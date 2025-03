Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin gilt als Mittelpunkt der meisten Krypto-Portfolios, da es als digitales Gold und sicherer Wertspeicher immer beliebter wird. Wer jedoch höhere Renditen anstrebt, könnte gezielt Altcoins mit enger Verbindung zu BTC in Betracht ziehen, da diese auch möglicherweise von Bitcoins Marktdominanz profitieren.

Ein vielversprechendes Beispiel ist BTCBULL. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das eine Art Bitcoin-Derivat mit den spekulativen Elementen eines Meme-Coins kombinieren möchte.

Solche innovativen Ansätze gewinnen in bullischen Marktphasen verstärkt an Bedeutung. BTCBULL setzt dabei auf eine Community-zentrierte Strategie, um direkt Bitcoin zu verdienen. Was müssen Anleger über BTC Bull in 2025 wissen?

BTC Bull verbindet Memes mit echtem Nutzen

BTCBULL vereint nach eigener Aussage die Stärke von Bitcoin mit der Anziehungskraft viraler Memes. Anders als klassische Memecoins setzt das Projekt nicht auf humorvolle Tiermotive, sondern stellt Bitcoin selbst ins Zentrum. Dieses Konzept spiegelt sich sowohl im Branding als auch in der Tokenomics wider.

Ein markantes Maskottchen, ein entschlossener Bitcoin-Bulle in Militäruniform, symbolisiert Widerstandskraft. Schließlich hat Bitcoin zahlreiche Black-Swan-Events überlebt und ist rund 15 Jahre nach seiner Entwicklung eines der zehn wertvollsten Assets der Welt. Damit hebt sich BTCBULL von anderen Meme-Projekten ab und verbindet spielerische Elemente mit einer starken Bitcoin-Identität.

BTCBULL kombiniert dennoch auch Meme-Kultur mit echtem Nutzen. Neben dem markanten Branding bietet das Projekt ein einzigartiges Airdrop-System, das echte Bitcoin an Token-Halter verteilt. Während klassische Airdrops meist nur eigene Token vergeben, geht BTCBULL einen Schritt weiter und belohnt die Community direkt mit BTC.

Diese Mechanik schafft nicht nur Anreize zum Halten des Tokens, sondern stärkt auch die Verbindung zu Bitcoin selbst.

Wer echte Bitcoins in 2025 verdienen möchte, könnte sich näher mit BTCBULL beschäftigen.

Echte Bitcoin-Airdrops möglich – das bietet BTCBULL

BTCBULL unterscheidet sich von klassischen Memecoins durch ein innovatives Airdrop-System, das echte Bitcoin an Token-Halter ausschüttet. Während viele Projekte lediglich eigene Token verteilen, setzt BTCBULL auf eine direkte Verbindung zu Bitcoin. Anleger, die den Token halten, erhalten regelmäßige BTC-Airdrops – ein Anreiz für langfristiges Engagement.

Das System ist an Preisniveaus von Bitcoin gekoppelt. Sobald BTC neue Höhen erreicht, werden Airdrops aktiviert. Der erste Meilenstein liegt bei 150.000 US-Dollar, mit weiteren Ausschüttungen bei steigenden Kursen. Alle 50.000 US-Dollar werden echte Bitcoins verschenkt.

BTCBULL kombiniert also die Meme-Kultur mit realem Nutzen und etabliert sich als einzigartiges Konzept im Markt.

BTC Bull wird knapp: Das steckt dahinter

Ein entscheidender Faktor für das Potenzial von BTCBULL ist das deflationäre Modell, das gezielte Token-Burns einsetzt. Ein Token-Burn bezeichnet das irreversible Entfernen von Coins aus dem Umlauf, indem sie an eine unzugängliche Wallet-Adresse gesendet werden. Dadurch reduziert sich das Gesamtangebot, was – bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage – den Preis steigern kann.

BTCBULL setzt diesen Mechanismus strategisch ein: Alle 50.000 US-Dollar, die Bitcoin im Kurs steigt, wird ein Teil der BTCBULL-Token verbrannt. Wichtige Schwellenwerte sind 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar. Dies könnte langfristig einen Angebotsengpass verursachen, wodurch der Preis zusätzlich Aufwärtspotenzial erhält.

Während Bitcoin durch seine Halvings eine verknappende Wirkung erfährt, geht BTCBULL also noch einen großen Schritt weiter. Die planmäßige Reduzierung der Tokenomics sorgt für eine noch stärkere Knappheit. In einem Markt, der stark von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, stellt dies einen entscheidenden Vorteil dar. Bitcoin ist nur gering inflationär, wobei das Angebotswachstum kontinuierlich sinkt. Der BTC Bull Token ist derweil deflationär.

BTCBULL günstig im Presale kaufen

Wer seine Token sperrt, erhält derweil Erträge für das Staking. Aktuell liegt die Staking-Rendite laut eigenen Angaben bei über 100 Prozent APY.

Der Kauf erfolgt direkt über die offizielle Website. Nutzer verbinden ihr Wallet und tauschen ETH oder USDT gegen BTCBULL. Alle paar Tage wird der Preis angehoben, sodass mutige Early-Adopter Buchgewinne aufbauen können.

Direkt zum BTCBULL Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.