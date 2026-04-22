Die meisten Krypto-Anleger kennen nur einen Modus: Kaufen, halten und auf die nächste Rallye hoffen. Im aktuellen Markt stößt diese Strategie jedoch an ihre Grenzen.

Ein Bärenmarkt verändert die Spielregeln. Wer weiterhin nur auf steigende Kurse setzt, bleibt vom Zeitpunkt einer Trendwende abhängig. Wer seine Strategie jedoch erweitert, kann auch in schwierigeren Phasen strukturiert handeln.

Der Übergang vom Investor zum Trader beginnt oft schon mit einem Perspektivwechsel. Entscheidend ist dabei nicht nur das Asset, sondern auch, wie Kapital eingesetzt und Risiko gesteuert wird.

Mehr streuen, weniger warten

Der Krypto-Markt steht längst nicht mehr nur für sich. Entwicklungen an anderen Märkten wirken sich zunehmend auch auf digitale Assets aus. In schwachen Phasen fallen viele Coins oft gleichzeitig. Wer Kapital nur in Krypto bindet, erhöht also die Abhängigkeit von einer einzigen Marktbewegung und damit auch das Risiko.

Ein Blick über den Krypto-Tellerrand hin zu anderen Anlageklassen kann helfen, Schwankungen besser einzuordnen und flexibler zu reagieren. Genau dafür braucht es ein Setup, in dem sich verschiedene Positionen schnell und ohne Reibung steuern lassen.

Bitpanda bringt dafür den passenden Multi-Asset-Rahmen mit. Neben Kryptowährungen sind auch Aktien, ETFs und Edelmetalle zugänglich. Bitpanda Fusion ergänzt dieses Umfeld um eine Trading-Oberfläche für Nutzer, die Allokation und Timing aktiver steuern wollen.

Der Vorteil liegt vor allem in der Einbindung ins bestehende Bitpanda-Ökosystem. Positionen lassen sich zentral verwalten, Kapital kann ohne Umwege eingesetzt werden und lokale Fiat-Einzahlungswege erleichtern den Zugang.

Wer den Multi-Asset-Ansatz testen will, findet hier die komplette Asset-Liste.

Mehr Setup, weniger Hoffnung

Bärenmärkte verlaufen selten geradlinig. Auf kurze Erholungen folgen oft neue Rücksetzer. Seitwärtsphasen ziehen sich und Richtungswechsel kommen schneller als erwartet. Wer in solchen Phasen nur auf die große Trendwende wartet, bleibt vom Markt abhängig.

Erfahrene Trader verlassen sich deshalb weniger auf Hoffnung als auf klare Setups. Unterstützungs- und Widerstandszonen helfen dabei, Preisbereiche besser einzuordnen. Sie geben Hinweise darauf, wie sich Marktteilnehmer positionieren. Ziel ist es dabei nicht, jede Bewegung exakt zu treffen, sondern strukturiert auf Veränderungen zu reagieren.

An diesem Punkt entscheidet die Ausführung. Bitpanda Fusion aggregiert Liquidität aus 12 globalen Handelsplätzen in Echtzeit und bietet Zugang zu mehr als 2.000 Trading-Paaren. Tiefere Liquidität und engere Spreads können helfen, Orders auch in volatilen Marktphasen präziser umzusetzen.

Wer sich einen Überblick über die verfügbaren Trading-Paare verschaffen will, findet hier die Marktübersicht von Fusion.

Mehr Regeln, weniger Bauchgefühl

In starken Marktphasen tritt Risikomanagement schnell in den Hintergrund. Steigende Kurse kaschieren Fehler, die in schwachen Märkten sofort sichtbar werden. Dann entscheiden Ausstiegspunkte und Disziplin darüber, ob Kapital langfristig geschützt wird oder eben nicht.

Erfahrene Trader legen deshalb schon vor dem Einstieg fest, unter welchen Bedingungen eine Position angepasst oder geschlossen wird. Strukturierte Ordertypen helfen dabei, diese Entscheidungen konsequent umzusetzen und emotionale Reaktionen zu begrenzen.

Damit das nicht nur Theorie bleibt, müssen sich solche Regeln auch sauber in die Orderausführung übersetzen lassen. Bitpanda Fusion integriert dafür Advanced Orders direkt in die Plattform und verbindet sie mit nativen Charting-Funktionen. So lassen sich Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Vorfeld definieren und im Handel konsistent umsetzen.



Wer weniger aus dem Bauch und mehr nach klaren Regeln handeln will, findet hier alles zu den Order- und Charting-Funktionen von Fusion.

Mehr Praxis, weniger Theorie

Der Übergang vom Investor zum Trader passiert nicht über Nacht. Wichtig ist, Strategien nicht nur zu lesen, sondern auch praktisch anzuwenden.

Passend zum Launch von Fusion veranstaltet Bitpanda deshalb vom 16. bis 30. April eine Trading Challenge. Teilnehmer traden direkt über Fusion und messen sich um Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro, darunter Cash-Prämien und VIP-Erlebnisse.

Gewertet wird das gehandelte Volumen im Aktionszeitraum. Die Challenge richtet sich an Nutzer, die ihre Trading-Aktivität bewusster strukturieren und praktische Erfahrung sammeln wollen.

Wer mehr über die Trading-Challenge und die Teilnahmebedingungen erfahren will, findet hier alle Details.

Mehr Strategie, weniger Buy & Hold

Ein Bärenmarkt belohnt nicht automatisch die mutigsten Anleger, sondern oft die diszipliniertesten. Wer in schwierigen Marktphasen mehr aus seinem Kapital machen will, braucht vor allem mehr Struktur und die passenden Werkzeuge.

Bitpanda Fusion ist genau für diesen Schritt gedacht. Die Plattform verbindet breiten Marktzugang, aggregierte Liquidität und Trading-Funktionen für aktive Nutzer mit einem regulierten europäischen Umfeld. Für Anleger, die weg von Buy and Hold und hin zu systematischem Handeln wollen, liegt hier der eigentliche Unterschied.



Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer: Bitpanda ist deine alleinige Vertragspartnerin für alle Trades auf der Bitpanda Fusion Plattform und handelt als Auftraggeberin. Das Orderbuch bietet erfahrenen Tradern zwar eine Visualisierung von Preisen in Echtzeit, Bitpanda betreibt jedoch kein multilaterales Trading-System, das Kauf- und Verkaufsinteressen Dritter aggregiert. Alle Orders werden direkt von Bitpanda ausgeführt. Bitpanda Fusion kann zu höheren Verlusten führen, wenn sich die Marktbedingungen unerwartet ändern. Du musst verstehen, wie jede Art von Order funktioniert und welche potenziellen Risiken mit Kryptoassets verbunden sind, bevor du auf diese Plattform zugreifst.

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