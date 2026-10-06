Die Politik streitet über die Zukunft der Krypto-Haltefrist. Doch was würde ihre Abschaffung tatsächlich für Anleger und den Standort Deutschland bedeuten? Genau das wollen wir von der BTC-ECHO Community wissen.

Krypto-Haltefrist vor dem Aus? Jetzt ist eure Meinung gefragt

Krypto-Haltefrist vor dem Aus? Jetzt ist eure Meinung gefragt

Kein anderes politisches Thema beschäftigt die deutsche Krypto-Community so sehr, wie die geplante Abschaffung der Haltefrist auf Bitcoin und Co. Wer Kryptowährungen im Privatvermögen länger als ein Jahr hält, kann Veräußerungsgewinne derzeit grundsätzlich steuerfrei realisieren.

Die SPD hat sich dafür ausgesprochen, die Haltefrist abzuschaffen und entsprechende Gewinne künftig der Abgeltungsteuer zu unterwerfen. Auch Grüne und Linke fordern Änderungen an der bisherigen Besteuerung, die teils noch gravierender für die Krypto-Anleger sind. Im Bundestag wird über das Thema weiter gestritten. Am 12. Oktober beschäftigt sich zudem der Petitionsausschuss mit einer Petition zum Erhalt der Haltefrist.

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Abschaffung der Krypto-Haltefrist: Jetzt ist die BTC-ECHO Community gefragt

Was aber würde eine Abschaffung tatsächlich bewirken? Würden deutsche Anleger weniger in Bitcoin und andere Kryptowährungen investieren? Würde kurzfristiges Trading attraktiver? Würden mehr Anleger auf andere Finanzprodukte mit Krypto-Bezug ausweichen oder ihren Wohn- und Steuerstandort verlagern? Und welchen Einfluss hätte eine Reform auf den Standort Deutschland?

Genau darum geht es, neben unseren Standardfragen zum Krypto-Markt, in unserer neuen quartalsweisen BTC-ECHO Community Umfrage:

Besonders spannend: Dieselben Fragen stellen wir parallel auch den Teilnehmern unserer Krypto-Expertenumfrage, die ebenfalls einmal im Quartal durchgeführt wird. Anschließend können wir vergleichen, wo sich Community und Branchenexperten einig sind und wo ihre Einschätzungen deutlich auseinandergehen. Die Ergebnisse werden auf unserer Webseite ab dem 19. Oktober veröffentlicht.

Wer mehr über die SPD-Position erfahren möchte, dem sei unser aktuelles Interview mit dem SPD-Politiker Parsa Marvi empfohlen.