Die Kryptowährung Cardano (ADA) setzt ihre Erholungsbewegung fort. Zünden die Bullen jetzt die nächste Raketenstufe? Alle wichtigen Chartmarken verrät diese Kursanalyse.

Cardano legt zu – braut sich beim ADA-Kurs etwas zusammen?

Cardano legt zu – braut sich beim ADA-Kurs etwas zusammen?

Nach einer Kurstabilisierung oberhalb der 200-Tagelinie konnte die Kryptowährung Cardano (ADA) zu Wochenbeginn den nächsten wichtigen Ausbruch verzeichnen. Die Rückeroberung der 0,259 US-Dollar bringt das Maihoch als nächstes Kursziel in den Fokus. Mit zehn Prozent Kursplus in den letzten sieben Handelstagen gehört der Altcoin aktuell zu den stärksten Kursperformern. Um die Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten fortzusetzen, muss der Cardano-Kurs nun folgende Widerstandsniveaus überwinden.

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