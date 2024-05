Die Kryptobörse GenieSwap ermöglicht es, mit Fiat-Währungen in die Welt von DeFi einzusteigen. Indes können über die Scramble Wallet Vermögenswerte mit voller Kontrolle der Nutzer verwahrt werden.

Der DeFi-Sektor hat in den vergangenen Jahren eine große Nachfrage bei Investoren erfahren und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Doch für Neulinge im Krypto-Bereich war es bislang schwierig, einen einfachen Zugang zu den Möglichkeiten von Decentralized Finance zu finden.

GenieSwap macht DeFi einsteigerfreundlich

Dies ändert sich nun durch das Angebot der Kryptobörse GenieSwap. Sie schließt die Lücke zwischen den traditionellen Finanzen, mit denen Neulinge im Kryptosektor bislang stärker vertraut sind, und der Welt der Digitalwährungen. Dafür integriert Genie Swap Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten von Fiat-Währungen auf seiner Börse und schafft damit einen einfachen und unkompliziert nutzbaren Zugang zu DeFi.

Eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche hilft Einsteigern auf GenieSwap sich schnell zurechtzufinden und die verschiedenen Services der Plattform zu nutzen. Dazu zählt neben dem Handel von digitalen Vermögenswerten auch die Bereitstellung von Liquidität mit der Aussicht auf Staking-Renditen sowie viele weitere interessante Finanzinstrumente.

Transaktionen über Blockchains hinweg

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen sind für GenieSwap ebenso selbstverständlich, damit die Vermögenswerte der Nutzer zu jedem Zeitpunkt optimal geschützt sind und sie sich ganz entspannt auf ihre Handelsaktivitäten konzentrieren können.

Das Ökosystem von GenieSwap zeichnet sich auch durch reibungslose Swaps über wichtige Blockchains hinweg aus. Dazu gehören Ethereum, Binance, Tron, Polygon, Arbitrum und Optimismus. Diese Multi-Chain-Funktionalität stellt sicher, dass Benutzer mühelos handeln und ihre Portfolios verwalten können, ohne durch Netzwerkbegrenzungen eingeschränkt zu sein.

Scramble Wallet: Verwalte dein Vermögen unabhängig von Dritten

Die Vorzüge von Genieswap lassen sich ideal mit den Vorteilen der Scramble Wallet verbinden. Dabei handelt es sich um eine innovative Non-custodial-Wallet. Das bedeutet, dass die volle Kontrolle über die verwahrten Vermögenswerte in den Händen der Nutzer selbst liegt und sie nicht von dritten Instanzen abhängig sind.

Für Scramble Wallet spricht weiterhin der Multi-Chain-Ansatz. Insgesamt werden mehr als 50 verschiedene Chains unterstützt. Zudem können Nutzer ihre NFTs und Kryptowährungen mit Scramble Wallet so selbsterklärend und komfortabel verwalten, dass sie auch für Neulinge im Kryptomarkt absolut geeignet ist.

Die Scramble Wallet ermöglicht es, nahtlos zwischen verschiedenen Kryptowährungen zu swappen. Kryptowährungen lassen sich direkt in der Wallet tauschen. Dank der Anbindung an DEX-Aggregatoren ist der Tauschprozess reibungslos und günstig.

Weitere Funktionen von Scramble Wallet

Verwendung über eine Browsererweiterung

direkte Konvertierung zwischen Fiat- und Kryptowährungen

nahtloses Swappen zwischen verschiedenen Chains

Export von privaten Schlüsseln

Scramble Pay: ein Multichain-Bezahlsystem, das sich derzeit in der Testphase befindet

Mit seinen umfassenden Features bedient die Scramble Wallet alle Bedürfnisse, die Nutzer heute an eine moderne Verwaltung digitaler Assets stellen.

Eine Kombination aus GenieSwap und Scramble Wallet ist für Anleger auch deshalb so interessant, weil sie viele weitere Funktionen des GenieSwap Ökosystems nutzen können. Dazu zählen insbesondere die drei folgenden Vorzüge:

Genie Token: Das Herzstück des Ökosystems

Wer sich für eine Nutzung von GenieSwap entscheidet, wird den Genie Token kennen und schätzen lernen, eine aufstrebende Kryptowährung, die das Herzstück von GenieSwap ist.

Eine Besonderheit ist, dass Besitzer von Genie Token vom deflationären Ansatz der Kryptowährung profitieren. So wird das Angebot an Token durch einen Buy-and-Burn-Mechanismus fortwährend künstlich verknappt. Nach den altbewährten Grundsätzen von sinkendem Angebot und steigender Nachfrage, könnte dies zu einem Wertzuwachs bei Genie Token führen.

Der Genie Token wird künftig eine noch größere Rolle für verschiedene Aktivitäten auf der Plattform spielen. Dies soll folgende Aspekte umfassen:

Einbindung in das Launchpad für neue Projekte

Bereitstellung von Liquiditätspools für verschiedene Token-Paare

Bezahlen von Transaktionsgebühren

Booster beim Farming

Teilnahme an Governance-Abstimmungen

Darüber hinaus werden Partnerschaften mit anderen Plattformen und Dienstleistungen angestrebt, um den Nutzen und die Verwendungsmöglichkeiten des Genie Tokens weiter zu verbessern. Mit seinem deflationären Versorgungsmechanismus und seiner vielseitigen Verwendung hat der Genie Token das Potenzial, zu einem wichtigen Bestandteil des dezentralen Finanzwesens zu werden.

Der Genie-Token wurde zunächst als ERC-20-Token eingeführt, wird jedoch derzeit auf das BEP-20-Format umgestellt. Der Grund dafür sind die beträchtlichen Transaktionsgebühren bei ERC-20, die für die geplanten zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten nicht praktikabel sind. Die Umstellung auf BEP-20 ermöglicht eine kostengünstigere und effizientere Nutzung des Tokens, wodurch wir unsere Vision für die Zukunft optimal umsetzen können.

GenieLaunch: Virale Plattform für neue Token

Im Mittelpunkt von GenieSwap steht auch GenieLaunch, ein Launchpad, das den Prozess der Markteinführung neuer Token vereinfacht. Mit einem Fokus auf Zugänglichkeit und Community-Engagement integriert GenieLaunch ein innovatives On-Chain-Multi-Level-Empfehlungssystem.

Dieses System fördert nicht nur die Sichtbarkeit des Projekts, sondern auch einen gemeinschaftszentrierten Ansatz für Token-Launches. Es soll sichergestellt werden, dass Projekte durch organisches Wachstum und Mundpropaganda an Schwung gewinnen. Ebenso ist das Widget ein wichtiger Bestandteil von GenieLaunch, da es Projektinhabern erlaubt, auf ihrer eigenen Homepage ihren eigenen Token zu verkaufen und gegebenenfalls auch zu staken.

GenieFarms: Passives Einkommen erzielen

Das Staking-Angebot von GenieSwap ist nicht zuletzt ein Grund, der für die Kryptobörse spricht. Ergänzend zum Launchpad führt GenieFarms eine vereinfachte Möglichkeit für Projekte ein, Staking-Belohnungen anzubieten, wodurch die Token-Nutzung und das Engagement der Investoren verbessert werden.

Diese Funktion ermöglicht es Token-Inhabern, ein passives Einkommen zu erzielen. Langfristige Investitionen und Gemeinschaftstreue werden gefördert. Mit GenieFarms können Projekte die Token-Nachfrage und das TVL (Total Value Locked) erhöhen, was für das Wachstum und die Stabilität in der volatilen DeFi-Landschaft entscheidend ist.

Der Überblick zeigt, warum das Doppel aus GenieSwap und Scramble Wallet sowohl für Anfänger als auch erfahrene Kryptonutzer eine perfekte Kombination ist, um im Krypto-Space erfolgreich zu sein.

