Mit dem Kauf von Silber schützen Anleger ihre Kaufkraft. Über den RWA-Token Denario Silver Coin von honesto kann nun digital in das Edelmetall investiert werden.

Digitales Silber kaufen: So ist es möglich

Es war ein unerwarteter Paukenschlag: Nachdem im Januar die Bitcoin-ETFs genehmigt wurden, bewilligte die US-Börsenaufsicht (SEC) nun auch die Ethereum-ETFs. Diese Entwicklung kam für viele überraschend, nicht aber für Larry Fink. Der CEO von BlackRock betrachtet die Krypto-ETFs als notwendigen Schritt auf dem Weg zum eigentlichen Ziel der Tokenisierung.

RWAs laufen heiß

Tokenisierte Vermögenswerte, auch Real World Assets (RWAs) genannt, erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Während viele andere Krypto-Bereiche eine negative Preis-Performance aufweisen, verzeichneten RWAs in den letzten drei Monaten einen Preiszuwachs von 11 Prozent, was sie zum aktuell am besten performenden Untersektor innerhalb der Kryptowelt macht.

Krypto-Enthusiasten und traditionelle Finanzexperten zugleich interessieren sich zunehmend für die Entwicklung von Blockchain-basierten Realwerten. Diese bieten eine Verbindung zur Realwirtschaft und sind vor allem für traditionelle Investoren leicht verständlich. So eignen sich RWAs besonders für Anleger, die sich in die Welt der digitalen Vermögenswerte vorwagen möchten und dabei auf Stabilität und Bewährtes aus der traditionellen Finanzwelt setzen wollen.

Tokenisiertes Silber für jedermann

Ein vielversprechender Realwert ist Silber. Mit dem jüngsten Preisanstieg rückt das weiße Edelmetall wieder ins Rampenlicht und hat in den vergangenen Wochen gar Gold und Bitcoin in der Preis-Performance übertroffen. Der Zeitpunkt, über ein Silber-Investment nachzudenken, könnte also nicht besser sein.

Die Schweizer Krypto-Handelsplattform honesto bietet mit dem Denario Silver Coin (DSC) nun einen Silber-basierten RWA-Token an. Für Privatanleger war es nie einfacher, tokenisiertes Silber zu kaufen. Yonghan Lee, CEO von Denario, betont: „Wir freuen uns, mit honesto zusammenzuarbeiten und DSC neu auch Privatanlegern zur Verfügung zu stellen. Als Wertaufbewahrungsmittel und Inflationshedge passt unser Produkt perfekt zur honesto-Community.“

Ein einzelner Denario Silver Coin ist durch eine Unze Silbergranulat gedeckt. Silbergranulat, ein Industrierohstoff, gilt nicht als Wertschrift und kann als Commodity-RWA ohne Banklizenzen vertrieben werden. Es nimmt weniger Platz ein, ist leichter zu transportieren und hat niedrigere Herstellungskosten, was zu geringeren Aufschlägen für den Anleger führt. Das Silbergranulat wird in einem Zollfreilager in der Schweiz sicher gelagert und zweimal im Jahr von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Als vollständig durch Silber gedeckter Token stellt der DSC ein greifbares und verständliches Investment für erfahrene Investoren sowie Krypto-Anfänger dar. Damit bleibt honesto seiner Linie treu, Investoren einfache, nachvollziehbare und doch interessante Anlagemöglichkeiten zu bieten. Denario Tokens lassen sich bequem und sicher über die honesto-Handelsapp kaufen.

Schweizer Lösung, Schweizer Qualität

Denario passt auch aus rechtlicher Sicht bestens zu honesto. Der Security Token entspricht vollumfänglich dem Schweizer Recht. Die Denario AG ist Mitglied der Schweizer Selbstregulierungsorganisation (SRO) VQF und erfüllt sämtliche KYC- und AML-Anforderungen.

Auch honesto legt großen Wert auf Regulierung und ist nach dem TVTG-Gesetz der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) registriert. CEO Sanela Lüscher erklärt: „Der Name ‘honesto’ steht für die tägliche Verbesserung unserer Dienstleistungen und für Security Token Offerings, die höchste Sicherheits- und Regulierungsstandards gewährleisten. Zusammengenommen stehen wir für Ehrlichkeit und Transparenz. Denario ist hier die perfekte Ergänzung.“

Vorteile von DSC

Der Denario Silver Coin macht physisches Silber über die Blockchain handelbar. Tokenhalter müssen sich nicht um die physische Lagerung kümmern, da dies von der Denario AG professionell erledigt wird. Im Gegensatz zu einem Silber-ETF, der lediglich die Wertsteigerung von Silber ermöglicht, bietet der DSC-Token im DeFi-Bereich Zugang zu Liquidität.

Die Hinterlegung von DSCs als Besicherung für Stablecoins wird bald möglich sein, was Tokenhaltern eine gewisse Bankunabhängigkeit ermöglicht. Der Erwerb von Denario Silver Coins ist zudem bis zur Einlösung des physischen Edelmetalls nicht mehrwertsteuerpflichtig, was den Preis um bis zu 20 Prozent günstiger macht.

Die Gründe für ein Silber-Investment

Warum aber sollten sich Anleger eigentlich für Silber interessieren? Silber ist seit Menschengedenken ein bewährtes Wertaufbewahrungsmittel. Es wird in der Industrie, als Schmuck und sogar in der Medizin verwendet, was seine Wertbeständigkeit unter Beweis stellt.

Gerade in Zeiten der Fiatgeld-Entwertung schützt Silber die Kaufkraft. Ein Beispiel verdeutlicht dies: 1950 kostete ein Durchschnittsauto in den USA etwa 2.500 USD oder 2.000 Unzen Silber. Heute liegt der Preis bei 40.000 USD, während der Silberpreis noch immer etwa bei 2.000 Unzen liegt.

Warum Silber statt Gold?

Silber wird oft als „Gold des kleinen Mannes“ bezeichnet. Ein entscheidender Grund, Silber dem Gold vorzuziehen, ist seine derzeitige Unterbewertung im Vergleich zur historischen Norm. Das Gold-Silber-Verhältnis, das das relative Wertverhältnis zwischen Gold und Silber zeigt, liegt aktuell bei 79. In der Vergangenheit bewegte sich dieses Verhältnis meist sogar zwischen 50 und 60.

Was uns das Gold-Silber-Verhältnis also aktuell nahelegt: Aus der Sicht eines Anlegers könnte Silber im Moment ein echtes Schnäppchen sein.

