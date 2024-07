Mit der Zulassung des Bitcoin ETFs zu Jahresbeginn ist in den USA eine große Nachfrage nach Krypto-ETPs entbrannt. Die kürzliche Zulassung des Ethereum-ETFs im Mai 2024 durch die US-Finanzaufsichtsbehörde könnten einen zusätzlichen Schub bedeuten.

Der Hype um US-amerikanische Krypto-ETFs dürfte dem globalen Kryptomarkt zugutekommen, da er neue Kapitalgeber und Investoren anzieht. Als Äquivalent zu Krypto-ETFs in Europa sind Krypto-ETPs schon seit langem auf dem Markt und stellen eine attraktive Option für Anleger dar, die ein einfaches und bequemes Engagement in Kryptowährungen mit einer zusätzlichen Sicherheitsebene suchen.

Entsprechende ETPs können Anleger in Europa dank erfahrener Anbieter wie CoinShares nutzen. Sie haben hier die attraktive Möglichkeit, über regulierte Börsen direkt in Bitcoin, Ethereum und Co. zu investieren, ohne eine eigene Krypto-Wallet zu benötigen, sich an einer eventuell unregulierten Krypto-Börse anzumelden oder sich selbst um die Verwahrung kümmern zu müssen.

Einzelasset, Index oder gestakter Krypto-ETP von CoinShares

CoinShares bietet mit seinen Krypto-ETPs zu 100 Prozent physisch besicherte Investitionschancen in den Kryptomarkt. Dabei haben Anleger mehrere interessante Optionen zur Auswahl.

Einzelassets: Über den Krypto-ETPs ist es möglich, in einen ganz bestimmten Krypto-Wert zu investieren. Bevorzugst du etwa Bitcoin, bietet CoinShares das entsprechende Produkt. Diese Option ist für alle Anleger zu bevorzugen, die einen klaren Favoriten bei ihren Investments haben und konkret von der Preisentwicklung dieses einen Assets profitieren möchten. Anleger sollten sich bewusst sein, dass bei solchen Einzelassets die Renditechance, aber auch das Verlustrisiko vergleichsweise hoch sind, da keine breite Streuung vorhanden ist. So könne Preisschwankungen nicht durch andere Assets ausbalanciert werden.

Index: Wer breit gestreute ETPs zu schätzen weiß, wird auch Investitionen in Krypto Index-ETPs bevorzugen. CoinShares biet hier den Top 10 Crypto Market ETP, ein Index aus maximal zehn performancestarke Kryptowährungen. Oder auch den Physical Smart Contract Platform ETP. Mit diesem Produkt ist es ein Leichtes, seine Investition in digitale Vermögenswerte zu diversifizieren, um die Risiken zu senken. Die ETP-Manager von CoinShares haben dabei die Entwicklung der Vermögenswerte für den Kunden genau im Blick und nehmen jedes Quartal eine neue Gewichtung entsprechend der aktuellen Entwicklung am Kryptomarkt vor.

Staking: Eine besonders reizvolle Möglichkeit, in Krypto-ETPs zu investieren, sind die Staking-Produkte. Investoren haben hier die Gelegenheit, nicht nur von Kursentwicklungen zu profitieren, sondern auch Staking-Belohnungen zu erhalten.

Im Unterschied zu anderen Staking-Angeboten am Markt, bieten gestakte Krypto-ETPs den wesentlichen Vorteil, dass sie ihre Vermögenswerte nicht in einer womöglich unregulierten Krypto-Börse sperren müssen, um Zugang zu den Belohnungen zu erhalten. Nutzer können hingegen einfach über die Auswahl der entsprechenden CoinShares-Produkte bei ihrem Broker, Staking-Vorteile eines vertrauenswürdigen und regulierten Anbieters ohne Risiko genießen.

Besonders attraktiv: Ethereum-ETPs mit Staking-Belohnungen

Anleger, die sich für die dritte Option interessieren, finden bei CoinShares mit dem Ethereum-ETP, der zu 100 Prozent mit echten Ethereum-Token besichert ist und Staking-Renditen bietet, ein besonders spannendes Produkt. Denn momentan ist Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, in aller Munde. Grund ist die Zulassung des Ethereum-ETF, weshalb verschiedene Anbieter entsprechende Produkte anbieten möchten. Allerdings ohne Staking-Optionen im Gegensatz zu den Krypto-ETPs von CoinShares.

Analysten gehen davon aus, dass die Zulassung des ETFs einen ähnlichen Effekt auf die Nachfrage der Kryptowährung haben könnte, wie zuletzt beim Bitcoin-ETF im Januar. Die Kapitalzuflüsse könnten dem Kurs starken Auftrieb verleihen und Anleger hohe Renditen bescheren. Womöglich ist sogar ein neues Rekordhoch für Ethereum nach einer Zulassung des ETFs nicht mehr fern.

Mit dem CoinShares Physical Staked Ethereum ETP ist eine solche Option bereits auf dem Markt und diese bietet sogar einen entscheidenden Vorteil. Anleger können dank einer Partnerschaft mit Blockdaemon zusätzlich Staking-Belohnungen erhalten, ohne dem Risiko und dem Aufwand der Selbstverwahrung ausgesetzt zu sein.

Mit diesem Produkt gibt es einen äußerst komfortablen und sicheren Weg, in Ethereum zu investieren. Direkt über den bevorzugten Broker oder die eigene Bank. Die Anmeldung bei einer Krypto-Börse und die oftmals umständliche und auch mit Risiken behaftete Hinterlegung von Vermögenswerten auf solchen Plattformen entfällt. Die Investition über den Ethereum-ETP ist genauso einfach wie der Kauf einer gewöhnlichen Aktie. Und dabei wird für jede Investition der gleiche Betrag in echtem ETH gekauft, im Verhältnis 1:1.

Möglich machen dies auch die attraktiven Gebühren von CoinShares. Mit einer reduzieren Verwaltungsgebühr von 0 Prozent ist es das günstigste Angebot auf dem Markt. Zusätzlich erhalten Anleger eine beachtliche Staking-Belohnung von 1,25 Prozent.

Deshalb solltest du Krypto-ETPs vom Spezialisten wählen

Unabhängig davon, welche der genannten Krypto-ETPs dich interessiert, sollte bei der Auswahl auch auf den Anbieter des Produkts geachtet werden. CoinShares kann sich hier als Pionier auf dem Gebiet der Krypto-ETPs vom Wettbewerb abheben. Den Beginn der Entwicklung war die Einführung des CoinShares XBT Provider Ether Tracker One im Jahr 2017.

Langjährige Erfahrung bei börsengehandelten Produkten, eine nachweisliche Regulierung und die 100 Prozent physisch besicherten Krypto-ETPs zeichnen CoinShares aus und machen die Produkte so beliebt bei Anlegern.

Besonders erwähnenswert sind dabei die tiefen Kenntnisse über den Kryptomarkt, die sich die Asset-Manager von CoinShares über die Jahre aufgebaut haben. Sie wissen, wie sich Kryptowährungen von Aktien und anderen Investments unterscheiden und garantieren mit ihrer umfangreichen Expertise die bestmögliche Vermögensverwaltung. Bei Fragen zu Markttrends oder des Portfoliomanagements ist jederzeit ein unkomplizierter Kontakt möglich.

Deshalb gibt es gute Gründe, weshalb CoinShares marktführender Anbieter für hochwertige Krypto-ETPs ist. CoinShares verpflichtet sich zu höchsten Standards hinsichtlich Governance und Transparenz.

Das schafft Vertrauen bei den Kunden, die sich entspannt zurücklehnen können und stets informiert sind, wie sich ihre Investitionen entwickeln. Sie müssen sich keine Sorgen um fehlende Regulierung und Sicherheit machen. CoinShares als börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq Stockholm unterliegt strengen und regelmäßigen Kontrollen.

Wie kannst du in die Krypto-ETPs von CoinShares investieren?

Bist du neugierig geworden und möchtest die Chance nutzen, über ETPs direkt in Krypto zu investieren? Dann ist der Zugang zu den Produkten von CoinShares sehr einfach möglich.

Du kannst einfach über den Broker deiner Wahl das entsprechende Produkt kaufen. Teilweise ist der Kauf auch über Banken möglich. Gehe dabei wie folgt vor:

wähle den bevorzugten CoinShares Physical ETP im Broker-Konto aus

gebe den Nennbetrag oder die gewünschte Anzahl der Wertpapiere an, die du kaufen möchtest

erteile den Ausführungsauftrag

platziere deine Bestellung

Auf diesem Weg erhältst du innerhalb weniger Minuten Zugang zu einem sicheren Krypto-Investment. Starte jetzt mit deinem ersten Krypto-ETP von Coinshares.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von CoinShares

