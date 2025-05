Im Juni 2025 kehrt die BTC Prague zu ihrer dritten Ausgabe zurück und bezeichnet sich erneut als “größte und einflussreichste Bitcoin-Konferenz Europas”. Das ist eine gewagte Behauptung, doch nachdem frühere Teilnehmer sie als “die beste Bitcoin-Konferenz aller Zeiten” bezeichnet haben und sie kürzlich von Forbes als eine der “Top 15 Bitcoin-Konferenzen, die man 2025 besuchen sollte” anerkannt wurde, ist dies vielleicht durchaus verdient.

Um mehr über das Event zu erfahren, sprach BTC-ECHO mit Martin Kuchař, dem Mitbegründer der BTC Prague.

BTC-ECHO: Was macht die BTC Prague unter den Bitcoin-Konferenzen einzigartig?

Martin Kuchař: Die BTC Prague ist das ultimative Event für alle, die sich für Bitcoin interessieren – egal, ob man gerade erst anfängt oder schon tief im Ökosystem involviert ist. Über drei inhaltsreiche Tage hinweg präsentieren wir erstklassige Redner, bringen wichtige Branchenführer zusammen und veranstalten die größte reine Bitcoin-Expo Europas. Es ist auch ein unglaubliches soziales Erlebnis – Bitcoin-Enthusiasten aus der ganzen Welt kommen zusammen, um zu netzwerken, zu lernen und die Technologie zu feiern.

Aber warum Prag? Warum findet die Konferenz dort statt?

Prag ist aus mehreren Gründen perfekt. Erstens sind wir Tschechen und wissen daher, wie man hier eine Veranstaltung auf Weltklasseniveau organisiert. Noch wichtiger ist aber, dass Prag eine tiefe historische Verbindung zu Bitcoin hat. Der erste Mining-Pool, Bitcoin-Geldautomaten, Hardware-Wallets und BIP39 (eine wichtige Protokolländerung, die Seed-Phrasen ermöglichte) stammen alle von hier. Auch heute ist die Stadt ein Zentrum für Bitcoin-Entwicklung.

Es gibt auch einen kulturellen Aspekt – die tschechische Geschichte ist ein jahrhundertewährender Kampf um Freiheit, sei es gegen religiöse Unterdrückung, den Kommunismus oder heutige digitale Einschränkungen. Bitcoin passt perfekt zu diesem Ethos: finanzielle Freiheit, erlaubnislose Transaktionen und Schutz vor Kontrolle durch Dritte.

Es ist wirklich eine faszinierende Geschichte, deshalb haben wir ein kostenloses E-Book mit dem Titel “Von den Prager Fensterstürzen zu Bitcoin: 600 Jahre Freiheitskampf” geschrieben und veröffentlicht, das Sie auf unserer Website herunterladen können.

Wie strikt ist eure “Bitcoin-only”-Politik?

Sehr! Wir präsentieren keine Altcoins oder Krypto-Projekte. Ehrlich gesagt wäre es für uns einfacher, sie zuzulassen, da sie große Marketingbudgets haben, aber am Ende des Tages ist das eine völlig andere Branche. Unsere Aufgabe ist es, Menschen im Bitcoin-Bereich zu bilden und zu vernetzen, und das geht nur, wenn man sich ganz auf diese Mission konzentriert.

Ihr habt offensichtlich ein großes internationales Publikum – wie geht ihr mit verschiedenen Sprachen um?

Fast die gesamte Konferenz findet auf Englisch statt, aber es gibt auch eine eigene Bühne für tschechischsprachige Vorträge. Allerdings kann man sich jede beliebige Präsentation in Echtzeit in jede gewünschte Sprache übersetzen lassen – über unsere App, die man auf dem eigenen Handy nutzen kann. Das ist wirklich eine erstaunliche Software!

Eine Neuerung in diesem Jahr ist der “Business Day”. Was hat es damit auf sich?

Was wir zuvor als “Industry Day” bezeichnet haben, ist jetzt erweitert und heißt “Business Day“. Wie im Vorjahr bleibt es ein Tag, der sich perfekt zum Netzwerken im Bitcoin-Bereich eignet. Früher lag der Fokus auf der Industrie hinter Bitcoin, jetzt konzentrieren wir uns darauf, Unternehmen beim Kennenlernen und der Einführung von Bitcoin zu unterstützen. Der gesamte Tag ist darauf ausgerichtet, die nötigen Informationen, Werkzeuge und Strategien dafür bereitzustellen.

Was hat sich im letzten Jahr geändert? Warum dieser neue Fokus auf Unternehmen?

Die einfache Antwort ist: Mehr Unternehmen als je zuvor erkennen, dass Bitcoin nicht länger ignoriert werden kann und suchen nach Wegen, ihn zu integrieren oder mit ihm zu arbeiten. Angefangen hat es mit Pionieren wie MicroStrategy, dessen CEO Michael Saylor die Einführung von Bitcoin in Unternehmen vorangetrieben hat, indem er Milliarden von Dollar in Bitcoin umschichtete. Tesla, Block, Metaplanet, GameStop und viele andere Firmen aller Größenordnungen folgten und sehen in Bitcoin einen Schutz gegen Inflation und eine Möglichkeit, Unternehmensvermögen zu bewahren.

Deshalb haben viele Entscheidungsträger erkannt, dass sie sich anpassen müssen. Aber wo fängt man an, wenn man das für das eigene Unternehmen umsetzen will? Deshalb haben wir den “Business Day” geschaffen. Es ist eine Gelegenheit für Führungskräfte, CFOs, Unternehmer und Entscheider, direkt von Branchenführern zu lernen, die Bitcoin bereits in ihre Finanzstrategien integriert haben. Der Business Day bietet zudem einen fruchtbaren Boden für das Netzwerken zwischen Vertretern traditioneller Branchen und Akteuren aus den Bereichen Bitcoin-Mining und anderen Bitcoin-nahen Sektoren.

Und anders als der Rest der Konferenz, der sehr belebt sein kann, bietet der Business Day ein intimeres Setting, das hochkarätige Gespräche, exzellente Networking-Möglichkeiten und direkten Zugang zu Experten ermöglicht.

Auf eurer Website ist zusehen, dass es verschiedene Ticketarten gibt. Was bedeuten sie und für wen sind sie gedacht?

Da die Leute aus unterschiedlichen Gründen kommen, haben wir Tickets für verschiedene Arten der Teilnahme. Man kann die Expo als eigenständige Veranstaltung besuchen, Zugang zur Hauptkonferenz am Freitag und Samstag erhalten oder mit dem Business-Ticket alles inklusive des zusätzlichen Donnerstags bekommen.

Es gibt auch ein VIP-Ticket, das Zugang zu allem mit erweiterten Networking-Möglichkeiten und vielen luxuriösen Extras bietet. Es ist wirklich das ultimative Bitcoin-Konferenz-Erlebnis!

Wo können Interessierte Tickets kaufen und mehr erfahren?

Der beste Ausgangspunkt ist unsere Website www.btcprague.com, aber es lohnt sich auch, uns auf X oder anderen sozialen Medien zu folgen und unseren Newsletter zu abonnieren, um die neuesten Updates und Angebote zu erhalten.

Nutze den Code BTCECHO um 10 Prozent auf dein Ticket zu sparen.

