Das Bitcoin-Halving ist ein Event, das die Augen der gesamten Krypto-Welt auf sich zieht. In diesem Artikel erklären wir dir, warum das so ist und wie du davon profitierst.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Alle 210.000 Blöcke der Bitcoin-Blockchain findet das Halving statt. Das nächste und vierte Halving der Bitcoin-Geschichte steht uns im April dieses Jahres bevor. Doch warum ist das Halving eigentlich so ein großes Event und wie kannst auch du davon profitieren? Das erklären wir dir gleich, doch dazu erstmal einen Schritt zurück: Was ist das Halving eigentlich?

Bitcoin, die älteste Kryptowährung, basiert auf einer Blockchain, welche durch Proof-of-Work abgesichert ist. Das bedeutet, dass Miner darum konkurrieren, komplexe mathematische Probleme zu lösen, indem sie dem Netzwerk Rechenkraft durch spezielle Hardware (ASIC-Miner) bereitstellen. Das hält die Blockchain am Laufen und sorgt dafür, dass das Bitcoin-Netzwerk als die sicherste Blockchain der Welt gilt und das Vertrauen von Anlegern weltweit gewinnt.

Im Gegenzug dazu, dass Miner die Blockchain absichern, erhalten diese Belohnungen in Form des sogenannten Block-Rewards ausgeschüttet. Das bedeutet ganz einfach ausgedrückt: Miner, die eine der komplexen mathematischen Gleichungen lösen, bekommen Bitcoin als Entschädigung für den Rechenaufwand. Aktuell liegen diese Belohnungen bei 6,25 Bitcoins pro Block. Früher war das einmal mehr. In Zukunft wird das allerdings immer weniger.

Denn hier sind wir beim Bitcoin-Halving angelangt. Mit jedem Halving halbiert sich das Block-Reward. Auch das vierte Event zieht wieder die Augen der kompletten Krypto-Welt auf sich und liegt uns in wenigen Monaten (konkret: April 2024) bevor. Anleger spekulieren darauf, dass der Preis von Bitcoin um das Halving herum ansteigen sollte, da sich die Menge der in Umlauf kommenden $BTC drastisch verringert.

Einige Mining-Farms werden dabei aus dem Markt verdrängt. Das ist in Ordnung, denn die Frage ist eher: Wie kannst du, neben Spekulation bezüglich des Bitcoin-Preises, vom Halving profitieren? Die Antwort darauf ist ganz einfach: Cloud Mining. Häufig ist das nicht profitabel oder reine Abzocke, erfordert enorme Vorabkosten und ist mit hohen Risiken verbunden. Anders ist das allerdings bei Infinity Hash.

Bei Infinity Hash anmelden

Mit Infinity Hash profitierst du vom Bitcoin-Halving

Bei Infinity Hash handelt es sich um ein Community-Bitcoin-Mining-Projekt, daher steht die Gemeinschaft stets an erster Stelle. Dabei entwickelt man die meisten der Funktionen auf der Grundlage der Community und deren Feedback. Aus diesem Grund werden regelmäßige Umfragen durchgeführt. Und durch die Shares von Infinity Hash nimmst auch du an der Bewegung Teil.

Infinity Hash Shares (IHS) sind eine tokenisierte Version oder Anteile eines gesamten Mining-Projekts. Jeder Share ist durch echte Hardware abgedeckt. Du kannst die Shares handeln oder dir durch diese täglich Bitcoin-Rewards ausschütten lassen. Die Einnahmen verwendet Infinity Hash, um die neuesten Mining-Geräte zu kaufen und die solide Infrastruktur noch weiter auszubauen.

Da die Menge an Bitcoins, die in den Umlauf gebracht wird, mit jedem Halving sinkt, stellt dieses in der Regel ein bullisches Event dar. Das bedeutet, dass der Preis von Bitcoin um das Halving herum historisch gesehen stark anstieg. Mit Infinity Hash profitierst auch du ganz einfach davon. Die Vorteile der Mining-Company sind vielzählig:

Die Mining-Farm von Infinity Hash verwendet den günstigsten Strom, um Mining-Rewards zu erzeugen. Der Mining-Pool schickt dir täglich die Mining-Rewards der Farmen in Form von BTC. Die Energiekosten aller Miner werden abgezogen und an die öffentlichen Strom-Wallets geschickt. Transparenz wird bei Infinity Hash großgeschrieben. Die ersten 50 % der Gewinne werden täglich direkt an die Investoren ausgezahlt. Die anderen 50 % verwendet man für den Gerätekauf, was die zukünftigen Renditen erhöht Genieße deine Erträge, nutze die Swap-Funktion, kaufe weitere Shares oder zahle dir aus, wann du willst.

Bei Infinity Hash anmelden

Und so funktioniert’s

Cloud-Mining bleibt eine beliebte Option für Menschen, die in das Kryptowährungs-Mining einsteigen möchten, ohne die damit verbundenen hohen Anfangsinvestitionen und technischen Hürden. Vor allem Infinity Hash stellt dabei eine hervorragende Option dar. Denn Infinity Hash revolutioniert die Art und Weise, wie Einzelpersonen am Bitcoin-Mining teilnehmen können, indem es eine einzigartige Möglichkeit für langfristige passive Einkünfte ohne KYC bietet.

In den letzten sechs Jahren hat Infinity Hash Tausenden geholfen, ihre Mining-Maschinen zu hosten. Jetzt machen sie das Bitcoin-Mining durch die Kombination der Vorteile von Colocation- und Cloud-Mining in einem transparenten, zuverlässigen System für alle zugänglich.

Infinity Hash legt höchsten Wert auf Transparenz und langfristige Stabilität. Dabei hast du stets Zugang zu den umfangreichen Ressourcen (wie FAQs, wöchentliche Updates und Transparenzberichte). Auf diese Weise stellt man einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um Bitcoin-Mining für die breite Öffentlichkeit zugänglich und profitabel zu machen und eine stabile und transparente Investitionsmöglichkeit im Kryptowährungsraum zu gewährleisten.

Interesse geweckt? So nimmst du noch heute an der Infinity-Hash-Bewegung teil:

Registrieren: Erstelle dein kostenloses Infinity Hash-Konto. Dabei ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich! Alles, was du brauchst, ist eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen.

Shares kaufen : Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar.

: Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar. Täglich verdienen Erhalte täglich Bitcoin-Rewards direkt auf dein Dashboard. Du kannst sie in USDT umwandeln oder deine BTC behalten. Dabei profitierst du von schnellen Auszahlungen, wann immer du willst.

Für weitere Information besuche den Infinity-Hash Brandhub.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden