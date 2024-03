Ab sofort ist $DCB, der Token der Decubate Plattform, bei Bitpanda verfügbar. Mit dem Kauf der Kryptowährung können Anleger über einen der führenden Kryptobroker in die Web3-Plattform einsteigen.

Für Decubate und seine Community ist die Listung bei Bitpanda ein Meilenstein und läutet ein neues Kapitel ein, um Investitionen in Web3-Projekte einer noch größeren Gemeinschaft zugänglich zu machen. Denn der Kryptobroker ist in mehr als zehn Ländern in Europa aktiv, darunter auch die wichtigen Märkte Deutschland und Österreich.

Mehr als 350 Kryptowährungen sind bei Bitpanda gelistet und dazu zählt jetzt auch $DCB, der Decubate Token. Besonderen Wert legt Decubate auf die hohen Regulierungsstandards von Bitpanda. Mit über 15 Lizenzen in ganz Europa bietet die Börse einen sicheren Platz zum Handel von digitalen Vermögenswerten.

Decubate bietet Web3-Investitionen mit hohem Renditepotenzial

Doch was ist Decubate überhaupt und warum lohnt sich der Kauf von $DCB? Decubate hat sich das Ziel gesetzt, eine sichere Plattform für Investitionen in Web3-Projekte aufzubauen. Dafür wählt Decubate die gelisteten Initial DEX Offerings (IDOs) mit verschiedenen Prüfungskriterien sorgfältig aus, bevor sie der Community angeboten werden.

Die Projekte müssen einen substanziellen Mehrwert und realistische Renditechancen für Anleger bieten, damit sie auf Decubate aufgenommen werden. In diesem Geschäftsfeld hat sich das in den Niederlanden gegründete Unternehmen bereits einen Namen gemacht und ist für seine hochrentablen IDOs auf einer regulierten Plattform bekannt.

Stufensystem spricht alle Investoren an

Um die Bedürfnisse aller Investoren mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen im Finanzgeschäft auf Decubate anzusprechen, bietet die Plattform ein einzigartiges Stufensystem. Die Basisstufe ist für neue Anleger konzipiert und bietet ihnen einen kostenlosen Zugang zur Plattform. Damit wird sichergestellt, dass jeder, der Decubate-Community beitreten kann.

Abhängig von Erfahrung und verfügbarem Investitionskapital können die Teilnehmer bei Decubate in höhere Stufen aufsteigen. Diese reichen von Bronze über Silber und Gold bis hin zu Platin und Diamant. Mit jeder Stufe werden dabei zusätzliche Vorteile freigeschaltet. Dazu zählen etwa die Teilnahme an DAO-Abstimmungen, der Zugang zu Airdrops oder auch ein Bonusprogramm für das Werben neuer Kunden.

Decubate bietet ein innovatives Stufensystem für Investoren.

Staking und Liquiditätspool schaffen Anreize

Ein besonderer Anreiz, Teil der Plattform zu werden, ist die Aussicht auf ein passives Einkommen. Durch das Staken von DCB-Token halten die Mitglieder einen digitalen Vermögenswert und können Belohnungen bekommen. Sei es durch das Staken selbst oder für die Bereitstellung ihrer Token im Liquiditätspool von Decubate.

Ein klarer Mehrwert der Plattform für Investoren ist zudem das Angebot zur vertieften Finanzbildung über die einzelnen Web3-Investitionsangebote. Dafür steht das Programm „Learn to Earn“ mit verschiedenen Veranstaltungen zur Verfügung. Die Events werden in Zusammenarbeit mit den post-/pre-gelisteten Projekten durchgeführt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, mehr über neue Web3-Projekte zu erfahren und kostenlose Token-Airdrops als Belohnung für richtig beantwortete Fragen zu den Projekten zu erhalten.

Bis zu 100 Prozent Rückerstattung für alle Kunden

Besonders erwähnenswert ist das umfangreiche Sicherheitsnetz für Investoren auf Decubate. Investoren werden nicht allein gelassen, sondern können von der Rückerstattungsrichtlinie profitieren – unabhängig davon, zu welcher Kundenstufe sie gehören.

Dabei können alle Benutzer während der fünf- bis siebentägigen „Grace“-Periode nach Inanspruchnahme der Tokenleistungen bis zu 100 Prozent Rückerstattung erhalten. Dies spiegelt das Vertrauen von Decubate in die eigene Projektauswahl wider, die Kunden angeboten werden und schafft zusätzliches Vertrauen bei Investoren. Die Richtlinien bewegen sich in einem vollständig regulierten EU-Rahmen.

Decubate freut sich über Integration von Polygon

Aktuell unterstützt Decubate die BNB-Kette der Binance Blockchain und erweitert durch den Support einer breiten Palette von Virtual-Machine-kompatiblen Ethereum Blockchains (EVM) seine Reichweite. Damit ist Decubate in der Lage, neue Projekte über jede EVM-Kette zu hosten und bereitzustellen. Besonders stolz ist die Plattform auf die kürzlich stattgefundene Integration von Polygon. Die Weiterentwicklung ist zudem für Projekte auf Netzwerken wie Avalanche interessant, da Debucate ihre IDO unterstützen kann und die benötigten B2B-Lösungen bereitstellt.

Mit der Erweiterung der EVM-Kettenintegration will man den Kunden die Möglichkeit geben, Projekte in verschiedenen Netzwerken kennenzulernen und bietet zugleich Entwicklern die Chance, neue Angebote zu starten. Liquid Staking, Investitionen über alle EVM-Ketten, nahtlose USDT-Brücken und die Einbindung fortschrittlicher Technologien wie Layer Zero gehören zu den besonderen Vorteilen von Decubate.

Die Einführung von Decubate auf Bitpanda ermöglicht es nun neuen Kunden, den $DCB Token komfortabel zu kaufen und das Angebot mit seinen Investitionsmöglichkeiten in Web3-Projekte näher kennenzulernen.

Neue Kunden erhalten jetzt ein besonderes Angebot. Wer sich ein kostenloses Basiskonto erstellt, erhält für kurze Zeit einen Bonus von 50 $DCB.

