Für viele Investoren stellt Cloud-Mining eine verlockende Möglichkeit für passives Einkommen dar. Doch wo Chancen sind, da gibt es auch Risiken. Um sicherzustellen, dass du nicht Opfer eines Betrugs wirst, bietet Infinity Hash dir hier eine ausführliche Checkliste, um die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters einzuschätzen. Es ist dabei stets ratsam, jedes Projekt vor einer Investition gründlich zu prüfen. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Bei einem legitimen Projekt sollten die Wallet-Adressen und die dazugehörige Hashrate stets öffentlich einsehbar sein. Ein guter Indikator für ein seriöses Angebot ist daher die Offenlegung des Mining-Pools durch einen “Watcher-Link”. Hierdurch sind die Wallet-Adresse, die Mining-Rewards und die Hashrate für jeden einsehbar.

sein. Ein guter Indikator für ein seriöses Angebot ist daher die Offenlegung des Mining-Pools durch einen “Watcher-Link”. Hierdurch sind die Wallet-Adresse, die Mining-Rewards und die Hashrate für jeden einsehbar. Visuelle Nachweise der Mining-Hardware und -Farm sprechen für die Vertrauenswürdigkeit des Projektes. Achte dabei darauf, dass die Bilder wirklich authentisch sind.

Die bildliche Dokumentation gehört zu den Transparenzberichten von Infinity Hash

In Zeiten des Bullenmarktes ist es selbst für große Anbieter schwer, genug Mining-Hardware oder Hashrate zu erwerben. Große Cloud-Mining-Scams verkaufen häufig mehr Hashrate, als überhaupt möglich ist – oftmals über ein Ponzi- bzw. Pyramidensystem. Ein realistischer Umfang der angebotenen Hashrate ist ein gutes Zeichen. Übertriebene Angebote deuten auf einen möglichen Betrug hin.

ist ein gutes Zeichen. Übertriebene Angebote deuten auf einen möglichen Betrug hin. Es ist ein positives Zeichen, wenn die Personen oder die Firma hinter einem Projekt bekannt und deren Daten überprüfbar sind (Bilder, Videos oder Interviews mit den Betreibern sowie die Zugänglichkeit von Firmendaten).

und deren Daten überprüfbar sind (Bilder, Videos oder Interviews mit den Betreibern sowie die Zugänglichkeit von Firmendaten). Ein seriöser Anbieter ermöglicht dir, die erworbene Hashrate wieder zu verkaufen . Eine Plattform, auf der diese gehandelt werden kann, stellt daher ein wichtiges Merkmal für die Vertrauenswürdigkeit dar.

. Eine Plattform, auf der diese gehandelt werden kann, stellt daher ein wichtiges Merkmal für die Vertrauenswürdigkeit dar. Hohe Gewinnversprechen sollte immer kritisch betrachtet werden, da der Mining-Markt sehr volatil und schwer vorhersehbar ist. Diese sollten als Schätzungen oder basierend auf historischen Daten veröffentlicht werden.

Zur offiziellen Homepage von Infinity Hash

Infinity Hash erzeugt Vetrauen durch Transparenz

Infinity Hash legt höchsten Wert auf Transparenz und langfristige Stabilität. Deshalb hast du stets Zugang zu den umfangreichen Ressourcen des Anbieters, darunter FAQs, wöchentliche Updates und Transparenzberichte. Diese geben Einblicke in alle relevanten Updates und liefern nachprüfbare Daten und Fakten auf regelmäßiger Basis. Darüber hinaus bietet man dir tägliche Bilder und Videos von der Farm und dem Repair-Shop und dokumentiert alle aktuellen Geschehnisse und Veränderungen.

Die Dokumentation von Infinity Hash: transparent, klar und fair.

Zur Erzeugung der Mining-Rewards verwendet Infinity Hash den günstigsten Strom. Dabei werden dir die ersten 50 % der Gewinne tägliche Mining-Rewards in Form von BTC auf deine Wallet geschickt. Diese kannst du nach Belieben auszahlen lassen oder weiter investieren. Die anderen 50 % werden von Infinity Hash weiter in Hardware investiert, was die zukünftigen Erträge erhöht. Dabei sind die Reinvest-Wallets hier öffentlich einsehbar.

Die Energiekosten aller Miner werden abgezogen und an die öffentlichen Strom-Wallets geschickt. Das erlaubt Überprüfung der Energiekosten des Projektes via Gegenrechnung mit dem veröffentlichten Strompreis in den Transparenzberichten.

All das ist für jeden nachvollziehbar, denn Infinity Hash nutzt den öffentlichen Mining-Pool einer Drittpartei. Hier kannst du alle Geräte, Hashrate, tägliche Einnahmen und Auszahlungen einsehen.

All diese Projektdaten werden ebenso öffentlich auf der offiziellen Webseite vermerkt. Basierend auf diesen Daten kann eingeschätzt werden, ob die ausgezahlten Mining-Rewards stimmen und die Angaben des Projektes realistisch sind.

Zur offiziellen Homepage von Infinity Hash

Ein Mining-Projekt, bei dem die Community an erster Stelle steht

In diesem Sinne steht die Community stets an erster Stelle. Das bedeutet ganz konkret: Das Unternehmen entwickelt die meisten Funktionen auf der Grundlage der Gemeinschaft und deren Feedback. Zu diesem Zweck führt man Umfragen in regelmäßigen Abständen durch.

Wenn du Anteile an Infinity Hash (Infinity Hash Shares) kaufst, investierst du in ein transparentes Projekt, das Bitcoin-Mining durch die Kombination der Vorteile von Colocation- und Cloud-Mining in einem transparenten und vertrauenswürdigen System für alle zugänglich macht. Die Shares stellen dabei eine tokenisierte Version der Anteile am gesamten Mining-Projekt dar. Dabei ist jeder Share durch echte Hardware abgedeckt.

Du willst noch heute an der Cloud-Mining-Revolution teilhaben? Das geht ganz einfach:

Registrieren: Erstelle dein kostenloses Infinity-Hash-Konto. Hier ist keine Identitätsprüfung oder KYC nötig. Du brauchst lediglich eine E-Mail-Adresse und bist sofort dazu in der Lage, einzusteigen.

Shares von Infinity Hash (IHS) kaufen : Lege dein Kapital in Form von Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufe noch heute deine ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar.

: Lege dein Kapital in Form von Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufe noch heute deine ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar. Tägliche Belohnungen Erhalte täglich Bitcoin-Rewards direkt auf dein Dashboard. Du kannst sie in USDT umwandeln, auszahlen oder deine BTC behalten. Dabei profitierst du von den schnellen Auszahlungen, die jederzeit durchgeführt werden.

Für weitere Information besuche den Infinity Hash Brandhub.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden