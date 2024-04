Der Krypto-Bullrun kann eine aufregende Zeit sein. Die Kurse steigen, das Interesse wächst und die Medien sind voll von Erfolgsgeschichten. Neue Projekte sprießen wie Pilze aus dem Boden und buhlen um die Aufmerksamkeit der Krypto-Community. Doch so verlockend es auch sein mag, alles auf eine Karte zu setzen, ist Vorsicht geboten. Wir möchten euch fünf essenzielle Tipps mit auf den Weg geben, ohne dabei euer hart erarbeitetes Geld unnötig zu riskieren.

1. Risikomanagement

Das A und O in jedem Investment, besonders im volatilen Kryptomarkt, ist das Risikomanagement. Setze nur das ein, was du auch bereit bist zu verlieren. Eine Regel könnte beispielsweise sein, nicht mehr als 5–10 Prozent seines Gesamtvermögens in Kryptowährungen zu investieren. Nutze Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen und nimm Gewinne mit, um dein Portfolio zu diversifizieren. Auch innerhalb des Krypto-Sektors ist Diversifikation sehr wichtig. Investiere daher in verschiedene Coins oder Token, um das Risiko zu streuen. Der größte Anteil sollte dabei auf bereits etablierte Assets wie Bitcoin und Ethereum verteilt werden.

2. Informiere dich selbst

Der Kryptomarkt wird stark von Spekulationen und Narrativen getrieben und daher ist es wichtig, informiert zu bleiben. Investitionsentscheidungen sollten auf fundiertem Wissen und nicht auf Hypes basieren. Überprüfe daher Informationsquellen sorgfältig und lasse dich nicht von der Meinung anderer treiben. Es ist enorm wichtig, Informationsquellen auf ihre Seriosität und Zuverlässigkeit zu prüfen. Folgende Aspekte können dabei helfen:

Besitzen die Personen anerkannte Expertise und sind sie in der Krypto-Community respektiert?

Überlege, ob die Quelle möglicherweise einen bestimmten Bias hat oder ein bestimmtes Ergebnis fördern möchte. Viele Quellen in der Krypto-Welt haben finanzielle Interessen, die ihre Berichterstattung beeinflussen könnten.

Informative und ausgewogene Berichterstattung ist ein gutes Zeichen, während extrem einseitige Perspektiven Vorsicht gebieten.

Gute Quellen stützen ihre Behauptungen durch Daten, Fakten und nachvollziehbare Argumente.

Vergleiche Informationen aus verschiedenen Quellen. Wenn mehrere zuverlässige Quellen ähnliche Informationen liefern, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass die Information zuverlässig ist.

3. Vermeide FOMO

Die Angst, etwas zu verpassen (Fear of Missing Out, FOMO), kann verheerend sein. Sie führt oft dazu, dass Investoren zu Höchstpreisen kaufen und kurz darauf zusehen müssen, wie die Kurse fallen. Erinnere dich daran, dass jederzeit eine Korrektur folgen kann. Geduld und Disziplin sind hier deine besten Freunde.

4. Langfristige Perspektive bewahren

Oft werden Investoren während eines Bullruns von kurzfristigen Gewinnen geblendet. Wichtig ist jedoch, eine langfristige Perspektive zu bewahren. Überlege dir, in welche Projekte oder Coins du wirklich Vertrauen hast und das Potenzial für langfristiges Wachstum siehst. Das hilft dir, weniger emotional auf kurzfristige Schwankungen zu reagieren.

5. Behalte den Überblick über dein Portfolio

Mit der Zunahme von Trades und Investments, kann es schnell unübersichtlich werden. Nutze Tools und Plattformen, um dein Portfolio zu verwalten und den Überblick zu behalten. Dies hilft nicht nur, deine Gesamtperformance zu verstehen, sondern auch, deine Strategie anzupassen und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen.

Bonus: Vergiss die Krypto-Steuer nicht

Steuern können leicht übersehen werden, doch die steuerlichen Implikationen von Krypto-Trades sind nicht zu unterschätzen. Informiere dich über die steuerlichen Vorschriften in deinem Land und plane deine Trades entsprechend. Steuern auf Krypto-Gewinne können erheblich sein, also vergiss nicht, sie in deine Gesamtberechnung einzubeziehen.

CoinTracking: Dein Portfolio-Manager

Mit CoinTracking kannst du Gewinne und Verluste berechnen sowie dein Portfolio in Echtzeit überwachen. Ein weiteres Kernfeature ist der automatische Import von Transaktionen von einer Vielzahl von Börsen und Wallets, was den Prozess der Portfolioverwaltung erheblich vereinfacht und Zeit spart. Zudem automatisiert CoinTracking die Erstellung von landesspezifischen Steuerberichten und hilft Nutzern somit enorm, den steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Für alle Leser gibt es einen exklusiven 10 % Discount Link auf alle CoinTracking-Dienste. Nutze diesen Vorteil, um deine Krypto-Investitionen und Steuern effizient zu verwalten.

