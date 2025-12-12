In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Aus analytischer Sicht präsentiert sich Cardano im Tageschart weiterhin ausgesprochen ruhig und ohne klar ausgeprägte Trendrichtung. Der Kurs bewegt sich überwiegend seitwärts, was auf eine anhaltende Konsolidierungsphase hindeutet. Ein bullish geprägtes Szenario würde sich erst dann ergeben, wenn Bitcoin wieder in eine Aufwärtsbewegung übergeht. In diesem Fall hätte ADA die Möglichkeit, zunächst den EMA 50 im Tageschart zurückzuerobern und im nächsten Schritt die darüberliegende Widerstandsbox nach oben zu durchbrechen. Gelingt dieser Ausbruch, eröffnet sich auf mittlere Sicht Raum für einen Anlauf der Marke bei 0,60 US-Dollar, wo zusätzlich der Widerstand am EMA 800 verläuft.

Aktuell fehlt jedoch der übergeordnete Impuls vom Marktführer. Bitcoin zeigt sich technisch kraftlos, greift relevante Widerstände nicht dynamisch an und wirkt insgesamt müde. Sollte BTC erneut nach unten tendieren, ist davon auszugehen, dass der gesamte Krypto-Markt in diese Bewegung einbezogen wird. In diesem Fall rückt bei ADA erneut der grüne Supportbereich in den Fokus, der zwingend halten muss. Andernfalls steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs den verbleibenden Teil des Dochts vom 10. Oktober erneut anläuft. Das Bild der Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) unterstreicht dieses Risiko, da sich unterhalb des aktuellen Kursniveaus weiterhin offene Liquidität befindet, die aus Marktsicht bislang nicht vollständig abgeholt wurde.

In der Gesamteinordnung befindet sich ADA damit in einer klar abwartenden Phase und bleibt stark vom Verhalten Bitcoins abhängig. Ohne einen eindeutigen Impuls vom Gesamtmarkt überwiegt kurzfristig das Risiko weiterer Tests auf der Unterseite, während sich das bullish geprägte Potenzial erst bei klarer Stärke von BTC entfalten kann.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart rückt kurzfristige Entscheidungszone in den Fokus

Aus Sicht eines Marktanalysten zeigt der 4 Stunden Chart ein deutlich differenzierteres Bild als der höhere Zeitrahmen. Kurzfristig befindet sich der Kurs an einem technisch entscheidenden Punkt, da dies gewissermaßen die letzte realistische Möglichkeit darstellt, nach oben zu drehen, sich oberhalb des EMA 50 zu stabilisieren und in der Folge einen Angriff auf den EMA 200 zu starten. Sollte dieser Schritt gelingen, würde sich das kurzfristige Marktbild spürbar aufhellen und Raum für eine Erholungsbewegung entstehen.

Kommt es an dieser Zone jedoch zu einer erneuten Zurückweisung, steigt das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung deutlich an. In einem insgesamt sehr ruhigen und impulsarmen Krypto-Marktumfeld wäre in diesem Fall selbst ein Verlust des bestehenden Supports nicht auszuschließen.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Das Liquidation Level Profil liefert hierzu ergänzende Hinweise, da aktuell ein Short Delta vorliegt und sich oberhalb des Kurses ausreichend Short Positionen befinden, die bei einem Anstieg abgeholt werden könnten. Diese Konstellation spricht grundsätzlich für vorhandenes Aufwärtspotenzial, setzt jedoch zwingend einen entsprechenden Impuls aus dem Gesamtmarkt voraus.

Der kurzfristige Ausblick bleibt damit klar von den kommenden Handelssessions geprägt. Entscheidend wird sein, wie die Woche schließt und in welche Richtung Bitcoin den Gesamtmarkt lenkt. Erst mit einer klaren Bewegung des Marktführers dürfte sich auch bei ADA eine eindeutige technische Richtung etablieren.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video Bitcoin zögert – Ethereum vor Ausbruch!