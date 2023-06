So sparst du Geld bei den Krypto-Steuern

Wer kennt es nicht, das lästige Thema der Krypto-Steuern? Für viele Nutzer stellen sie eine riesige Herausforderung dar – aus einer Vielzahl von Gründen. Oftmals sind Krypto-Nutzer und professionelle Trader mit einer riesigen Anzahl an Transaktionen konfrontiert, die sie zum Ende des Steuerjahres analysieren und verrechnen müssen.

Und auch die Preisschwankungen des Krypto-Marktes sind ein Schmerzpunkt, der korrekte Steuerberichte zu einer schwierigen Angelegenheit werden lässt. In der Welt der Kryptowährungen sind Schwankungen jenseits von 50 % keine Seltenheit. An einem einzigen Tag kann die ein oder andere Währung gerne mal um 10 % fallen oder steigen.

Als sei das nicht genug, haben die meisten Länder noch gar keinen klaren und endgültigen Rechtsrahmen für Krypto-Steuern eingeführt. Neuartige Technologien wie Yield-Farming, Staking und NFTs befinden sich deshalb häufig in steuerlichen Grauzonen. Das führt zu einer Überforderung des durchschnittlichen Krypto-Nutzers – und ein professioneller Steuerberater muss her.

Doch Steuer-Experten im Bereich der Kryptowährungen sind selten und die manuelle Überprüfung von einer Vielzahl an Trades und Transaktionen erweist sich gerade deshalb als sehr kostspielig. Und genau hier setzt CoinTracking mit einer Fülle an Funktionen und Dienstleistungen an.

Zur offiziellen Seite von CoinTracking

Durch den Full-Service von CoinTracking Steuern sparen?

Die Profis von CoinTracking spezialisieren sich bereits seit dem Jahr 2013 auf Krypto-Steuern und helfen dir so bei der Überprüfung deines Kontos und der Erstellung professioneller Steuerreports. Auf der einen Seite bietet dir CoinTracking eine ausgeklügelte App an, mit welcher vom Tracking deiner Performance über die Visualisierung des Portfolios bis hin zum vollwertigen Steuerbericht alles möglich ist.

Nutzern, denen das nicht ausreicht, bietet CoinTracking den Full-Service an. Hier erhältst du professionelle Unterstützung bei der Aufbereitung deiner Krypto-Steuern. So stellst du sicher, dass alle deine Kontodaten vollständig und fehlerfrei sind und verfasst dadurch kosteneffiziente und korrekte Steuerberichte für deine lokale Finanzbehörde.

Durch den Full-Service kannst du dich ruhigen Gewissens auf deine Haupttätigkeit konzentrieren und die schwierige Aufgabe der Krypto-Steuern den Profis überlassen. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung von CoinTracking bist du so stets mit den genauesten Datenpunkten und korrekten Verrechnungsmethoden versorgt.

In diesem Rahmen stellt CoinTracking immer wieder fest, dass Nutzer aufgrund Unstimmigkeiten in ihren Steuerberichten signifikant mehr Steuern zahlen, als eigentlich nötig ist. Aus diesem Grund sparst du dir mit dem Full-Service nicht nur Zeit und Nerven, sondern sogar bares Geld ein.

Interesse geweckt? Buche noch heute ein kostenloses Erstgespräch

Über CoinTracking

CoinTracking (mit Firmensitz in München) existiert seit 2013 und etablierte sich seitdem als Marktführer in Sachen Krypto-Portfolio- und Steuertools. So unterstützt man heute den automatischen Import von über 110 Börsen, mehr als 200 Blockchains und 9 Krypto-Wallets.

Mit der professionellen Steuersoftware dauert es von der Anmeldung bis zum vollständigen Steuerbericht (auf deine Landesgesetze abgestimmt) nur wenige Minuten. Hierbei kannst du alle erdenklichen Krypto-Aktivitäten (Yield-Farming, NFT-Handel, Bereitstellen von Liquidität oder Staking) erfassen und zwischen 13 verschiedenen Bilanzierungsmethoden wählen.

Du willst wissen, welche Assets aufgrund der Haltedauer bereits steuerbefreit sind, deine Trading-Gebühren analysieren oder die Anzahl deiner getätigten Trades herausfinden? All das ist mit CoinTracking kein Problem.

Wenn das nicht genug ist, dann gibt es den Full-Service. Hier beraten dich Experten und qualifizierte Steuerberater und bieten dir professionelle Unterstützung bei dem Verfassen von vollständigen und korrekten Steuer-Reports für dein Krypto- oder NFT-Portfolio.

Erstelle noch heute dein Konto oder melde dich beim Full-Service an

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden