD könnte Retracementdruck Richtung 0,1575 USD auslösen.

