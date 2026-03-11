Die Digital Euro Conference 2026 bringt am 26. März Branchenvertreter in Frankfurt zusammen. Im Fokus stehen der digitale Euro, Stablecoins und die Zukunft digitaler Zahlungssysteme.

Digital Euro im Fokus: Diese Konferenz bringt Finanzbranche und Tech-Experten zusammen

Am 26. März 2026 findet in Frankfurt am Main die Digital Euro Conference 2026 statt. Die hybride Veranstaltung bringt Vertreter aus Finanzindustrie, Politik und Technologie zusammen, um über den aktuellen Stand und die technische Ausgestaltung des digitalen Euro zu diskutieren. Neben der europäischen Zentralbankwährung stehen auch Entwicklungen rund um Central Bank Digital Currencies, Stablecoins und neue Formen digitaler Finanzmarktinfrastruktur im Fokus.

Teilnehmer können die Konferenz entweder vor Ort in Frankfurt am Main oder online verfolgen. Ziel der Veranstaltung ist es, zentrale Fragen zur Zukunft digitaler Zahlungssysteme zu beleuchten und den Austausch zwischen Institutionen, Unternehmen und Technologieanbietern zu fördern.

Drei Bühnen für unterschiedliche Perspektiven

Das Programm der Konferenz verteilt sich auf drei verschiedene Bereiche. Auf der Main Stage im Audimax stehen Keynotes und Paneldiskussionen im Mittelpunkt. Hier diskutieren Experten über regulatorische Entwicklungen, wirtschaftliche Auswirkungen und technologische Grundlagen digitaler Währungen.

Im Innovation Room präsentieren Unternehmen und Fintechs neue Anwendungen und technische Lösungen rund um digitale Assets und Zahlungssysteme. Ergänzend dazu bietet der Roundtable Room kleinere Diskussionsrunden mit vertiefenden Gesprächen. Diese Formate sind ausschließlich für geladene Teilnehmer zugänglich und werden nicht gestreamt.

Speaker aus Finanzbranche und Technologie

Zu den Speakern zählen Vertreter von Zentralbanken, Finanzinstituten, Technologieunternehmen und Fintechs. In ihren Vorträgen und Diskussionen geben sie Einblicke in den aktuellen Entwicklungsstand des digitalen Euro sowie in mögliche Anwendungsfälle im Zahlungsverkehr.

Darüber hinaus werden auch die Rolle privater Stablecoins und die Integration neuer Technologien in bestehende Finanzinfrastrukturen thematisiert. Die Konferenz richtet sich vorwiegend an Fachpublikum aus Banken, Finanzdienstleistern, Technologieunternehmen und Regulierung.

