CoinTracking: So skalierst du als Steuerberater oder Kanzlei

Grundsätzlich ist der Handel mit Kryptowährungen steuerpflichtig und muss beim zuständigen Finanzamt angegeben werden. Dabei ergeben sich für Nutzer und größere Geschäftskunden wie Steuerberater, Kanzleien oder Fondsmanager einige Probleme, die die steuerliche Behandlung von Krypto-Assets zur Herausforderung machen. Hier schafft die professionelle Steuer-Software von CoinTracking bereits seit dem Jahr 2013 Abhilfe.

Denn nicht nur die immensen Preisschwankungen des Kryptomarktes stellen eine Hürde bei der steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen dar. Die Blockchain-Technologie ist zusätzlich dazu noch so jung, dass eine einheitliche Regulierung gar nicht existiert. Letztlich sind im Rahmen der jährlichen Steuererklärung oft eine überwältigende Menge an Transaktionen und Trades zu bearbeiten.

Aus diesen Gründen fällt es Steuerberatern, Kanzleien und anderen Geschäftskunden schwer, Krypto-Steuern genau und korrekt zu erfassen. Genau hier setzt CoinTracking an. Das erfahrene Team und die professionelle Steuer-Software ermöglichen dir und deinen Klienten eine problemlose und automatisierte Abwicklung der Krypto-Steuern.

So eignet sich CoinTracking optimal für Geschäftskunden, die mehrere Krypto-Portfolios für sich selbst, von Mitarbeitern oder im Auftrag von Kunden verwalten und stets Überblick und Kontrolle über die Konten bewahren möchten. Zu diesen gehören Krypto-Trader und -Enthusiasten, aber auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Steueranwälte sowie Investment- oder Trading-Gesellschaften.

Vorteile für Steuerberater

Krypto und Steuern müssen nicht kompliziert sein. Deshalb bietet CoinTracking ein Tool, das die Arbeit von Steuerberatern und Kanzleien grundlegend erleichtert und Ihre Kundenbindung ausbaut. So arbeitet der Marktführer mit Geschäftspartnern weltweit zusammen, sodass diese stets den Überblick über alle Mandanten behalten.

Die Software verfügt über die meisten Funktionen am Markt sowie alle Besteuerungsmethoden zur Erstellung korrekter Steuerberichte. Dabei kannst du sicher sein, dass du aufgrund der jahrelangen Erfahrung des Marktführers stets die präzisesten Ergebnisse bekommst.

Erstelle so viele Konten, wie du benötigst. Als Administrator hast du die volle Kontrolle über alle Konten, legst Benutzerrechte fest und wechselst mit einem Klick zwischen deinen Klienten oder Mitarbeitern. Auf Wunsch sogar mit individuellem Branding. Das heißt, dass jedes Konto, das mit deinem verknüpft ist, mit einem eigenen Firmenlogo versehen werden kann.

Dabei kannst du beliebig viele Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Ein- oder Auszahlungen) importieren. Darüber hinaus können die weiteren Leistungen von CoinTracking je nach individueller Kundennachfrage über den Full-Service gebucht werden. Das geht mit einem geringeren unternehmerischen Risiko einher und spart Zeit und Kosten für Personal ein. Weitere Features (wie eine Datev-Anbindung) sind in Planung.

Wenn das nicht reicht: der Full-Service für den B2B-Bereich

Wenn das Geschäftskonto für deine Bedürfnisse nicht ausreicht, dann bietet CoinTracking den Full-Service an. Hier unterstützen dich ausgewählte Experten beim Import aller steuerrelevanter Daten für eine vollständige Krypto-Steuererklärung.

CoinTracking übernimmt den vollständigen Datenabgleich deiner Klienten bis zur Erstellung der finalen Steuerberichte. Dabei werden jegliche Unklarheiten und Besonderheiten, die während der Bearbeitung auftauchen, für dich individuell dokumentiert. So kannst du dich als Partner stets auf deine wesentlichen Arbeitsbereiche fokussieren.

Wenn das alles nicht genug ist, dann übernimmt das fachkundige Team sogar den kompletten Kundenkontakt für dich. Somit skalierst du deine Kanzlei (oder andere Krypto-Aktivitäten) ganz einfach und kannst dich aufgrund der jahrelangen Erfahrung des Marktführers stets auf die besten Ergebnisse verlassen.

Du bist in der Lage, größere und komplexere Kundenaufträge anzunehmen. Die Leistungen kannst du je nach Kundennachfrage buchen. So sparst du Zeit und Kosten für Personal ein. Der Full-Service von CoinTracking hilft dir, dein Geschäft zu skalieren.

Des Weiteren erhältst du als Geschäftspartner exklusiven Zugang zum umfangreichen Marketing-Netzwerk und Partnerveranstaltungen. Zu diesen zählen Workshops, Webinare, Messen und mehr. Darüber hinaus stehen dir die kompetenten Mitarbeiter mit Rat und Tat bei deinen Anliegen jederzeit zur Seite.

Steuerberater-Verzeichnis von CoinTracking

Weltweit bieten Steuerberater und Kanzleien ihre Dienste im Krypto-Steuerberater-Verzeichnis von CoinTracking an, um Krypto-Enthusiasten bei ihrer Steuererklärung zu helfen – unabhängig davon, ob sie CoinTracking verwenden oder nicht.

Über CoinTracking, Marktführer für Krypto-Steuern

Die CoinTracking GmbH aus München existiert bereits seit dem Jahr 2013 und etablierte sich seitdem als führendes Krypto-Steuer-Tool auf dem internationalen und deutschsprachigen Markt. Von der Anmeldung über den Import deines Portfolios bis hin zum vollständig ausgefüllten Steuer-Report dauert es mit der professionellen Tracking- und Steuer-Software nur wenige Minuten.

1,3 Millionen aktive Nutzer weltweit vertrauen auf das führende Steuer-Tool. Dort unterstützt man den automatischen Import von über 110 Börsen, mehr als 200 Blockchains und 9 Krypto-Wallets. Darüber hinaus bietet der Marktführer eine Auswahl von über 25 Reports und Diensten. Dabei passen sich die Steuer-Reports automatisch an die Steuergesetze deines Landes an und ermöglichen dir so die kinderleichte Erstellung individueller Steuer-Reports.

Die App erfasst alle deine Transaktionen und errechnet und visualisiert dir deine realisierten und unrealisierten Gewinne. Dabei kannst du zwischen 12 verschiedenen Bilanzierungsmethoden wählen. Darunter FIFO, LIFO, HMRC, ACB und viele mehr Interesse geweckt? Melde dich noch heute bei der professionellen Steuer-Software an.

