Beim Investieren entscheidet nicht nur, welchen Vermögenswert man kauft – sondern vor allem, wann und nach welchen Regeln. Für Trading-Experte Florian Sondershausen sind deshalb weder Bauchgefühl noch kurzfristige Kursprognosen eine belastbare Strategie. Stattdessen setzt er auf feste Ein- und Ausstiege und einen Ansatz, der Anleger bewusst davor schützen soll, in entscheidenden Marktphasen emotional zu handeln. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, wie er heute mit Bitcoin ein Vermögen aufbauen würde – und welche Fehler Anleger dabei besonders teuer zu stehen kommen können.
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