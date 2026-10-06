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Kursanalyse 

Cardano legt zu – braut sich beim ADA-Kurs etwas zusammen?

Die Kryptowährung Cardano (ADA) setzt ihre Erholungsbewegung fort. Zünden die Bullen jetzt die nächste Raketenstufe? Alle wichtigen Chartmarken verrät diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Ein Stapel von Cardano ADA-Kryptowährungsmünzen liegt vor einem unscharfen digitalen Netzwerkhintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Cardano (ADA) gehört aktuell zu den stärksten Altcoins

Nach einer Kurstabilisierung oberhalb der 200-Tagelinie konnte die Kryptowährung Cardano (ADA) zu Wochenbeginn den nächsten wichtigen Ausbruch verzeichnen. Die Rückeroberung der 0,259 US-Dollar bringt das Maihoch als nächstes Kursziel in den Fokus. Mit zehn Prozent Kursplus in den letzten sieben Handelstagen gehört der Altcoin aktuell zu den stärksten Kursperformern. Um die Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten fortzusetzen, muss der Cardano-Kurs nun folgende Widerstandsniveaus überwinden.

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