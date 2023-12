Der volatile Kryptomarkt ist nichts für schwache Nerven. Schnelle Kursanstiege und plötzliche Korrekturen sorgen für Spannung und Adrenalin. Und selbst für erfahrene Anleger ist es nicht immer leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn neue Scams im Umlauf sind oder eine Kryptobörse crasht.

Ziel des Spiels: Wer kann die meisten Bitcoins sammeln?

Cryptoly vereint die aufregenden Momente rund um Bitcoin und Co. nun erstmals in einem spannungsgeladenen Brettspiel. In entspannter Runde können sich eingefleischte Kryptofans gemeinsam mit Neulingen am Tisch versammeln und sich miteinander messen. Am Ende gewinnt der Spieler die Partie, dem es gelingt, die meisten Bitcoins zu sammeln.

Echtes Geld muss hier selbstverständlich keiner investieren, der Spaß steht im Vordergrund. Und nebenbei lässt sich bei Cryptoly spielerisch noch einiges über den Kryptomarkt dazulernen – selbst für Anleger, die sich schon länger mit Bitcoin beschäftigen. Dank der passenden App zum Spiel, richtet sich Cryptoly an Spieler aus verschiedenen Ländern. Eine Partie ist mit zwei bis sechs Spielern möglich.

Praxistest: Cryptoly überzeugt mit hochwertigem Inhalt

Bitcoin-Maxi Alex hat das Spiel zusammen mit seinen Freunden Stefan, Marc und Sandra ausprobiert und ist begeistert von dem innovativen Konzept des ersten Brettspiels rund um Kryptowährungen.

Der schick gestaltete und hochwertig verarbeitete Karton kann ihn schon auf den ersten Blick überzeugen und weckt die Neugier, was sich dahinter verbirgt. Auch der Inhalt in der Schachtel besticht durch seine hochwertige Qualität. Die Spielfiguren sind aus Holz gefertigt und Plastik findet sich abgesehen von kleinen Verpackungstüten überhaupt nicht im Karton. Hier haben die Entwickler auch an die Umwelt gedacht, ein Pluspunkt.

Die Karten bestehen aus festem Karton und liegen gut in der Hand. Besonders gefallen die Würfel in der typischen Bitcoin-Farbe Orange. Zusammen mit dem großen und goldfarbenen Bitcoin-Symbol auf dem Brett schafft das Spiel einen tollen Wiederkennungswert der Digitalwährung. Das sieht in Wirklichkeit übrigens noch beeindruckender aus als im Video.

Cryptoly ist auch für Krypto-Neulinge ein Vergnügen

Doch kann das Spielkonzept genauso begeistern? Und ist es, wie der Anbieter verspricht, tatsächlich auf für Neulinge spannend? Während Alex und Sandra den Kryptomarkt seit vielen Jahren kennen, ist für Marc und Stefan das Spiel der bisher erste Berührungspunkt zum Thema. Doch Cryptoli ist glücklicherweise so selbsterklärend gestaltet, dass es überhaupt keine Vorkenntnisse benötigt, um sich schnell auf der Platte zurechtzufinden und die passenden Spielzüge zu wählen.

So gelingt es Bitcoin-Neuling Marc in den ersten beiden Runden seine Freunde blass aussehen zu lassen und sich die meisten Bitcoins zu sichern. Dabei bietet das Spiel so viele überraschende Momente wie im echten Krypto-Space. Ein vielversprechender ICO, den niemand verpassen will, verlorene Wallets, lukrative NFTS oder ein harter Börsencrash – durch die vielen unerwarteten Aktionen im Spiel kommt nie Langeweile auf und das Blatt kann sich jederzeit wenden. Wer noch eben wie der sichere Sieger aussah, kann nach dem nächsten Zug plötzlich das Nachsehen haben. Dazu tragen die Time Cards bei, durch die das Spielende jederzeit anders erfolgen kann.

Ein schöner Mehrwert des Spiels ist es, dass, ähnlich wie bei Trading Cards, unter den Spielkarten immer interessante Fakten und Anekdoten zum echten Kryptomarkt stehen. Was für die einen coole Easter Eggs sind, kann für Kryptoneulinge nützlich sein, um sich durch das Spiel in Sachen Krypto weiterzubilden.

Fazit: Cryptoly entfacht das Bitcoin-Fieber

Insgesamt gelingt es Cryptoly hervorragend, den Kryptomarkt in die analoge Welt zu transportieren und das atmosphärisch dichte Spiel sorgt für viele Stunden ungetrübten Spaß. Auch bei den Krypto-Neulingen Marc und Stefan hat die Partie Cryptoly das Bitcoin-Fieber entfacht. Inzwischen haben sie bereits ihre erste eigene Wallet eingerichtet, auf der sich schon ein paar Coins befinden. Willkommen im Krypto-Space!

Gutschein Code: Mit dem Code „COIN“ erhältst du drei kostenlose Coin Sheets. Mit dem Code „Nimm2“, gibt es beim Kauf von zwei oder mehr Spielen 20 Prozent Rabatt auf den Gesamtpreis.

