Charles Hoskinson bleibt trotz magerer Kursentwicklung optimistisch. Cardano sei “das einzige Ökosystem ist, das die Welt am Laufen halten kann”.

Cardano auf Talfahrt – doch Hoskinson macht große Ansagen

Cardano auf Talfahrt – doch Hoskinson macht große Ansagen

Für Cardano läuft es derzeit bescheiden. Mit einem Minus von rund 25 Prozent auf Wochensicht zählt ADA zu den schwächsten Performern unter den großen Kryptowährungen. Dennoch bringt sich Gründer Charles Hoskinson einmal mehr mit großen Visionen ins Gespräch. In einer Videoansprache auf X erklärte er, warum Cardano aus seiner Sicht “das einzige Ökosystem ist, das die Welt am Laufen halten kann”.

Why Cardano is the only Ecosystem that can run the world https://t.co/tJd2sAvqjy — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 8, 2026

Seine Diagnose: Das globale Wirtschaftssystem leide unter einer grundlegenden Vertrauenskrise. Zu viele zentrale Institutionen würden entscheidende Prozesse kontrollieren, was Kosten von “Hunderten von Milliarden” verursache. “Das Ziel unserer gesamten Branche ist es, all diese Drittparteien weltweit zu reduzieren oder ganz zu beseitigen”, so Hoskinson. Wenig überraschend spricht er von Cardano als der Plattform, die dafür technisch am besten geeignet sei. Im Gegensatz zu den ambitionierten Aussagen steht jedoch ein zurzeit eher angeschlagener Kurs.

Die Erholung bleibt fragil

Cardano kam zuletzt ordentlich unter die Räder. Aktuell bewegt sich der ADA-Kurs in einer engen Spanne zwischen 0,165 und 0,171 US-Dollar. Der Schlusskurs liegt bei 0,167 US-Dollar – leicht unter dem Vortag.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 bei rund 0,168 US-Dollar. Das ist entscheidend: Solange ADA diesen Durchschnitt nicht zurückerobert, bleibt die kurzfristige Struktur angeschlagen. Der jüngste Erholungsversuch verliert bereits wieder an Kraft.

Momentum ohne Überzeugung

Der RSI pendelt bei etwa 47 Punkten – weder überverkauft noch stark genug für eine klare Trendwende. Es fehlt schlicht an Kaufdruck. Jede kleine Erholung wird schnell wieder abverkauft. Für eine echte Trendwende fehlt aktuell die Dynamik.

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Diese Marken sind jetzt entscheidend

Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bärisches Bild. Hält sich ADA oberhalb von 0,165 US-Dollar, dürfte sich die Seitwärtsbewegung zwischen 0,162 und 0,176 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 0,172 US-Dollar würde das Chartbild spürbar aufhellen und Raum für eine Bewegung in Richtung 0,20 US-Dollar eröffnen. Fällt der Kurs hingegen unter 0,158 US-Dollar, könnte sich der Abwärtstrend beschleunigen.

Bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,172 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,20 bis 0,22 US-Dollar einleiten. Dafür braucht es sichtbar steigendes Volumen und ein Zurückerobern des EMA-20.

Bearishes Szenario

Fällt ADA unter 0,158 US-Dollar, dürfte der Abwärtstrend an Tempo gewinnen. In diesem Fall rückt die Region um 0,12 US-Dollar in den Fokus.