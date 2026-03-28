Der Privacy Token NIGHT aus dem Cardano-Ökosystem wird immer populärer. Doch kann der Kurs davon profitieren?

Cardano Midnight startet durch: Was den NIGHT Token jetzt bewegt

Cardano Midnight startet durch: Was den NIGHT Token jetzt bewegt

Cardanos Privacy-Projekt Midnight hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Die australische Krypto-Börse CoinSpot hat den Token NIGHT gelistet und damit den Handel für ihre Nutzer geöffnet.

Midnight wurde im Dezember 2025 gestartet und setzt auf Zero-Knowledge-Proofs, um Transaktionen mit höherem Datenschutz zu ermöglichen. Seitdem hat das Projekt zunehmend Aufmerksamkeit im Markt gewonnen, insbesondere bei Nutzern mit Fokus auf Privatsphäre.

Das Listing auf CoinSpot könnte die Reichweite von NIGHT weiter erhöhen. Das hat sich bereits nach dem Listing bei Binance gezeigt. In einem Umfeld wachsender regulatorischer Anforderungen gewinnt das Thema Datenschutz im Krypto-Sektor zunehmend an Bedeutung. Doch wie wirkt sich das Listing auf den Kurs aus? Das lest ihr in der nachfolgenden Analyse:

Midnight-Kurs: So könnte es für NIGHT weitergehen

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,04463 USD (Tief) und 0,05027 USD (Hoch) basierend auf den letzten 6 4h-Candles. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 0,04984 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags (0,04520 USD). Das entspricht einer kräftigen Tagesentwicklung von rund 10,3 %. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 824.940.706 USD und gibt dem Coin‑Wert ein mittleres Marktvolumen.

NIGHT wächst wieder I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar über dem EMA‑20 (0,04647 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Unterstützungen liegen bei 0,04627 USD (Fibonacci) und 0,04506 USD (vorheriges Tagestief), direkte Widerstände bei 0,05027 USD (aktuelles Hoch) und 0,05337 USD (letzter Swing). Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage bullisch.

“Short‑Term‑Phase mit erhöhten Schwankungen”

Der RSI (14) liegt bei etwa 71,67 und damit im überkauften Bereich. Die Beschleunigung ist positiv: der RSI stieg um ca. 2,6 Punkte gegenüber der vorherigen Periode, was auf anhaltendes Kaufmomentum hindeutet.

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Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,00542 USD und hat sich gegenüber den Vortagen leicht ausgeweitet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Short‑Term‑Phase mit erhöhten Schwankungen, gestützt durch volumengebundene Ausbruchsversuche.

Midnight-Prognose: Wie weit steigt NIGHT?

Kurzfristig ist die Prognose für Midnight am 28. März 2026 bullisch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Unterstützungen sind 0,04627 USD (Fibonacci) und 0,04506 USD; unmittelbare Widerstände bei 0,05027 USD und 0,05337 USD.

Midnight könnte weiter steigen I Quelle: BTC-ECHO

Ein Ausbruch über 0,05027 USD könnte schnelle Follow‑through‑Bewegungen Richtung 0,06000 USD erlauben, während ein Rückfall unter 0,04627 USD das Risiko eines Rücklaufs in Richtung 0,04400 USD erhöht. Positionen sollten das Risiko aktiv managen und klare Invalidation‑Level beachten.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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