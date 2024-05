Dogwifhat kann zweifellos als der Aufsteiger des Jahres am Kryptomarkt bezeichnet werden. Wie schwer es ist, sich dem Charme des süßen Hundes mit Wollmütze zu entziehen, zeigt sich eindrucksvoll in der Preisentwicklung von WIF. Innerhalb der vergangenen fünf Monate stieg der Kurs des Memecoins zeitweise um bis zu 25.000 Prozent. Wer frühzeitig in WIF investiert hat, dürfte auch mit relativ wenig Kapital ein Vermögen erzielt haben.

WIF-Entwickler verpasst Milliarden-Chance

Dabei fand die Markteinführung des WIF Tokens erst Ende vergangenen Jahres über eine dezentrale Börse auf der Solana-Blockchain statt. Manch einem wird der Hund mit Kopfbedeckung jedoch schon länger bekannt vorkommen. Dies liegt daran, dass das WIF-Meme, angelehnt an das englische with, in der Gamerszene schon 2019 entstanden ist und zuerst in der Fortnite-Community Beachtung fand. Es sollten jedoch noch ein paar Jahre bis zur Geburtsstunde der Kryptowährung vergehen.

Auch der ursprüngliche Entwickler hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass im Frühling 2024 um kaum ein Kryptoprojekt so viel Euphorie herrscht, wie um Dogwifhat. So hat er seine 350 Millionen WIF kurz nach dem Launch für gerade einmal rund 500 Solana-Token getauscht. Hätte er seine WIF behalten, anstatt sie für umgerechnet wenige zehntausend Dollar abzustoßen, wäre er heute fast eine Milliarde US-Dollar schwer.

Dogwifhat unter Top 4 Memetoken

Dank seiner krassen Wertentwicklung ist Dogwifhat innerhalb nur weniger Wochen einer der wertvollsten Memecoins weltweit geworden. Lediglich die schon länger etablierten Dogecoin und Shiba Inu sowie der ebenfalls aufstrebende Pepe Token sind aktuell noch höher bewertet. Auch im Gesamtranking der wertvollsten Kryptowährungen schiebt sich WIF immer weiter nach vorne und ist aktuell schon in den Top 40 platziert – Tendenz steigend. Die Marktkapitalisierung beziffert sich derzeit auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar.

Wer bisher den Einstieg bei Dogwifhat verpasst hat, sollte sich jedoch nicht ärgern, sondern die Gunst der Stunde nutzen. Denn genau jetzt könnte die passende Gelegenheit sein, um sich WIF in seine Wallet zu holen. Zuletzt ist der Kurs des Memetokens nämlich um mehr als 40 Prozent korrigiert. Damit ist WIF zurzeit so günstig wie seit zwei Monaten nicht mehr.

Auch wenn Dogwifhat bereits eine beeindruckende Rallye erlebt hat, könnten 2024 und 2025 noch viel Potenzial für weiteres Wachstum bieten. Denn kurz nach dem Bitcoin-Halving warten Anleger gespannt auf den Start des nächsten Bullenmarktes. Historisch betrachtet nimmt dieser für gewöhnlich erst ein paar Monate nach dem Halving so richtig Fahrt auf und erstreckt sich auf mindestens ein Jahr. Eine neue Altcoin-Saison könnte den Preis von Dogwifhat ein weiteres Mal vervielfachen.

