Peter Brandt hält bei XRP einen Anstieg auf 2,16 US-Dollar für möglich, warnt aber vor hohem Verkaufsdruck. Was zeigt die kurzfristige XRP-Kursanalyse?

Trading-Veteran Peter Brandt sieht beim XRP-Kurs Potenzial bis auf 2,16 US-Dollar. Grundlage seiner Prognose ist eine Chartformation, die er als Cup and Handle interpretiert. Ausgehend von rund 1,51 US-Dollar entspräche das Kursziel einem Anstieg von etwa 43 Prozent.

Brandt schränkt die Prognose jedoch deutlich ein: “Kursziele sind nicht in Stein gemeißelt”, schreibt er auf X. Chartformationen könnten sich anders entwickeln als zunächst erwartet. Außerdem nennt Brandt keinen konkreten Zeithorizont, gut möglich also, dass es Monate dauert, bis XRP den prophezeiten Kurs erreicht – wenn überhaupt.

Verkaufsdruck könnte XRP ausbremsen

Als größtes Hindernis sieht Brandt das Angebot oberhalb des aktuellen XRP-Kurses. Viele Anleger haben während der Rallye 2025 zwischen rund 2 und 3,70 US-Dollar gekauft und könnten verkaufen, sobald XRP wieder in Richtung ihrer Einstiegskurse steigt. “Bei XRP gibt es eine Menge Angebot, das erst absorbiert werden muss”, so Brandt.

Fundamentale Argumente spielen für seine Einschätzung keine Rolle. “Ich trade den Preis. Der Preis ist alles, was für mich zählt”, erklärt Brandt. Ob XRP dennoch die von Brandt anvisierten 2,16 US-Dollar erreichen kann und welche Kursmarken jetzt entscheidend werden, zeigt unsere aktuelle XRP-Kursanalyse.

XRP-Kurs: Das bewegt den Ripple Coin

In den letzten 24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 1,5217 USD (High) und 1,4860 USD (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Aktuell schloss XRP bei 1,5032 USD und liegt damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags (1,5185 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 94.791.263.997 USD, ein relevanter Wert für Krypto-Anleger im Jahr 2026.

XRP kämpft um Boden I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert knapp über dem EMA‑20 (1,5027 USD) und bildet in den letzten drei Candles höhere Hochs und höhere Tiefs, was kurzfristig bullishes Momentum andeutet. Direkte Unterstützung bei 1,4927 USD und weiter bei 1,4860 USD; Widerstände bei 1,5150 USD und 1,5217 USD. Solange der Kurs über dem EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bullish.

Konsolidierung nach Aufwärtsbewegung

Der RSI (14) liegt bei rund 55,2 und signalisiert moderates Kaufinteresse ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was kurzfriste Stabilisierung unterstützt.

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Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,0456 USD, was auf moderate, eingeengte Schwankungen hinweist. Marktphase: Konsolidierung nach Aufwärtsbewegung mit mittlerem Risiko.

XRP-Prognose: Das müssen Anleger jetzt wissen

Neutrales Szenario: XRP konsolidiert zwischen 1,48 und 1,52 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bleibt XRP kurzfristig in einer Seitwärtsbewegung zwischen 1,48 und 1,52 US-Dollar. Der Kurs hält sich dabei um den EMA 20 bei 1,5027 US-Dollar, während der RSI zwischen 45 und 60 verharrt. Unterstützung bietet der Bereich um 1,4927 US-Dollar. Ein Anstieg über 1,522 US-Dollar würde das neutrale Szenario invalidieren.

Bullishes Szenario: XRP steigt bis auf 1,68 US-Dollar

Für einen Anstieg in den Bereich zwischen 1,58 und 1,68 US-Dollar liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent. Voraussetzung wäre ein nachhaltiger 4-Stunden-Schlusskurs über dem Widerstand bei 1,5150 US-Dollar. Steigt der RSI zudem über 60 und überwindet XRP das Fibonacci-Level bei 1,5269 US-Dollar, würde sich das bullishe Bild festigen. Unterhalb von 1,493 US-Dollar wäre dieses Szenario hinfällig.

Bearishes Szenario: XRP fällt bis auf 1,28 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent droht XRP ein Rückgang zunächst auf 1,35 und anschließend bis 1,28 US-Dollar. Ein 4-Stunden-Schlusskurs unter dem EMA 20 bei 1,5027 US-Dollar wäre ein erstes Warnsignal.

Fällt der RSI unter 45 und nimmt das Verkaufsvolumen zu, steigt das Risiko weiterer Abgaben. Als wichtige Unterstützungen gelten 1,4880 und 1,4777 US-Dollar. Ein Anstieg über 1,515 US-Dollar würde das bearishe Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.