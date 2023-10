Bitcoin Minetrix und Meme Kombat sind zwei neue Krypto-Presales, die bereits in den ersten Tagen des Vorverkaufs Interesse weckten. Zugleich wollen die Teams den Haltern der Token ausdrücklich Nutzen bieten.

Im Oktober 2023 bleibt der digitale Währungsmarkt dynamisch. Während Kryptowährungen in der Breite volatil in den neuen Monat starten, der historisch mit einer positiven Saisonalität überzeugt, positionieren sich neue Kryptowährungen im Presale. Bitcoin Minetrix (BTCMTX) und Meme Kombat (MK) sind zwei junge Krypto-Projekte, die sich auf unterschiedliche Marktsegmente konzentrieren. Doch was wollen die Gründer der Projekte mittelfristig erreichen?

Bitcoin Minetrix (BTCMTX): Dezentralisierung des Bitcoin-Minings

Eine Dezentralisierung des Bitcoin-Minings scheint wünschenswert, um das Netzwerk sicher und widerstandsfähig gegenüber Manipulationen zu halten. Aktuell ist das Mining leider immer stärker zentralisiert, mit dominierenden Mining-Pools, die einen erheblichen Anteil der Hashrate kontrollieren. Dies widerspricht dem ursprünglichen Geist von Bitcoin als dezentralem und Zensur-resistentem Netzwerk. Zudem erschwert die Zentralisierung des Minings die Teilnahme für Privatanleger, da der Wettbewerb um Block-Belohnungen mit großen Mining-Pools kaum möglich ist. Das Bitcoin-Mining ist für private Investoren immer seltener rentabel.

Eine Dezentralisierung würde nicht nur die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks erhöhen, sondern auch die Zugänglichkeit und Fairness für alle Teilnehmer, einschließlich Privatanleger, verbessern. Damit würde die Macht und Kontrolle über das Netzwerk gleichmäßiger verteilt.

Deutlich hebt das Team dieses Ziel auch auf der Website hervor:

Bitcoin Minetrix ist eine tokenisierte Cloud-Mining-Plattform, die es normalen Menschen ermöglicht, Bitcoin (BTC) auf dezentrale Weise zu schürfen. Wir tokenisieren Cloud-Mining, um eine sichere und transparente Erfahrung zu gewährleisten. Wir lösen ein großes Problem, indem wir das Risiko von Cloud-Mining-Betrug durch Dritte beseitigen und die Kontrolle in die Hände der Token-Inhaber legen.

Langfristiges Ziel – die Massenadoption

Die Dezentralisierung und Tokenisierung des Bitcoin-Minings soll bei Bitcoin Minetrix über ein einfaches Konzept gelingen. Aus diesem Grund kaufen die Investoren BTCMTX Token und geben diese in das Staking. Zunächst winken hier passive Rewards, bevor nach dem Vorverkauf auf Stake-2-Mine umgestellt wird. Fortan erhalten die Staker Mining-Credits. Diese können sie burnen (verbrennen), um dann Hashpower zu beanspruchen und automatisiert Belohnungen aus dem Bitcoin-Mining zu verdienen.

Das Team von Bitcoin Minetrix hat die Massenadoption fest im Blick und als langfristiges Ziel in Phase 4 ihres Projektplans verankert. Diese zielstrebige Ausrichtung, die eine breite Akzeptanz und Nutzung der Plattform anstrebt, fügt dem Presale eine zusätzliche Dimension der Spekulation hinzu. Investoren werden durch die Aussicht auf eine weitreichende Adoption und potenzielle Marktdurchdringung angelockt, was die Nachfrage im Presale antreibt.

BTCMTX sammelt 1 Million US-Dollar ein

Bitcoin Minetrix hat mittlerweile die erste Million US-Dollar im Presale eingesammelt. Dieser Meilenstein offenbart eine gewisse Nachfrage. Nun wird mit dem Erreichen von 1.540.000 US-Dollar die Phase 2 beginnen, die auch mit der ersten Preisanhebung einhergeht. In zwanzig aufeinanderfolgenden Vorverkaufsphasen sollen insgesamt 70 % der BTCMTX Token an die Community veräußert werden, die sich somit signifikant am neuen Krypto-Projekt beteiligen kann.

Meme Kombat (MK): Beliebte Meme-Figuren treten zum Battle an

Meme-Coins erfreuen sich großer Popularität, da sie durch virale Trends, Community-Building und humorvolle Ansätze eine unterhaltsame und stark spekulative Komponente in die Krypto-Welt bringen.

Meme Kombat zieht aktuell vermehrt Aufmerksamkeit auf sich, indem es die populärsten Meme-Figuren der Krypto-Szene in einer einzigartigen Kampfarena zusammenbringt. Dieser innovative Ansatz, der bisher einzigartig scheint, kombiniert den viralen Reiz von Meme-Charakteren mit interaktiver, spielerischer Unterhaltung. Damit möchte das Projekt eine fesselnde und unterhaltsame Plattform schaffen, die sowohl Krypto-Enthusiasten als auch Gaming-Fans anspricht.

Das Team möchte kurze Zeit nach dem Ende des Presales die erste Saison beginnen, an welcher elf Meme-Figuren teilnehmen werden – darunter Dogecoin, Shiba Inu, Pepe Coin, Floki oder Spongebob Token.

Die Kämpfe werden via Künstlicher Intelligenz visualisiert, während alle Ergebnisse transparent auf der Blockchain erzeugt und dokumentiert werden sollen.

Stake-2-Earn, Bet-2-Earn & hoher Spaßfaktor

Das Konzept von Meme Kombat setzt auf verschiedene Facetten, wobei zunächst einmal in der Welt der Meme-Coins natürlich Spaß im Vordergrund steht. Mit den fesselnden Kämpfen verschiedener Meme-Figuren und einer innovativen Gaming-Plattform möchte das Team Engagement in der Community anregen.

Zugleich können Anleger bereits während des Vorverkaufs die Token staken. Laut Webseite beträgt die geschätzte APY aktuell 112 %. Diese wird natürlich weiter sinken, wenn mehr Halter ihre MK Token staken, da dann der Staking-Pool wächst und anteilig jeder Staker weniger Rewards erhält.

Mit dem Start der „Season 1“ wird das Bet-to-Earn-Feature eingeführt, bei dem die Nutzer mit MK Token auf den Ausgang der Meme-Battles in der Arena wetten können. Wenn dann die Lieblings-Meme-Figur gewinnt, gewinnen auch die Fans.

MK erreicht 50 % der Softcap

Die Softcap von 1 Million US-Dollar rückt immer schneller in Reichweite. Derzeit konnte Meme Kombat über 500.000 US-Dollar einsammeln. Der MK Token kostet aktuell 1,667 US-Dollar und wird später breiten Nutzen im Ökosystem erhalten. Neben dem Staking oder als Wetteinsatz werden auch die Rewards natürlich mit dem Meme-Coin ausgegeben. Damit setzt Meme Kombat (MK) ausdrücklich auf mehr Nutzen als der Pepe Coin.

Die Zukunft wird zeigen, ob Meme Kombat ebenfalls einen viralen Hype erreicht und welche fundamentalen Fortschritte Bitcoin Minetrix in der Entwicklung verzeichnet. Insoweit gilt uneingeschränkt, dass sich Anleger bei risikobehafteten Assets stets gründlich informieren und eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen sollten.

