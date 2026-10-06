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Florian Sondershausen im Interview 

Bitcoin kaufen und verkaufen: Auf diese Signale achtet ein echter Trading-Profi

Wann Bitcoin kaufen – und wann Gewinne mitnehmen? Trading-Experte Florian Sondershausen erklärt, nach welchen Regeln er investiert und wie er heute beim Vermögensaufbau vorgehen würde.

Dominic Döllel
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Bitcoin kaufen
Trading-Experte vor Bitcoin-Münzen und einem Chart mit Kursverläufen und Candlesticks.

Beitragsbild: Haag Sondershausen Consulting GmbH und Shutterstock I Fotomontage

 | Florian Sondershausen kennt sich mit Krypto-Trading aus

Beim Investieren entscheidet nicht nur, welchen Vermögenswert man kauft – sondern vor allem, wann und nach welchen Regeln. Für Trading-Experte Florian Sondershausen sind deshalb weder Bauchgefühl noch kurzfristige Kursprognosen eine belastbare Strategie. Stattdessen setzt er auf feste Ein- und Ausstiege und einen Ansatz, der Anleger bewusst davor schützen soll, in entscheidenden Marktphasen emotional zu handeln. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, wie er heute mit Bitcoin ein Vermögen aufbauen würde – und welche Fehler Anleger dabei besonders teuer zu stehen kommen können.

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