Chainlink wird Teil eines Bankenprojekts für internationale Echtzeit-Zahlungen. Kann der LINK-Kurs davon profitieren?

Während weite Teile des Krypto-Marktes weiter unter Druck stehen, hält sich Chainlink vergleichsweise stabil. Auf Tagessicht notiert LINK leicht im Plus, auf Wochensicht steht dennoch ein Minus von rund sieben Prozent zu Buche. Damit reiht sich der Token in die derzeitige Seitwärts- bis Abwärtsbewegung am Markt ein. Bitcoin kämpft weiterhin mit der Marke von 62.000 US-Dollar, institutionelle Investoren ziehen Kapital aus den Bitcoin-ETFs ab und der Fear-and-Greed-Index verharrt im Bereich extremer Angst.

NEW: Chainlink & multinational banking consortia launch Project Pangea to develop a novel solution redefining international FX markets.



Pangea brings together 50+ banks, representing $10+ trillion AUM, to unlock T+0 cross-border settlement via Chainlink & ISO 20022 standards 🧵 pic.twitter.com/hcEjxKthd6 — Chainlink (@chainlink) June 23, 2026

Fundamental bleibt Chainlink derweil auf Wachstumskurs. Gemeinsam mit 47 europäischen und südkoreanischen Banken beteiligt sich das Projekt an “Project Pangea”, einer Initiative zur Beschleunigung internationaler Zahlungsabwicklungen. Das Projekt soll die Abwicklung grenzüberschreitender Devisengeschäfte auf nahezu Echtzeit verkürzen. Chainlink soll dabei als technische Schnittstelle zwischen klassischer Bankeninfrastruktur und Blockchain-Netzwerken fungieren. Die Beteiligung unterstreicht einmal mehr die Rolle des Projekts als Brückenbauer zwischen Krypto- und Finanzwelt.

Kurs wartet auf einen Impuls

Im Chart hinterlassen diese Entwicklungen bislang jedoch kaum Spuren. LINK bewegt sich seit Tagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne und notiert deutlich unter den Zwischenhochs der vergangenen Wochen. In den vergangenen 24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 7,53 und 7,69 US-Dollar, der Schlusskurs lag bei rund 7,59 US-Dollar.

Auffällig ist dabei die Serie tieferer Hochs, die sich seit Mitte Juni herausgebildet hat. Gleichzeitig notiert der Kurs weiterhin unter dem EMA-20 bei 7,76 US-Dollar. Solange diese Hürde nicht überwunden wird, bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen.

Käufer und Verkäufer halten sich die Waage

Auch die Indikatoren liefern derzeit kein klares Signal. Der RSI bewegt sich mit rund 46 Punkten knapp unterhalb der neutralen Zone und deutet weder auf Überverkauftheit noch auf besondere Stärke hin. Gleichzeitig lässt der Verkaufsdruck nach, ohne dass sich daraus bislang eine überzeugende Gegenbewegung entwickelt hätte.

Der Markt wirkt damit orientierungslos. Weder die Bullen noch die Bären konnten zuletzt entscheidende Akzente setzen. Entsprechend verdichtet sich das Bild einer Konsolidierungsphase, in der auf einen neuen Impuls gewartet wird.

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Die Entscheidung fällt an diesen Marken

Auf der Unterseite bleibt der Bereich zwischen 7,48 und 7,53 US-Dollar die wichtigste Unterstützungszone. Solange diese hält, bleibt die Chance auf eine Stabilisierung bestehen. Auf der Oberseite richtet sich der Blick auf den EMA-20 bei 7,76 US-Dollar. Erst darüber würde sich das technische Bild spürbar verbessern. Darüber wartet mit 8,10 US-Dollar bereits die nächste relevante Widerstandszone.

Neutrales Szenario

Derzeit besitzt ein neutrales Szenario mit rund 55 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall dürfte LINK zunächst zwischen 7,40 und 8,10 US-Dollar pendeln. Voraussetzung ist, dass die Unterstützung bei 7,48 US-Dollar hält und der Kurs weiterhin um den EMA-20 konsolidiert. Auch ein RSI im Bereich zwischen 40 und 50 würde dieses Szenario stützen.

Bullisches Szenario

Ein bullisches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn LINK den EMA-20 nachhaltig zurückerobert und sich oberhalb von 7,76 US-Dollar festsetzt. Gelingt anschließend der Ausbruch über 8,10 US-Dollar, könnte sich die Erholung bis in den Bereich von 8,60 US-Dollar ausweiten. Dafür wären allerdings steigendes Volumen und ein RSI oberhalb der 50-Punkte-Marke erforderlich.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite bleibt ein bearishes Szenario mit rund 20 Prozent Wahrscheinlichkeit bestehen. Fällt LINK unter die Unterstützung bei 7,48 US-Dollar, dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 6,80 und 7,00 US-Dollar ausweiten. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen RSI unter 40 und einen klaren Bruch der aktuellen Unterstützungszone.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.